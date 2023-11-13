CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail Filistinlilere etnik temizlik uyguluyor: Gazze’de aktif tek bir hastane kalmadı! Kassam Tugayları direnişe devam ediyor

Soykırımcı İsrail kara, hava ve deniz saldırıları ile Gazze 'ye saldırmaya devam ediyor. Saldırıların 38. gününde sivilleri hedef almaya devam eden İsrail, abluka altına alarak dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'de Filistinlilere açıkça soykırım uyguluyor.

Okulları, camileri, hastaneleri ve sivilleri sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail , Gazze 'de aktif tek bir hastane bile bırakmadı. Yerleşim yerlerine fosfor bombaları ile saldıran İsrail, dünyanın gözü önünde işlenmedik savaş suçu bırakmıyor.

11 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ

Gazze Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 180'e yükseldi. Öte yandan İsrail bombardımanının ardından hastanelerin devre dışı kalması ve Gazze'de aktif yalnızca 7 ambulansın kalması sebebiyle artık hayatını kaybeden Filistinlililerin sayısının sağlıklı bir şekilde paylaşılamayacağına dikkat çekiliyor.

Gazze'deki hastanelerin müdürü Muhammed Zaqut, pazar günü yaptığı açıklamada, sağlık görevlilerinin İsrail bombardımanının vurduğu bölgelere ulaşamaması sebebiyle Sağlık Bakanlığı'nın cumagününden bu yana ölü sayısını güncelleyemediğini açıkladı.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) ise pazar günü yaptığı açıklamada "Gazze'deki Sağlık Bakanlığı (SB), kuzeydeki hastanelerdeki hizmet ve iletişimin çökmesinin ardından 12 Kasım'da art arda ikinci günde ölü rakamlarını güncellemedi." ifadelerini kullandı ve Zaqut'un ifadelerini doğruladı.

SOYKIRIMCI İSRAİL 49 GAZETECİYİ ÖLDÜRDÜ

Soykırımcı İsrail, Filistin'de sivil katliamına devam ederken bölgeden dünyaya haber aktarmak için canını tehlikeye atan gazetecileri de açıkça hedef alıyor. İşgalci İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 49 gazeteci hayatını kaybetti.

Peki, Gazze'de neler oluyor? Takvim.com.tr bölgede yaşananları dakika dakika aktarıyor.

İşte, dakika dakika yaşananlar…

08:09 İsrail Hapishaneler İdaresinin aralarında Mahkum Hareketi liderlerinin de olduğu mahkumların toplu olarak farklı yerlere transfer edilme işlemlerini artırdığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin hükümetine bağlı resmi bir kurum olan Esirler Cemiyeti ve sivil toplum örgütü olan Esirler Kulübünden yapılan açıklamada, "İsrail Hapishaneler İdaresinin cezaevlerinde tutulan mahkumların toplu transfer operasyonlarını artırmayı sürdürdüğü" kaydedildi.

Transferler sırasında taciz işlemlerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, çeşitli tacizlere maruz kalanlar arasında, hayatının 44 yılını hapishanede geçirmiş olan Filistinli Nail el-Bergusi'nin (66) de olduğu belirtildi.

Açıklamada, 34 yılı aralıksız olmak üzere toplam 44 yıl hapis yatan Bergusi'nin nakil sırasında yaralayıcı darp eylemine maruz kaldığı ifade edildi.

Her iki kurum tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim'den sonra Filistinli mahkumların hapishanedeki bölümler arası, farklı hapishanelere taşınmaları ya da hücre hapsine maruz bırakılmaları şeklinde uyguladığı operasyonlarda tırmanış olduğuna dikkat çekildi.

Esirler Kulübü verilerine göre, 7 Ekim sonrasında, ev baskınları, kontrol noktalarında insanların alıkonulmaları olmak üzere İsrail güçleri tarafından gözaltında tutulan Filistinlilerin sayısı 2 bin 470'e yükseldi.

