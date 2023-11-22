Katil İsrail’in Gazze’ye saldırılarından sonra ABD’de İslam’ı tanımak için Kur’an okuyanlar arttı

Rice, konuşmalarında "Filistinlilerin inançları hakkında konuşmak istiyorum. (İnançları) Ne kadar sağlam ve her şeyleri ellerinden alınmış olmalarına karşın hala Allah'a şükretmeyi önceleyebilecek imkan bulabiliyorlar." ifadeleriyle şaşkınlığını ve hayranlığını dile getirdi.

The Guardian'ın haberine göre, Filistin halkıyla dayanışma gösterileri düzenleyen ve sosyal medya kampanyaları organize eden yüzlerce kişi, aynı zamanda "Filistinlileri daha iyi anlayabilmek" amacıyla İslam'ı tanıma etkinlikleri gerçekleştiriyor.

KUR'AN-I KERİM HAYATININ ÖNEMLİ PARÇASI HALİNE GELDİ Rice, Gazze'de saldırılara maruz kalanlara sempatisini artırmak için Kur'an okumaya başladığını ve Kur'an'ın hayatının önemli parçası haline geldiğini söyledi.

"Kur'an Okuma Kulübü" kısa sürede yaklaşık 2 milyon kişi tarafından görüntülendi.

Rice, Kur'an'ı, okudukça "baskı karşıtı" ve kadın hakları yanlısı bulduğunu belirterek, bir ay sonra Müslüman oldu.

Bazı Müslüman takipçilerin Filistinlileri anlamak için Kur'an-ı Kerim okumasını tavsiye etmesinin ardından Rice, sosyal medyada İslam'ı tanımak amacıyla "Kur'an Okuma Kulübü" oluşturdu.

Müslümanlar hakkında ABD'de "yanlış algıların" yayılmaya çalışıldığına dikkati çeken Rice, Kur'an okuyana dek kendisinin de İslam'ı "katı bir din" olarak gördüğünü ancak bu düşüncelerinin değiştiğini dile getirdi.

KATİL İSRAİL'İN SALDIRILARININ ARDINDAN İNSANLAR KUR'AN'A YÖNELDİ

İsrail'in saldırılarına başladığı ekimden bu yana sosyal medyada, pek çok kişinin Kur'an-ı Kerim aldığı ve okuduğu görüntüleri paylaşılırken bir süre sonra da İslam'ı seçtiğini ifade eden çok sayıda kullanıcı görüldü.

Yale Üniversitesinde ABD kültüründe İslami metinler ve dini hoşgörü konusunda çalışan Doç. Dr. Zareena Grewal ise İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından insanların "Filistin halkının inanılmaz direnç, iman ve manevi gücünü anlamak için Kur'an okumaya başladığını" söyledi.