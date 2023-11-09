Bölgedeki can kaybı 10 binin üzerine çıkarken İsrail 'ateşkes' çağrılarına yanıt vermeyi reddiyor.
Bölgedeki can kaybı 10 binin üzerine çıkarken İsrail 'ateşkes' çağrılarına yanıt vermeyi reddiyor.
Kara birliklerinin Gazze'deki operasyonu devam ederken İsrail basınında itiraf gibi bir haber geldi.
The Jerusalem Post gazetesi Filistin halkına karşı uygulanan sistematik zulmü sayfasına taşıdı.
Gazete 'İsrail Gazze'de savaşırken yerleşimciler Batı Şeria'daki Filistinlilere savaş açıyor' manşeti ile okurlarının karşısına çıktı.
FİLİSTİNLİLERİ BÖLGEDEN SÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR
Haberde 'Gazze'deki savaş 2. ayına girerken Netanyahu'nun mesihçi ve aşırı milliyetçi ortakları Batı Şeria'daki hakimiyetlerini sıkılaştırmak, yerleşim yerlerini genişletmek ve Filistinlileri bölgeden sürmek için çalışıyor' ifadelerine yer verildi.
Gazete bunu 'İsrail'in diğer Filistin savaşı' olarak nitelendirdi ve şu değerlendirmede bulundu;
'Dünya Gazze'deki savaşın gürültüsüne ve ölümüne odaklanmışken, İsrailli aşırı sağcılar bu savaşı kullanarak Batı Şeria üzerindeki hakimiyetlerini sıkılaştırıyor ve Filistinlileri kovuyor.'
İsrail merkezli gazete 'Şiddete başvuran yerleşimci kanunsuzlar (teröristler) yalnızca hükümetin en yüksek kademelerinde değil, orduda da güçlü bir desteğe sahip' dedi.
Filistinlilerin yardım isteklerinin karşılıksız kaldığını yazan gazete yaşananları şöyle özetledi;
'Bu yağmacıların saldırısına uğrayan Filistinliler, ordudan yardım istendiğinde askerlerin çoğunlukla durup izlediğini ve hatta görev aldığını bildiriyor.'
YERLEŞİMCİLERİ SİLAHLANDIRACAK
Haberde Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in yerleşimcileri silahlandırmak için 24 bin kadar ABD yapımı M-16 saldırı tüfeği satın alınacağını duyurduğu, gelen tepkiler üzerine İsrail'in ABD'ye bunun yapılmayacağına dair söz vermek zorunda kaldığı hatırlatıldı.
HÜKÜMETTE ÜST MEVKİLER VERDİ
'İsrail hükümetinde kötü şöhretli bir kıdemli bakan söz konusu olduğunda bu tür güvenceleri ciddiye almak zordur' denilenhaberde söz konusu bakanın Arap karşıtı kışkırtma ve yerleşimci aşırılık yanlılarına destek konusunda uzun bir geçmişi olduğunun altı çizildi.
Bu isimlerin önemli görevlere getirilmesinde Netanyahu'nun parmağı olduğunu belirten İsrailli gazete 'Netanyahu Ben-Gvir'in Otzma Yehudit'ini ve Dini Siyonist Parti'yi, liderlerine hükümette üst mevkiler vererek meşrulaştırdı' dedi.
'Aşırılık yanlısı ortaklarından korkan Netanyahu, bir soruya yanıt olarak Gazze'ye nükleer silah gönderilmesine desteğini dile getirdiğinde Bakan Amichai Eliyahu'yu kovma cesaretine sahip değildi' diyen gazete Netanyahu'nun yalnızca o ismi kabine toplantılarından uzaklaştırdığına vurgu yaptı.
Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden yerleşimcilerin uyguladıkları şiddetten "sorumlu tutulmalarını" talep etmiş, Filistinlilere ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını "ateşe benzin dökmeye" benzetmişti.
Gazete, bu yağmacılar tarafından saldırıya uğrayan Filistinliler, ordu yardıma çağrıldığında askerlerin çoğu zaman sadece durup izlediklerini, hatta saldırıya katıldıklarını bildirdi. Jewish Telegraphic Agency, bir olayda "askerlerin ve yerleşimcilerin üç Filistinliyi bağlamak, soymak, dövmek ve üzerlerine işemekle suçlandıklarını" kaydetti.
The New York Times'ın Birleşmiş Milletler yetkililerine dayandırdığı haberine göre ise, bu olayların neredeyse yarısında "İsrail güçleri saldırıları gerçekleştirirken İsrailli yerleşimcilere eşlik ediyor ya da onları aktif olarak destekliyordu."
Gazete, Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Netanyahu ve hükümetiyle savaş sonrasına ilişkin planlar hakkında konuşmaya çalışıyor, ancak endişeleri görmezden geliyorlar diyerek, "kuşkusuz bunun nedeni yönetimin iki devletli bir çözüm için barış müzakerelerini yeniden başlatmak istemesi ve bunun Netanyahu'nun hoşuna gitmemesi" ifadelerine yer verdi.
Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e destek vermeye devam ediyor diyen gazete," Filistinlilere duyulan sempati gözle görülür bir şekilde arttı ve ülke eşi benzeri görülmemiş bir antisemitizm dalgasına kapıldı. Biden'ın partisinin ilerici ve Arap-Amerikan seçmenleri arasındaki desteği düştü. Bu seçmenlerin Cumhuriyetçi Parti'ye yönelmesi pek olası değil, özellikle de ilk dönemdeki Müslüman yasağını genişletmekten bahseden Trump söz konusuysa, ancak 5 Kasım'da ou kullanmayarak Trump'ın bu şekilde seçilmesine yardımcı olabilirler.
"BİDEN SENİN TAVSİYENİ İSTEMİYORUZ PARA VE SİLAH DESTĞİ VER"
Öte yandan Netanyahu'nun Gazze'yi de yeniden işgal etmek istediğini yazan İsrailli gazete "Gazze'deki savaş ikinci ayına girerken, ülkenin diğer tarafında Netanyahu'nun mesihçi ve aşırı milliyetçi ortakları Batı Şeria'daki kontrollerini sıkılaştırmak, yerleşimlerini genişletmek, toprakları ilhak etmek ve Filistinlileri kovmak için çalışıyorlar. Ayrıca Gazze'yi yeniden işgal etmek istiyorlar. Biden bunun büyük bir hata olacağını söyledi ama başbakan Netenyahu Pazartesi günü İsrail'in Gazze'nin güvenliğinin sorumluluğunu "belirsiz bir süre" için üstlenmeyi planladığını açıkladı. Başka bir deyişle Joe, senin lanet tavsiyeni istemiyoruz, sadece paranı ve silahlarını istiyoruz." yorumunda bulundu.
NETANYAHU'NUN VAHŞİ OYUNU
ABD merkezli The Intercept ise, Gazze'de yaşananların adını koydu: Netanyahu'nun vahşi oyunu ABD'li yayın organı 'Netanyahu'nun vahşi oyunu: Filistinlilerin öldürülmesi, İsrail'in acısını istismar etmek' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.
Haberde 'İsrail'in bir ay süren acımasız hava ve kara saldırılarının ardından Gazze'de ölü sayısı 10 bine ulaştı' denildi.