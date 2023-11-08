CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor: 33 günde 35 ton bomba! Cibaliye Kampına yeni saldırı

Soykırımcı İsrail tam 33 gündür Gazze'ye ölüm yağdırıyor.



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail, bir aydır kadın-çocuk-genç-yaşlı demeden sivilleri hedef alıyor ve hastaneleri, okulları, camileri ve basın kurumlarını bombalıyor.

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İŞGALCİ İSRAİL FOSFOR BOMBALARI İLE SALDIRDI

Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan tüm hastanelere saldırdı.



İsrail Hamas'ın yeraltı tünellerini bulma bahanesiyle Gazze'de neredeyse her noktayı bombalarken giderek daha fazla konut yıkılıyor ve Gazze'de hayatta kalan Filisitinliler içinde barınma imkanı giderek azalıyor.

YARALILAR AT ARABALARI İLE TAŞINDI

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ni yoğun bombardımanla vuran işgalci İsrail gıda, su ve ilaç gidişini kısıtlıyor. Tüm bu vahşete ek olarak Gazze'nin

iletişimini tamamen kesen İsrail'in hava harekâtıyla eşzamanlı olarak Gazze'de iletişimi kesmesi nedeniyle ambulans sistemi de kesintiye uğradı.

Dünya Sağlık Örgütü "İletişim hatlarında kesinti yaşanmasından ve sivilleri hedef alan bombardımandan dolayı endişeliyiz" açıklaması

yayınlandı. Ambulans sisteminin çökmesi nedeniyle yaralılar gece boyu at arabaları ile taşındı.

Soykırımcı İsrail bu kez çocuk hastanesini hedef aldı!

ÖLÜ SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ

Gazze'de katledilen Filistinlilerin sayısı 10 bin 165'e yükseldi.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 160 Filistinliyi öldürdü.

10 DAKİKADA 1 ÇOCUK KATLEDİLİYOR

Gazze'deki evlerin yarısı yıkıldı. 2.3 milyonluk nüfusun yaklaşık % 70'i yerinden edildi. Yatarak hasta alabilen 35 hastaneden 16'sı çalışmayı durdurdu. BM Mülteci Ajansı UNRWA'nın 42 binası hasar gördü. 155 cami ve 7 kilise, 220 okul hasar gördü. 3 üniversite yerle bir oldu. 10 dakikada bir 1 çocuk katlediliyor.

SAĞLIK MERKEZLERİ VURULDU

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İSRAİL 56 CAMİYİ YIKTI



İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırıları ikinci ayına girerken kentte 192 caminin çeşitli şekillerde hasar gördüğü bunlardan 56'sının tamamen yıkıldığı bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, geçen bir aylık süre içinde İsrail saldırılarıyla Gazze'deki yıkıma ilişkin bazı rakamlar paylaştı.

Maruf, İsrail saldırıları sonucu Gazze'de 10 bin binanın yerle bir olduğunu, 40 bini tamamen yıkılmış olmak üzere, toplam 222 bin konutun da hasar aldığını söyledi.

Sağlık sektöründeki maddi hasara ilişkin Maruf, "32 ambulans, 113 sağlık kurumu ciddi hasar aldı 16 hastane 32 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı." bilgisini verdi.

Maruf, saldırılar sonucu oluşan yıkım hakkındaki rakamları şöyle sıraladı:

"Aralıksız saldırılar sonucu 222 okul büyük zarar gördü, bunlardan 60'ı hizmet dışı kalırken, kentteki 88 hükümete ait 88 kurumu bombaladı.

Maruf görevli can kayıplarına ilişkin de 47 gazetecinin, 53 imam ve vaizin, sivil savunma, arama ve kurtarma ekiplerinden 18 kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

TÜRKİYE'DEN HAMLE

Başkan Erdoğan İsrail'in soykırımına karşı net bir duruş sergilerken Kazakistan dönüşü yaptığı açıklamada "Netanyahu'yu sildik attık" dedi. Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in, ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesi üzerine, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldığını bildirdi.

