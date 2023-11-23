İsrail’in Demir Kubbesi’ni yıkan dahi gence iş teklifi yağıyor





GÜVENLİ BİR EVDE

"Demir Kubbe"yi nasıl etkisiz hale getirdiğini öğrenmek istedi. Tam bu sırada MİT'in devreye girmesiyle Malezya güvenlik güçlerince kurtarılan Omar A., Türkiye'ye getirildi. İşkenceci MOSSAD ajanları da hapse sevk edildi. İstanbul'da ise Omar A'yı kandırmaya çalışan MOSSAD ajanı Foad Osama enselendi.

Şimdi Türkiye'de güvenli bir evde kalan Omar A., dünyanın da dikkatini çekti. Hava savunma sistemlerini hack'leyebildiği iddia edilen, her türlü telefonlara sızabilen, bilgilere, belgelere, fotoğraflara ulaşabilen Omar A'ya, önemli istihbarat örgütlerinden teklifler geldiği öğrenildi. Özellikle Rusya, İngiltere, ABD ve Çin istihbarat örgütlerinin Omar A. ile irtibata geçmek istedikleri kaydedildi.

TEKLİF YAPANLAR

- ABD CIA

- İNGİLTERE MI6

- RUSYA

- FSB

- ÇİN

- MSS