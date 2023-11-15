Amazon ve Google’dan skandal proje! Soykırıma açık destek! İsrail ordusuna Filistinlileri gözetleyen BBG teknolojisi!

NİMBUS PROJESİYLE FİLİSTİNLİLER İZLENDİ

ABD merkezli Google ve Amazon şirketleri, 2018 yılında İsrail ordusu ile 1.2 milyar dolarlık bir anlaşma yapmış, bu kapsamda hazırlanan Nimbus projesi Mayıs 2021'de İsrail'in yine Gazze'ye saldırdığı ve 250 Gazzelinin şehit düştüğü savaşta kullanılmıştı.

Google Earth'ün daha gelişmiş versiyonuyla Filistinlileri anlık takip ederek İsrail ordusuna bilgi aktaran proje ile aynı zamanda yasa dışı veri toplanması ve İsrail'in yasa dışı veri tabanının genişletilmesi sağlanıyor. Proje devreye alındığında her iki şirkette çalışan 500 işçi tarafından protesto edilirken, şirket çalışanları bugün de şirketlerinin savaşta doğrudan taraf olmasından dolayı protesto gösterileri başlattı.





AMAZON'DAN İSRAİL'E AÇIK DESTEK

Aynı zamanda bir e-ticaret platformu olan ve Türkiye'de de bu isimle faaliyet gösteren Amazon'un globalde satışa sunduğu Filistin karşıtı ürünler ise birçok vatandaşın tepkisini çekti. Amazon'un "F*uck Hamas" yazılı tişörtler satarak savaş destekçilerine de ürün sattığı görüldü.

AKTEPE: FİLİSTİN'DEN DERS ÇIKARILMALI

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe, "Günümüzde en önemli kavramlardan biri teknolojik egemenlik. Teknolojik egemenlikte söz sahibi olmak için Quantum bilgisayarlarda ve bilişim teknolojilerinde öne çıkmak gerekiyor. Türkiye ABD başta olmak üzere yazılım ve uygulamalarda dış ülkelere bağımlı olmamalı. Bugün Filistin'in yaşadıklarından ders çıkarmak gerekir" dedi.





Türkiye'nin teknolojik egemenlik anlamında yıllar öncesinde TBB'nin de içinde bulunduğu adımlar attığını kaydeden Aktepe, "Pardus işletim sistemi bilişim dünyasında yerlilik anlamında önemli bir adım ve gelişmeye çok açık. Önceliğimiz kendi arama motorumuz olan Pardus işletim sistemini geliştirmek ve dünyanın kullanıcısı olabileceği bir sistem olarak tasarlamak olmalıdır. Bunun için yeterli altyapımız ve insan kaynağımız mevcut. Yerli veri merkezlerimiz ve bulut altyapı sağlayıcılarımız da bulunuyor" diye konuştu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN