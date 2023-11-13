İsrail’in bombardımanında hayatını kaybeden İsrailli esirin mesajı: Bombardımandan dolayı ölmekten korkuyoruz

İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçuları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılarını sivil hassasiyeti gözetmeden savaşın 38'inci gününün gecesinde de aralıksız sürdürdü.
İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçuları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılarını sivil hassasiyeti gözetmeden savaşın 38'inci gününün gecesinde de aralıksız sürdürdü.
İSRAİL GAZZE'DE SOYKIRIM SUÇU İŞLİYOR
Abluka altındaki Gazze'de elektiriği, suyu interneti, gıda ve ilaç girişini kesen İsrail camileri, okullları, hastaneleri, kiliseleri ve mülteci kamplarını hedef alarak 1 aydan fazla süredir kadın çocuk demeden katlediyor.
11 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ
Gazze Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 180'e yükseldi. Öte yandan İsrail bombardımanının ardından hastanelerin devre dışı kalması ve Gazze'de aktif yalnızca 7 ambulansın kalması sebebiyle artık hayatını kaybeden Filistinlililerin sayısının sağlıklı bir şekilde paylaşılamayacağına dikkat çekiliyor.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu 200 ile 250 arasında esirin ellerinde olduğunu bildirmişti.
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 26 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ellerindeki 50 İsrailli esirin öldüğünü duyurmuştu.
İSRAİL'İN BOMBARDIMANINDA HAYATINI KAYBEDEN İSRAİLLİ ESİRDEN MESAJ
Hamas, İsrail'in bombardımanında hayatını kaybeden İsrailli bir esirin görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde, İsrail'in saldırılarında ölen rehine kadının İsrail'e çağrıda bulunarak bombalı saldırıların durdurmasını söylediği görüldü.
"BOMBARDIMANDAN DOLAYI ÖLMEKTEN KORKUYORUZ"
Bombardımanda hayatını kaybeden rehinenin yaptığı açıklamada, "İsrail'e Şu anda Gazze'ye çok yoğun bir bombardıman var. Bombardımandan dolayı ölmekten korkuyoruz. Lütfen saldırılarınızı durdurun." ifadelerini kullandı.
Öte yandan El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yayınladıkları videoda ki esirin İsrail'in saldırılarında öldüğünü belirterek, "Videosunu yayınladığımız İsrailli esirlerden birini, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda işgal kuvvetleri öldürdü." ifadelerini kullandı.
El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde rehinlere ilişkin açıklamalarda bulundu. İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde, çatışmalara 5 günlük ara karşılığında 70 kadar çocuk ve kadın İsrailli rehineyi serbest bırakmaya hazır olduklarını belirtti.
El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde yaptığı açıklamda, "Mücahitlerimiz 38. günde işgal tanklarına karşı direniyor ve onlarla birçok yerde çatışıyor. İşgalcilerin Gazze'deki direnişimizi bitirmek istemeleri onlar için ancak bir rüyadır. Mücahitlere duyulan güven, ümmetin Filistine olan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Filistin'in davasına karşı tüm Müslümanlar sorumludur. Sivil halkımıza karşı katliamlara seyrici kalanları tarih asla affetmeyecek ve Allah'ın katında bir hiç olacaklar." ifadelerine yer verdi.
İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail, 7 Ekim'den bu yana 44'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 363'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.
İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.
Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 180'i aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor.
Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 188 Filistinliyi öldürdü.
İsrail ordusu, Gazze'de onbinlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.