İSRAİL ORTA DOĞU'YU TEHDİT EDİYOR

Katil İsrail, Gazze'de soykırıma devam ederken bir yandan da bölge ülkelerini tehdit ediyor. F-35 savaş uçağı filosunu ziyaret eden İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail Hava Kuvvetlerinin İsrail'e zarar vermek isteyen bölgedeki her ülkeye karşı harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi

Peki bölgede neler oluyor? Takvim.com.tr yaşananları dakika dakika aktarıyor.

İşte dakika dakika yaşananlar..



22:30 İsrail ordusu, Gazze'nin Han Yunus kentindeki el-Mustafa Mescidi'ni vurdu.

21.00 "GAZZE'DE KISA SÜREDE BİNLERCE ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ"

BM Genel Sekreteri Guterres: İsrail'in askeri yönteminde bir hata olduğu açık.

20.32 CİBALİYE KAMPINA YENİ SALDIRI

Hastane yakınına yapılan saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti.

GAZZE ATEŞ ALTINDA

16.09 Soykırımcı İsrail Gazze'ye yönelik hava saldırılarına devam ediyor. Gazze'de vurulan bölgelerden alevler yükseliyor.

Han Yunus'ta Nasır Hastanesi'nden sadece yüz metre uzakta, bölgenin en büyük camisi hava saldırısında tamamen yıkıldı. El Cezire caminin yanında en az yüzlerce kişinin ekmek beklediği bir fırın olduğunu da belirtiyor.

Hiçbir uyarı olmaksızın yapılan saldırıda bomba, caminin üzerine şu ana kadar onlarca ağır yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaç kişinin öldürüldüğü ise henüz bilinmiyor.

BİR GÜNDE 15 İŞGAL TANKI İMHA EDİLDİ

14.50 El Kassam Tugayları Tawam kavşağı yakınında iki Siyonist tankını ve Şati kampının kuzeyindeki bir askeri aracı daha Yasin 105 füzesi ile imha ettiklerini, Gazze'nin güneyine giren araç topluluğunun yakınındaki İsrail askerlerini Concourse güdümlü füzeyle hedef aldıklarını duyurdu. Böylece el-Kassam Tugaylarının bugün imha ettiği İsrail tanklarının sayısı 15'e çıktı.

14.45 İsrail hava saldırıları Kudüs Üniversitesi'nin çevresini ve top mermileri ise Endonezya Hastanesi çevresindeki sivilleri de hedef aldı.

El-Rimal mahallesi ve Tel el-Hawa bölgeleri İsrail'in yoğun hava saldırıları ve bombardımanının hedefi oluyor.

13.50 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 241 artarak 10 bin 569 oldu. Ölenlerin 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın.

12.55 BM Raportörü Rajagopal: "Sistematik olarak sivil konutları ve altyapıyı yok edeceğini, Gazze'yi yaşanılmaz hale getireceğini bilerek askeri operasyon yürütmek savaş suçudur."

BM Raportörü Rajagopal: "Gazze'de 1 milyondan fazla insanın kuzeyden güneye tahliyesini istemek uluslararası hukukun ihlalidir. İsrail'in bu eylemi uluslararası suç teşkil ediyor."

12.00 İslami Cihad hareketinin askeri kolu olan Kudüs Tugayları, Gush Dan, Sderot ve Mefilasim'i bombaladığını bildirdi.

BATI SOYKIRIM İSTİYOR: ATEŞKES DEĞİL İNSANİ YARDIM

11.47 G7'den üst düzey diplomatlar, Tokyo'daki toplantıların ardından "insani ara" çağrısında bulundu. Açıklamada, "Acil olarak ihtiyaç duyulan yardımı, sivil hareketi ve rehinelerin serbest bırakılmasını kolaylaştırmak için insani duraklamaları ve koridorları destekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İŞGAL TANKLARINA "YASİN 105" YAĞMURU

11.35 El Kassam Tugayları, El-Tawam Döner Kavşağı'nın kuzeyinde iki daha iki adet "El-Yasin 105" füzesi ile imha ettiklerini bildirdi.

