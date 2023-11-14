Filistin düşmanı bakan şutlandı! Yeni Dışişleri Bakanı David Cameron’ın Gazze ile ilgili sözleri İngiliz basınını korkuttu

İngiltere'de Filistin'e destek vermek, İsrail'e ateşkes çağrısı yapmak için toplanan göstericileri nefret yaymakla suçlayan, protestolara izin verdiği için Londra polisini "taraf tutmakla" itham eden Filistin düşmanı, ırkçı İçişleri bakanı Suella Braverman görevden alındı. Braverman'ın yerine Dışişleri Bakanı James Cleverly ve onun yerine de David Cameron geçerken Cameron'ın 2010'da Türkiye ziyaretinde abluka altındaki Gazze için yaptığı yorum yeniden gündem oldu.

CAMERON'IN SÜRPRİZ DÖNÜŞÜ

Irkçı bakan Suella Braverman'ın görevden alınması İngiltere'de "sokak kazandı" şeklinde yorumlanırken David Cameron'ın siyasi arenaya dönüşü ise sürpriz oldu.

Göreve atandıktan sonra yaptığı açıklamada Başbakan Rishi Sunak'a destek veren Cameron, "Onun ekibine katıldım çünkü Sunak'ın zor zamanlarda zor işler yapan iyi bir başbakan olduğuna inanıyorum. Onu desteklemek istedim." şeklinde konuştu.

GAZZE KONUŞMASI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Braverman 10 Numara'dan gönderilirken kabineye gelen Cameron'un 2010 yılında Gazze'nin abluka altında olması ile ilgili yaptığı bir konuşma yeniden gündem oldu. İngiliz Independent gazetesi, Cameron'un 2010 yılında Türkiye'de yaptığı Gazze açıklamasını gündeme taşırken bu konuşmanın "kışkırtıcı" olabileceğini iddia etti.

Göreve başladıktan sonra ilk ziyaretlerinden birini Türkiye'ye yapan Cameron, Ankara'daki konuşmasında abluka altındaki Gazze'yi bir esir kampına benzetmiş ve şöyle konuşmuştu:

İsrail'in Gazze'ye saldırıları kabul edilemez. Gazze'de fiilen dev bir açık hapishane varken Ortadoğu barış sürecini çözemeyeceğimizi herkes biliyor. Gazze'nin bir esir kampı olarak kalmasına izin verilemez ve verilmemelidir.