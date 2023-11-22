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Mısırlı satıcıyı taciz eden Obama’nın eski danışmanı Suart Seldowitz gözaltına alındı! İslamofobi, takip, nefret suçu, taciz…

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın döneminde danışmanlık yapan ve ABD Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Stuart Seldowitz'in New York'ta Mısırlı bir satıcıya yönelik defalarca tekrarladığı Müslüman karşıtı sözlü saldırısı, tepkilere neden oldu.

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Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 03:34 Güncelleme 23 Kasım 2023, 11:38
Mısırlı satıcıyı taciz eden Obama’nın eski danışmanı Suart Seldowitz gözaltına alındı! İslamofobi, takip, nefret suçu, taciz…

New York'ta Mısırlı bir satıcıyı İslam düşmanı sözleri ile taciz eden ABD'li eski Beyaz Saray danışmanı Suartz Seldowitz; nefret suçu, takip, ikinci derece ağır taciz, korkuya neden olacak şekilde ısrarlı takip ve iş yerinde ısrarlı takip suçlamalarıyla gözaltına alındı.

İSLAM DÜŞMANI DANIŞMAN GÖZALTINDA

New York polisi Seldowitz'in çarşamba günü nefret yüklü İslamofobik bir dil kullanmasının ardından gözaltına alındığını duyurdu. New York Polisi 64 yaşındaki Seldowitz'in gözaltına alınmasında nefret suçu, takip, ikinci derece ağır taciz, korkuya neden olacak şekilde ısrarlı takip ve iş yerinde ısrarlı takip suçlamalarıyla gözaltına alındığını bildirdi. Öte yandan davayı Manhattan Bölge Savcılığı aldığında ise Seldowitz'in hangi suçlamalarla karşı karşıya kalacağı bilinmiyor.

Öte yandan bir lobi şirketi Gotham ise Seldowitz'i New York City'deki gıda satıcısına karşı ırkçı tiradının ardından görevden aldı. X hesabından açıklama yapan şirket, "Gotham Hükümet İlişkileri, yıllardır çalışmalarımıza katkıda bulunmayan Stuart Seldowitz ile tüm ilişkisini sonlandırdı." ifadelerini kullandı ve "Eylemlerinin görüntüleri aşağılık, ırkçı ve firmamızda uyguladığımız standartların onuruna yakışmıyor." açıklamasını yaptı.

Diğer görevlerinin yanı sıra Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail ve Filistin İşleri Dairesi'nde eski bir yetkili olan Seldowitz, onlarca yıldır hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi yönetimlere hizmet etmiş ve son dönemde ise Obama yönetiminde danışmanlık yapmıştı.

VIDEOYU İNKAR ETMEDİ

Salı akşamı Şehir ve Eyalet kuruluşuna konuşan Seldowitz, yaşananlardan pişman olduğunu söyledi ve "Bir gıda satıcısı ile tartıştım. Benim olma ihtimalim oldukça yüksek. Yani videoyu görmedim ama muhtemelen benim." dedi.

Lobicilik firmasını kendisini kınayan bir bildiri yayımladığı için eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı:

Bu açıklamayı yayınladıklarını öğrenene kadar Gotham'daki insanlara karşı çok iyi düşüncelerim vardı. Gotham'daki insanları dost olarak görüyordum ve onlarla konuşma ya da neden bu açıklamayı yapma gereği duydukları konusunda onlarla konuşmaya çalışma şansım olmadı.

Gotham'da yer alan ve olaydan son olaylardan sonra silinen bilgiye göre Seldowitz üç kez Dışişleri Bakanlığı'nın Üstün Onur Ödülü'nü kazanmıştı. 2009-2011 yılları arasında Ulusal Güvenlik Konseyi Güney Asya Direktörlüğünde direktör vekili olarak çalışmış ve Bloomberg News'te editörlük yapmıştı.

MISIRLI SATICI KONUŞTU

Stuart Seldowitz'in 7 Kasım'dan bu yana yiyecek büfesindeki çalışanlara 3 farklı zamanda yaklaşarak sözlü sataşmada bulunduğunu belirten Mustafa, 7 yıldır aynı lokasyonda yiyecek büfesi işlettiklerini ve ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını söyledi.

"ESKİ BİR HÜKÜMET ÇALIŞANI OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE ŞOK OLDUM"
Mustafa, "Bu olayın bireysel olduğunu düşünüyorum. Buradaki toplumla hiçbir sorunumuz yok, şimdiye kadar da olmadı. Daha bu sabah o kişinin eski bir hükümet çalışanı olduğunu öğrendiğimde şok oldum. (Çalışanlarımızdan) 24 yaşındaki bir kişiye o dille konuşması çok şaşırtıcıydı." dedi.

Seldowitz'in tacizlerine karşı iki defa polisi aradıklarını belirten Mustafa, ancak "ifade özgürlüğü" kapsamında polisin kendilerine herhangi bir işlem yapamayacağını söylediğini aktardı.

"4 bin Filistinli çocuğu öldürdüysek bu yeterli değil"

Mustafa, bu olaydan sonra nefret söylemi ile ifade özgürlüğü arasındaki farkların konuşulması gerektiğine işaret ederek, "Burada kimseyle siyaset tartışmıyoruz, burada eski bir hükümet çalışanı, genç bir çocuğa sözlü tacizde bulundu çünkü onun karşı cevap verecek kadar İngilizcesi yeterli değildi." diye konuştu.