11.20 El Kassam Tugayları, Beyt Lahia'nın kuzeybatısındaki Sultan bölgesinde Siyonist bir tankı "El-Yasin 105" füzesiyle imha ederek ateşe verdiklerini duyurdu.

10.34 El Kassam Tugayları, Tawam Döner Kavşağı'nın kuzeyinde iki Siyonist tank ve personel taşıyıcıyı iki "El-Yasin 105" füzesiyle imha ettiklerini duyurdu.

09.50 Soykırımcı İsrail dün gece Birzeit Üniversitesi kampüsüne baskın düzenledi. İki saatten fazla bir süre boyunca kampüste kalan İsrail güçleri öğrenci hareketlerine ait mülkleri tahrip etti.

İŞGAL ORDUSUNA KASSAM DARBESİ

08.45 İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde gece boyunca yaşanan çatışmalarda bir askerin öldüğünü, iki askerin de yaralandığını açıkladı. 31 Ekim'de toprak işgaline başladığından bu yana en az 31 İsrail askeri öldürüldü.

EL HALİL'DE TEK BİR GAZETECİ KALMADI

08.10 İşgal altındaki Batı Şeria'da tutuklama kampanyası devam ediyor. İsrail askerleri El Halil'de aralarında iki kıdemli gazetecinin de bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. El Cezire, El Halil'de artık gazeteci kalmadığını belirtti.

İsrail askerleri, aranan erkeklerin teslim olması yönünde baskı yapmak amacıyla çok sayıda kadın ve aile üyesini de gözaltına aldı. Filistinliler bunu rehin almaya benzer yasadışı gözaltı olarak tanımladılar.

07:41 İsrail hava saldırıları, Gazze'nin Nusayrat Mülteci Kampı, Şeyh Zayid Konutları, Tel el-Heva bölgelerinde yoğunlaşırken, Şatı Mülteci Kampı ise hava saldırılarının yanı sıra topçu atışlarının da hedefi oldu.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Vehbe Ailesi'nin evini hedef alan İsrail hava saldırısı sonucu, çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananlar, Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırıldı. Evin enkazından henüz çıkarılmamış kişilerin olduğu belirtildi.

Gazze'nin kuzeyinde Endonezya Hastanesi yakınlarındaki Şeyh Zayid Konutları da İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

Şatı Mülteci Kampı ve Muhabarat Konutları yakın çevresi, aydınlatma fişekleriyle eş zamanlı olarak İsrail savaş uçakları ve topçularının roket ve bombalarıyla gece boyu sarsıldı.

Gazze'de, Şehd kentinin güneybatısında bulunan Tel el-Heva Mahallesi'ndeki sivillerin oturduğu evler İsrail savaş uçaklarının bombardımanına maruz kaldı. Saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

KARA BİRLİKLERİ ENGELLENDİ

İsrail'in Gazze'ye bombardımanı devam ederken çeşitli bölgelerde ilerlemeye çalışan İsrail kara birlikleri el-Kassam Tugaylarının direnişiyle engellendi.

Hamas Hareketi'nin Telegram sayfasından verilen bilgilere göre, kentin kuzeybatı ve güneybatısında yoğun çatışmalar yaşandı. Tel el-Heva bölgesinde bir İsrail askeri aracı hedef alındı.

Filistin direnişinin Şatı Mülteci Kampı sahillerinde bir İsrail hücum botunu bombaladığı belirtildi.

El Aksa Şehitleri Tugayları, kendilerine bağlı savaşçılarının Şeyh Rıdvan bölgesinin batısında bir İsrail askeri aracını roketle imha ettiklerini ve işgal güçleriyle girdikleri çatışmada İsrail saflarında yaralılar olduğunu açıkladı.





