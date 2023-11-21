ABD’nin eski Başbakanı Obama’nın danışmanı İsrail’e karşı çıkan Mısırlı Müslümanı günlerce taciz etti: Az bile yapmışız

KATİL İSRAİL'İN KATLETTİĞİ SİVİLLERİN SAYISI 13 BİN OLDU İsrail ordusunun Gazze Şeridi 'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 5 bin 600'ü çocuk, 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 oldu. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Telegram hesabından saldırıların 45'inci gününde Gazze Şeridi'ndeki toplam ölü ve yaralı sayısı ile yıkıma ilişkin son durumu paylaştı.

Her türlü savaş suçunu işleyen İsrail çocuk, kadın demeden yüzlerce sivili şehit etti. Katiamın çarpıcı bir noktası ise, ABD Başkanı Joe Biden 'ın soykırım boyunca takındığı ikiyüzlü tavırları oldu.

BÖLGEYE SAVAŞ GEMİSİ YOLLADI İsrail'in katliamlarına Batı ve ABD açık destek verdi. Özellikle ABD her fırsatta İsrail'in arkasında olduğunu yinelerken bölgeye çok sayıda uçak gemisi göndermişti.

KATİLLERE ASKERİ DESTEK ABD'nin İsrail'e destek için 2 bin askeri bölgeye göndereceği öğrenildi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin'in, yaklaşık 2 bin personel ve bazı birlikleri, konuşlandırma emrine hazırlık için "yüksek düzeyde hazır duruma" geçirdiği kaydedilmişti.

BIDEN İŞGALE EL UZATMAYA DEVAM EDİYOR

İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların ilk gününden bu yana "ABD'nin desteğini korumak ve güvence altına almak için çok yoğun bir diplomatik çaba harcadıklarını" vurgulayan katil Netanyahu, şunları kaydetmişti:

"Sevgili dostumuz Joe Biden'ın liderliğindeki ABD bizimle ortak çıkarları görüyor. Bize özel denizaltı ve donanmayla birlikte uçak gemileri gönderdi. Gerekli mühimmatları da göndermeye devam ediyor."



SELDOWİTZ, "4 BİN FİLİSTİNLİ ÇOCUK ÖLDÜRDÜYSEK, AZ BİLE YAPMIŞIZ"

Katliama destek olan bir isim de ABD'nin eski Başkanı Obama'nın danışmanlığını yapan Stuart Seldowitz, oldu. Stuart Seldowitz, İsrail'in soykırımına karşı çıkan Mısırlı bir Müslüman'a: "4 Bin Filistinli çocuk öldürdüysek, az bile yapmışız." diyerek Mısırlı adamı günlerce taciz etti.