İsrail ordusuna bağlı askerler, işgal altındaki Batı Şeria'nın tüm kent, belde ve köylerindeki evlere gece gündüz baskınlar düzenleyerek Filistinlileri gözaltına almayı aralıksız sürdürüyor.

UÇURUMA HIZLA YAKLAŞILIYOR

03:54 Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'de sivillerin güneye geçişleri sürecindeki tehlikelerden dolayı oldukça endişeli olduğunu duyurdu.

ICRC, tarafından yapılan yazılı açıklamada, ekipleri ve iletişim biriminde çalışan görevlilerinin ailelerini arayan ve yardım isteyen birçok kişiyle telefon görüşmesi yapıldığı kaydedildi.

Gazze'de temizlik malzemeleri, su, gıda ve barınak gibi zorunlu ihtiyaçlardan mahrum 100 bin kişi olduğunun belirtildiği açıklamada "Gazze'de durumlar, insani bir felaketin uçurumuna hızla yaklaşıyor." ifadesi kullanıldı

00:12 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "(Gazze) Şifa Hastanesi'nde durum çok vahim. Hasta ölümlerinde feci oranda artış var. Ne yazık ki hastane artık hastane olarak hizmet veremiyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, İsrail ordusunun hedef aldığı Şifa Hastanesi'ne ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

DSÖ'nün Şifa Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarıyla yeniden iletişime geçmeyi başardığını belirten Ghebreyesus, "Şifa Hastanesi'nde durum çok vahim. Hasta ölümlerinde feci oranda artış var. Ne yazık ki hastane artık hastane olarak hizmet veremiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hastanede elektriğin ve suyun olmadığı, internetin ise çok zayıf olduğu 3 gün yaşandığını kaydeden Ghebreyesus, bu durumun temel bakım hizmetlerinin sağlanmasını önemli derece etkilediğini belirtti.

Ghebreyesus, bölgede sürekli duyulan silah sesleri ve bombalamaların, zaten kritik olan koşulları daha da kötüleştirdiğini vurguladı.

Güvenli bölge olması gereken hastanelerin, ölüm, yıkım ve çaresizliğin yaşandığı alanlara dönüştürülmesine dünyanın sessiz kalamayacağının altını çizen Ghebreyesus, "derhal ateşkes" çağrısında bulundu.

12 KASIM TARİHİNDE YAŞANANLAR...

22:38 Gazze'deki hükümet: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 41 binden fazla konut tamamen yıkıldı

21.40 Avrupa Birliği Gazze'de çatışmalara derhal ara verilmesi ve insani koridorların oluşturulması çağrısında bulundu.

20.30 Gazze'deki hükümet: İsrail ordusu, Şifa Hastanesi yerleşkesinde yoğun bakım ünitesi, ameliyathane binası ve doğumhaneyi hedef aldı

18.30 TÜRKİYE'DEN GAZZE'YE YARDIM ELİ

Koca: Sağlık yardımlarının en büyüğü bu gece Mısır'a varıyor

18.28 Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları, İsrail'in Gazze'deki hastanelere yönelik saldırılarının sonlandırılması için acil uluslararası eylem çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Khodr, BM Nüfus Fonunun (UNFPA) Arap Devletleri Bölge Direktörü Laila Baker ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Ofisi Direktörü Ahmed Al-Mandhari, İsrail'in Gazze'deki hastanelere yürüttüğü acımasız saldırılara ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze'de hastanelere yönelik devam eden saldırıların sonlandırılması için acil uluslararası eylem çağrısında bulunuyoruz. (Gazze'de) Hastanelerin, ölüm, yıkım ve çaresizliğin yaşandığı alanlara dönüştürülmesine dünya sessiz kalamaz." ifadeleri kullanıldı.

