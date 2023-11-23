İsrail’in Demir Kubbesi’ni yıkan dahi gence iş teklifi yağıyor

Gazzeli bilgisayar programcısı Omar A, "Demir Kubbe"yi hack'ledi. Malezya'da Mossad tarafından ele geçirildi. MİT devreye girdi. Türkiye'ye getirildi. Bir eve yerleştirildi.
Gazzeli bilgisayar programcısı Omar A, "Demir Kubbe"yi hack'ledi. Malezya'da Mossad tarafından ele geçirildi. MİT devreye girdi. Türkiye'ye getirildi. Bir eve yerleştirildi.
İstihbarat örgütleri dahi gençle çalışmak için sıraya girdi. Özellikle Rusya, İngiltere, ABD ve Çin gizli servislerinin iş teklifi götürdüğü öğrenildi.
DÜNYA PEŞİNDE
Gazze'li bilgisayar programcısı Omar A., 2015'te İsrail'in ünlü hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi hack'ledi. İsrail ordusundaki askerlerin cep telefonlarına bile girdi. MOSSAD, Gazzeli genci yakalamak için operasyonlara girişti. Mısır üzerinden İstanbul'a gelen Omar A.'yı adım adım takip etti. "İş teklifi" bahanesiyle ele geçirmek istedi. Geçen yıl Malezya'ya tatile giden genci, oradaki elemanları aracılığı ile yakalayıp bir dağ evinde işkenceden geçirdi.
GÜVENLİ BİR EVDE
"Demir Kubbe"yi nasıl etkisiz hale getirdiğini öğrenmek istedi. Tam bu sırada MİT'in devreye girmesiyle Malezya güvenlik güçlerince kurtarılan Omar A., Türkiye'ye getirildi. İşkenceci MOSSAD ajanları da hapse sevk edildi. İstanbul'da ise Omar A'yı kandırmaya çalışan MOSSAD ajanı Foad Osama enselendi.
Şimdi Türkiye'de güvenli bir evde kalan Omar A., dünyanın da dikkatini çekti. Hava savunma sistemlerini hack'leyebildiği iddia edilen, her türlü telefonlara sızabilen, bilgilere, belgelere, fotoğraflara ulaşabilen Omar A'ya, önemli istihbarat örgütlerinden teklifler geldiği öğrenildi. Özellikle Rusya, İngiltere, ABD ve Çin istihbarat örgütlerinin Omar A. ile irtibata geçmek istedikleri kaydedildi.
TEKLİF YAPANLAR
- ABD CIA
- İNGİLTERE MI6
- RUSYA
- FSB
- ÇİN
- MSS