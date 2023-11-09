Son dakika: Katil İsrail ordusu karadan saldırıya cesaret edemiyor! Çünkü tankların içinde kaç kişi olduğuna kadar biliniyor! İşte Hamas’ın taktiği!

Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ: İsrail'in "Gazze'yi kuşattık" gibi söylemleri bir yalandan ibarettir. İsrail baştan beri hep algıya yönelik kamuoyunu manipüleye etmeyi hedef alan işler yaptı. İsrail mantığı böyle işliyor. İsrail açısından ortada bir başarı yok. Anlatacakları bir hikaye yok ve takılıp kaldılar. Fantezi haberlerle özellik kendi iç kamuoyunu sanki bir başarı varmış gibi manipüle etmeye çalışıyor. İsrail kuzeyden ve doğudan Gazze'ye girmeye çalışıyor. Haritalarda girdiği yerlerle ilgili gösterilen noktalar var ama İsrail buralarda bir kontrol sağlamış değil.

Haritalardan gözüken yerler İsrail bir sınama yaptığı sızma girişiminde bölgeler. Şu anda İsrail tarım alanlarının olduğu bölgede bekleme yapıyor. Gazze bir insan 5 katlı bir apartmana çıkıp her yeri görebilir çünkü Gazze dümdüz bir alan üzerine kuruludur. Burası acemi bir askerin eğitimi için bir ideal bir yerdir. Anca İsrail'in terörist takımı onu bile başaramayacak kadar ucube bir yapıdır. İsrail 2008-2014 yılında Gazze'ye girmeyi denediler başaramadılar. Sene 2023 yine deniyorlar ama olmayacak İsrail burada bataklığa saplandı.