Şifa Hastanesi ve Kudüs Hastanesi dahil Gazze'deki hastanelere ve bunların civarına düzenlenen, aralarında çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda kişinin öldüğü saldırılara ilişkin haberlerin "dehşet verici" olduğu vurgulanan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki birçok hastaneyi çevreleyen yoğun çatışmaların, sağlık personelleri, yaralılar ve diğer hastaların güvenli erişimini engellediği bildirildi.

Açıklamada, DSÖ'nün son 36 gün içinde Gazze'deki sağlık hizmetlerine yönelik en az 137 saldırıyı kayıtlara geçirdiği kaydedilen açıklamada, bunların 521 ölüm ve 686 yaralanmaya neden olduğu belirtildi.

Görevi başında 16 sağlık çalışanının öldürüldüğüne ve 38'inin yaralandığına vurgu yapılan açıklamada, "Tıbbi tesislere ve sivillere yönelik saldırılar kabul edilemez. Bunlar uluslararası insani yardım ile insan hakları hukuku ve sözleşmelerinin ihlalidir. (Tıbbi tesislerin) Özellikle kriz zamanlarında tıbbi yardım alma hakkı asla engellenmemeli." ifadeleri kullanıldı.

Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin yarısından fazlasının hizmet veremediği hatırlatılan açıklamada, çalışır durumda olanların büyük bir baskı altında olduğu ve çok sınırlı hizmet verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Su, gıda ve yakıt kıtlığı, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu hastaneler ve çevrelerinde barınan binlerce yerinden edilmiş kişinin refahını tehdit ediyor. Acil bir insani ateşkes sağlamak, daha fazla can kaybı yaşanmasını önlemek ve Gazze'deki sağlık sisteminden geriye kalanları korumak için artık kararlı bir uluslararası eyleme ihtiyaç var. Yakıt, tıbbi malzeme ve su sağlamak gibi hayat kurtaran malzemeler için artık engelsiz, güvenli ve sürekli erişime ihtiyaç var." ifadeleri kullanıldı.

16.47 Lübnan Hizbullahı: İsrail'in El-Taihat üçgeni ve Ruveysat el-Asi'deki toplanmasını hedefledik ve doğrulanmış kayıplar verdik.

16.30 El Kassam Tugayları, Beyt Hanun'un kuzeyindeki bir binada saklanan özel bir siyonist kuvveti anti-personel cihazıyla hedef aldıklarını bildirdi.

16.26 Gazze Sağlık Bakanlığı Şifa Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nin İsrail ordusunun ikinci bombardımanda ağır hasar gördüğünü bildirdi.

15.25 Gazze Şeridi'ndeki Hastaneler Genel Müdürlüğü, Şifa Hastanesi'ndeki felaket durumu nedeniyle 36'sı çocuk 650 hasta ve yaralının hayatının tehlikede olduğunu duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakut, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Gazze Şeridi'ndeki herhangi bir hastaneye bir damla dahi akaryakıtın girmediğini vurgulayan Zakut, "Şifa Hastanesi'ndeki felaket durumu nedeniyle 36'sı çocuk 650 hasta ve yaralının hayatı tehlikede." dedi.

Şifa Hastanesi'ndeki duruma ilişkin Zakut, "Şifa Hastanesi yerleşkesi ve muhitinde güvenli bir yer yok, oradaki şehitlerin cenazelerine ulaşmanın da imkanı yok. Şifa Hastanesi yerleşkesindeki yaklaşık 1500 göçmenin hayatı da tehlike altında." ifadelerini kullandı.

Zakut, Gazze'deki Rantisi Çocuk Hastanesi'nin zorla tahliye edilmesi nedeniyle çocukların hayatının tehdit altında olduğunu aktardı.

İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de su ve elektrik kesintileri altında tıbbi ve diğer atıkların birikmesi nedeniyle herkesin hayatının tehlikede olduğunu belirten Zakut, "Mısır'dan acil olarak Şifa Hastanesi yerleşkesindeki hasta ve yaralılar için ambulanslar göndermesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

15.20 İsrail Lübnan'ın güneyindeki Hula ve Mays el-Jabal kasabalarının çevresine topçu mermileri ile saldırıyor.

