Son dakika: Katil İsrail ordusu karadan saldırıya cesaret edemiyor! Çünkü tankların içinde kaç kişi olduğuna kadar biliniyor! İşte Hamas’ın taktiği!

Kassam Tugayları'nın paylaştığı görüntüler ortada, tanklar çok yakın mesafeden imha ediliyor. Tam kontrolün sağlandığı bir yerde böyle bir şeyin olması askeri olarak mümkün değildir. Bu İsrail'in yalanını ortaya çıkarmaktadır. Kassam Tugayları'nda mangal gibi yürek var. Ortaya çıkıyorlar nişan alıp tankı imha ediyorlar. Bunların karşısındaki bir oyunca araba değil bir TANK. Netanyahu günlerdir "şehre girdiğini" söylüyor. Hayır girmedi yalan söylüyor. Görüntüleri çekildiği yerler. Gazze şeridine İsrail tarafından konulan duvarlardan sonra tarım alanları var burayı geçince ilk ulaşılan mahalledir. Gazze merkezi ya da bir kuşatma söz konusu değildir.
İsrail uçakları tarafından vurulan yıkılan boş binaların olduğu bu kenar mahalleye İsrail askerleri geliyor ve "girdik" demek için propagandaya yöneliyor. Ama burada bilmedikleri ise onları orada Kassam Tugayları bekliyor. Gazze duvarının civarında toplanan bir İsrail terörist grubu var. Adeta pazar yeri gibi. Ne akıl ne de bir stratejisi var. Oraya gelen tankı durdurup kahvehane gibi sohbet ediyor. Kassam Tugayları bunlara drone ile bomba attı. Duvarın altında geçen tünellerle İsrail ordusunu arkadan kuşattı büyük kayıplar verdirip tünellerden geri döndü. İsrail yaptığı duvarlardan birkaç parça kaldırıp buraya tanklarla girme işlemi yaptı ve konuşlandı.
HAMAS'IN GEL GEL TAKTİĞİ
Burada gelin konvoyu gibi peş peşe dizilmiş tanklar var. Böyle bir askeri düzen olmaz. İsrail askeri meskun mahalin başladığı ilk yerde tokadı yedi. Biz burada başarılı ve inançlı Hamas askerlerini gördük. Hamas burada "gel gel taktiği" uyguluyor. İsrail askerinin önünü açıyor ve onlar geliyor ve Kassam Tugayları uygun anda harekete geçip imha ediyor. Hamas buraya kaç tankın girdiğini kaç asker olduğunu ve nerede olduğunu gayet iyi biliyor. Buna göre planlama yapıyor askerlerini görevlendiriyor ve ona operasyon yapıyor. İsrail çapulcu sürüsüdür ve terörist bir yapıdır. Bunlara asker veya ordu demek bizim mesleğimize hakarettir. Zırhlı araç hareket ederken etrafında onu koruyan ve yürüme halinde olan piyade erleri olur. Ancak burada böyle bir şey yok.
İsrail ordusunun içinde ciddi bir isyan var ve cepheye gitmek istemiyorlar. Bunların görüntüsü de yayınlandı. İsrail asker ordu demek dünyadaki bütün askerlere hakarettir. Bunlar terörist bir yapıdır. Bunlar birliğin kiralık katillerin bir araya geldiği çapulcu yapıdır. Bunlar insan kılığına girmiş yaratıklardır olaya böyleme bakmak gerekir. Hamas yerin 70 metre altına inen tüneller inşa etmiş durumda. Orada bir mühendislik aklı var. Terörist yapı olan İsrail'i meskun mahal ve tünel çatışmaları bekliyor. Daha İsrail 1. aşamada kenar mahallerde binden fazla kayıp verdi. 136'tane askeri aracı Hamas tarafından yok edildi.
NATO'DA TÜRKİYE'YE KARŞI DÜŞMANLAŞMA VAR
Prof. Dr. Giray Saynur Derman: ABD Başkanı Joe Biden Husilerin ABD SİHA'sını düşürmesiyle ilgili bir açıklama yapacak. ABD'nin buraya bir 'harekat planı mı?' olacak mevzu bunun üzerinden gidiyor. ABD'nin uzan zamandır savaş hazırlandığını biliyoruz. Yunanistan'da açtığı üsler, Lozan ve Paris anlaşmalarına aykırı olmasına rağmen adaların silahlandırılması. ABD silah ve mühimmat yığmaya devam ediyor. Güney Kıbrıs'a karşı ambargonun kaldırılması var. NATO'da Türkiye'ye karşı bir düşmanlaşma var. Türkiye'nin Azerbaycan'nın yanında olmasına tahammül edemeyen bir Fransa var. Burada genel bir siyaset dünyanın aldığı pozisyonda bahsediyorum.
Burada Türkiye üzerinden bölgede başka bir hedef var. Büyük İsrail, Ermenistan ve Yunanistan gibi birtakım projeler var. Büyük İsrail projesi Türkiye'yi kapsayan proje. Türkiye'nin güneydoğusunu içine alan bir haritadır.
Önümüzdeki dönemde enerji savaşları değil su savaşları yaşanacak. İsrail'in hedefi de bu doğrultuda. Bu haritalar her yerde paylaşılıyor. İsrail çok büyük katliam yapıyor. Hataneler hededfte çocuklar ve hamile kadınlar öldürülüyor. Ben bunları kınıyorum. BMGK'nın acil eteşkes kararı alması gerekiyor. Büyük İsrail projesi gerçekleşmeden durmayacaklar.