Kassam Tugayları katil İsrail ordusunun tanklarını bir bir vurdu! | Kassam Tugayları: İsrail'e ait 136 askeri aracı kullanılamaz hale getirdik

Soykırımcı İsrail, ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde Gazze'de soykırım yapmayı sürdürüyor. Karadan Gazze'ye saldırmak isteyen işgalciler Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugaylarının büyük direnişiyle karşılaşıyor. İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail askerleriyle karada çatıştığı görüntüleri yayınladı. Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ne saldırmasından bu yana İsrail ordusuna ait 136 aracı kullanılmaz hale getirdiklerini duyurdu. Gazze'deki El Kudüs Tugayları bir İsrail tankını bakın nasıl imha etti? İşte o görüntüler...