15.18 Kızılhaç: Kudüs Hastanesi'nin hizmet dışı kalmasının Gazze'deki insanlar için yıkıcı sonuçları olacak.

14.47 El Kassam Tugayları: Kibbutz Holit'teki kalabalık düşman kuvvetlerini ağır kalibreli havan toplarıyla bombaladık.

14.10 Gazze'deki Filistinli cerrah Ghassan Abu Sitta, El Ahli Hastanesi'nde kanın bittiğini söyledi ve "Yaralılarımız ameliyat sonrası ölüyor çünkü onlara kan nakli yapamıyoruz" dedi.

İŞGALCİDEN GAZZE'DE YENİ BOMBARDIMAN

14.07 İşgalci İsrail, Gazze'yi bombalamaya devam ediyor.

14.05 Filistin Kızılayı, işgalci İsrail'in saldırıları ve yakıtın bitmesi nedeniyle Gazze'de yalnızca 7 ambulans çalıştığını duyurdu.

12.33 Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hava saldırısında Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta 13 Filistinlinin öldürüldüğünü doğruladı.

SİYONİST TANKLARINA GEÇİT YOK

12.05 El Kassam Tugayları, Gazze Şehri'nin kuzeybatı ekseninde bir siyonist zırhlısını "El-Yasin 105" füzesiyle imha ettiklerini duyurdu.

11.51 Birleşmiş Milletler: Gazze Şeridi'ndeki karargahımıza düzenlenen bombalı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

11.24 El Cezire İsrail'in Refah'ın doğu bölgelerine çok sayıda top mermisi attığını bildirdi.

11.18 El-Kassam Tugayları işgalci İsrail'e karşı direnişe tam gaz devam ediyor. El-Kassam Tugaylarına ait Telegram hesabından yapılan açıklamada Gazze'nin güneybatısındaki iki siyonist tankının "El-Yasin 105" füzeleriyle imha edildiği bildirildi.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU GÖZALTINA ALDILAR

09.04 İsrail işgal güçleri, Kudüs'teki Şufat mülteci kampında Ömer Elkam adlı 13 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı.

08.52 İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı UNRWA (Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) okuluna baskın düzenledi.

08.33 El Cezire Gazze Şeridi'nde çok sayıda kanser hastasının gerekli tedaviyi alamadıkları için hayatını kaybettiğini bildirdi.

İSRAİL, ÇOCUK DOĞUM HASTANESİ'Nİ VURDU

04.30 Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Mehdi Çocuk Doğum Hastanesi'ne İsrail saldırıları sonucu iki doktorun hayatını kaybettiği belirtildi.

Aksa Kanalı Telegram sayfasından verdiği haberde, Mehdi Çocuk Doğum Hastanesi'ne İsrail saldırıları sonucu iki doktor yaşamını yitirdi, hastaneye sığınan halktan da yaralananlar oldu.

ÜRDÜN'DEN PARAŞÜTLÜ TIBBİ MALZEME DESTEĞİ

03.30 Ürdün silahlı kuvvetlerinin Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi'ne paraşütle acil tıbbi malzeme ulaştırdığı bildirildi.

Ürdün resmi haber ajansı Petra'ya göre, yetkili askeri bir kaynak, tıbbi malzeme yardımının Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir uçak tarafından paraşütlerle atıldığını söyledi.

Tıbbi malzeme desteği operasyonunun ikinci kez yapıldığına dikkat çekilen haberde, olayın Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar işbirliğinde gerçekleştirildiği belirtildi.

03.00 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenledikleri bir operasyonda iki İsrail askerini öldürdüğünü duyurdu

GAZZE'YE 53 TIR DAHA YARDIM

00.00 Filistin Kızılayı, 53 yardım tırının daha Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne girdiğini duyurdu. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, Mısır Kızılayından insani yardım taşıyan 53 tırı teslim aldığı belirtildi