Olayla ilgili videoların sosyal medyada yayılmasından sonra birçok kişinin gelip kendilerine destek verdiğini de aktaran Mustafa, içinde bu kadar nefret taşıdığı için Seldowitz'e üzüldüğünü de sözlerine ekledi.

Seldowitz'in sözlü tacizine uğrayan büfedeki çalışanlardan 24 yaşındaki Muhammed Hüseyin de bu yaşanan olaylardan sonra kendisini yorgun hissettiğini, artık eskisi kadar müşterilere gülümseyemediğini belirtti.

ABD'ye 5 yıl önce gelen ve yaklaşık bir yıldır bu büfede çalıştığı bilgisini paylaşan Hüseyin, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını, Seldowitz'in eski bir hükümet çalışanı olduğunu öğrendiğinde çok şaşırdığını dile getirdi.

"POLİTİKA YAPICI OLDUĞU DÖNEMDE BU NEFRETİ TAŞIDIĞINI DÜŞÜNMEK GERÇEKTEN RAHATSIZ EDİCİ"
Video kayıtlarının sosyal medyada yayılmasından sonra büfeye gelerek çalışanlara desteğini ileten müşterilerden Angine Vesali, Seldowitz'in bu olayla "ahlakını ve cahilliğini" ortaya koyduğunu belirtti.

Vesali, Seldowitz'in eski bir üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisi çıkmasına da ayrıca şaşırdığını kaydederek, röportaj esnasında büfe çalışanlarına desteğini ileten bir kişiyi göstererek, "İşte Amerika bu. Çalışanı tanımayan bir beyefendi gelip olaydan dolayı özür diliyor." diye konuştu.

ABD'li eski danışmandan İslam'a hakaret!

Büfe çalışanlarına destek için gelen vatandaşlardan Richard Porterfield de şunları söyledi:

"Bu yiyecek büfesine geldiğimde, o kişiyi tahrik edecek büyük bir Filistin bayrağı veya benzeri bir şey görmeyi bekliyordum ama burada hiçbir şey yok, sadece çalışanı Orta Doğu'dan olan yiyecek büfesi var. Bu olay çok korkunç. Umuyorum ki adalet sistemimiz, bu kişiyi cezalandırmasa bile böyle mükemmel ve dürüst bir şekilde çalışan insanlardan uzak tutar."

Porterfield, Seldowitz'in hasta biri olduğunu düşündüğünü kaydederek, "Benim hükümetimden eski bir çalışanın '4 bin Filistinli çocuğun öldürülmesi yeterli değil' demesi benim için çok üzücüydü. Bence o kişi hasta ve ilaca ihtiyacı var. Ayrıca korkarım bu olay, onun her zaman kalbinde ne olduğunu gösteriyordu." diye konuştu.

Seldowitz'in davranışının ABD'de ve dünyadaki mevcut nefret ve yabancı düşmanlığının sadece bir semptomu olduğuna dikkati çeken Porterfield, "O kişinin sadece New Yorklu olmadığını, (eski ABD Başkanı Barack) Obama hükümetinde üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi olduğunu öğrenmek hayal kırıklığına uğrattı. O yıllarda ne düşündüğünü ne hissettiğini söylemek zor, çünkü bunları açıklamadı ancak benim ülkem için politika yapıcı olduğu dönemde bu nefreti taşıdığını düşünmek gerçekten rahatsız edici." değerlendirmesini yaptı.

"NE YAZIK Kİ İSLAMOFOBİ ARTIYOR"
Olayla ilgili yazılı açıklamada bulunan ABD'nin en büyük Müslüman sivil halklar örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinin New York şubesi (CAIR-NY) Başkanı Afaf Nasher de bu Arap Müslüman satıcının maruz kaldığı çirkin ayrımcı ifadelere hiç şaşırmadıklarını belirtti.

Nasher, "Ne yazık ki İslamofobi artıyor ve toplum üyelerimize yönelik nefret dolu söylemler yaygınlaşıyor. Filistin'deki bu son çalkantı ve İsrail'in seçilmiş yetkililerimizden aldığı destek, insanları, hain ve alçak bir kibirle Müslümanları hedef alma konusunda cesaretlendirdi." değerlendirmesinde bulundu.

New York Belediye Başkanı Eric Adams da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslamofobi nefrettir. Bu alçak, saygısız söylemin şehrimizde yeri yoktur. Bunu reddediyoruz ve yalnız olmadığımızı görmekten mutluyuz." ifadelerine yer verdi.

PEKİ NELER OLMUŞTU?
ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın döneminde danışmanlık yapan ve ABD Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Stuart Seldowitz'in New York'ta Mısırlı bir satıcıya yönelik defalarca tekrarladığı sözlü saldırısı, Batılı yöneticilerin Müslüman karşıtı (İslamofobik) ve yabancı düşmanı yaklaşımını gözler önüne sermişti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre Seldowitz, Manhattan'daki Mısırlı satıcıya "terörist" diye hakaret etmiş, satıcının "Çocukları siz öldürüyorsunuz, ben değil." sözleri üzerine de, "Biz 4 bin Filistinli çocuğu öldürsek ne olur biliyor musun? Bu yeterli olmazdı, bu yeterli olmazdı." ifadelerini kullanmıştı.

Seldowitz'in, görüntülerde Hz. Muhammed, Kur'an-ı Kerim ve hadislere yönelik korkunç hakaretlerde bulunduğu, satıcıya da "cahil" dediği dikkati çekmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Seldowitz, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama döneminde, Ulusal Güvenlik Konseyi Güney Asya Direktörlüğünü vekaleten yürütmüştü.

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