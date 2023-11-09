Gazete, Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Netanyahu ve hükümetiyle savaş sonrasına ilişkin planlar hakkında konuşmaya çalışıyor, ancak endişeleri görmezden geliyorlar diyerek, "kuşkusuz bunun nedeni yönetimin iki devletli bir çözüm için barış müzakerelerini yeniden başlatmak istemesi ve bunun Netanyahu'nun hoşuna gitmemesi" ifadelerine yer verdi.

Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e destek vermeye devam ediyor diyen gazete," Filistinlilere duyulan sempati gözle görülür bir şekilde arttı ve ülke eşi benzeri görülmemiş bir antisemitizm dalgasına kapıldı. Biden'ın partisinin ilerici ve Arap-Amerikan seçmenleri arasındaki desteği düştü. Bu seçmenlerin Cumhuriyetçi Parti'ye yönelmesi pek olası değil, özellikle de ilk dönemdeki Müslüman yasağını genişletmekten bahseden Trump söz konusuysa, ancak 5 Kasım'da ou kullanmayarak Trump'ın bu şekilde seçilmesine yardımcı olabilirler.

"BİDEN SENİN TAVSİYENİ İSTEMİYORUZ PARA VE SİLAH DESTĞİ VER"

Öte yandan Netanyahu'nun Gazze'yi de yeniden işgal etmek istediğini yazan İsrailli gazete "Gazze'deki savaş ikinci ayına girerken, ülkenin diğer tarafında Netanyahu'nun mesihçi ve aşırı milliyetçi ortakları Batı Şeria'daki kontrollerini sıkılaştırmak, yerleşimlerini genişletmek, toprakları ilhak etmek ve Filistinlileri kovmak için çalışıyorlar. Ayrıca Gazze'yi yeniden işgal etmek istiyorlar. Biden bunun büyük bir hata olacağını söyledi ama başbakan Netenyahu Pazartesi günü İsrail'in Gazze'nin güvenliğinin sorumluluğunu "belirsiz bir süre" için üstlenmeyi planladığını açıkladı. Başka bir deyişle Joe, senin lanet tavsiyeni istemiyoruz, sadece paranı ve silahlarını istiyoruz." yorumunda bulundu.