ŞEYTANIN AVUKATI ABD SOYKIRIMI AKLADI

02.00 Terör devleti İsrail, Gazze'de 33 gündür sistematik bir soykırım yapıyor. ABD ise şeytanın avukatlığını üstlenmiş vaziyette. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İsrail'in bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde enkazdan çıkarılan çocukları görmenin "korkunç" olduğu belirtilirken savaşta yaşamını yitiren çocuklar ile ilgili sadece Hamas suçlandı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Hamas'ın sivilleri bölgeyi terk etmeyerek yaşadıkları evlerde saklanmalarını teşvik ettiğini iddia etti.

7 KASIM TARİHİNDE YAŞANANLAR

22.49 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar devam ediyor. İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne attığı aydınlatma fişeği, İsrail'in Sderot kentinden görüntülendi.

22.28 DSÖ'den Gazze için ateşkes çağrısı: Tarih, hepimizi bu trajediye son vermek için yaptıklarımıza göre yargılayacak.



21.47 ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemediklerini, bunu da İsrail'e açık bir şekilde bildirdiklerini duyurdu.

İSRAİL: GAZZE KENT MERKEZİNE GİRDİK

20.37 İsrail Savunma Bakanı: İsrail ordusu Gazze kent merkezine girdi.

İSRAİL'DE SİRENLER ÇALIYOR

18.20 İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından atılan 20 roket nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çaldığı belirtildi. Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, İsrail güçlerinin roketlerin atıldığı yerlere topçu atışı düzenlediği kaydedildi.

18.01 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Deyr el-Beleh kentindeki bir mahalleyi bombalaması sonucu çok sayıda sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Deyr el-Beleh bölgesinde sivil yerleşim alanlarını bombaladığını belirtti.

Saldırılar sonucu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını aktaran Maruf, "Hava saldırıları, yerleşim bölgesinde geniş çaplı yıkıma yol açtı." dedi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da İsrail ordusunun Deyr el-Beleh'teki mahalleye yönelik hava saldırılarında çok sayıda can kaybı olduğunu söyledi.

Kudra, sağlık ekiplerinin bölgedeki enkazdan yaralıları kurtarmak için çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

16.42 Filistin Başkanı Mahmud Abbas konvoyuna ateş açıldı. Abbas'ın korumalarından birinin vurulduğu saldırıyı "Ebu Cendel'in Çocukları" üstlendi.

16.38 El Kassam Tugayları, El Şati kampının eteklerinde bir Siyonist tankı "Al-Yassin 105" mermisiyle imha etti.

15.47 El Kassam Tugayları, El Şati Kampı'nın eteklerinde "Yassin 105" mermisi ve gerilla aksiyon kapsülüyle iki İsrail tankını daha imha ettiklerini duyurdu.

15:29: Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 306 artarak 10 bin 328'e yükseldi. Ölenlerin 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın.

ESİRLERE İSRAİL ENGELİ

15.09 El Kassam Tugayları, birkaç gün önce Gazze'de yabancı uyruklu 12 tutukluyu serbest bırakmak üzere olduklarını ancak işgalin bunu engellediğini açıkladı. Kassam Tufaylarından yapılan açıklamada "Biz hâlâ onları serbest bırakmaya hazır olduğumuzu teyit ediyoruz ancak sahadaki durum ve sahadaki durum bu. Hayatlarını tehdit eden Siyonist saldırganlık bu işin tamamlanmasına engel oluyor." ifadelerine yer verildi.

14:46 Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: (İsrail'in zorla göç ettirme baskısına rağmen) Gazze ve Kuzey Gazze vilayetlerinde halen yaklaşık 900 bin vatandaş yaşıyor.

14:19 Gazze'de can kaybı 10 bin 165'e yükseldi.

HAMAS'TAN REHİNE AÇIKLAMASI

14.08 Hamas liderlerinden Musa Ebu Merzuk, örgütün İsrail'de 7 Ekim'de düzenlediği saldırılarda sivilleri öldürdüğünü reddetti. Sadece zorunlu askerlik yapanların hedef alındığını belirten Ebu Merzuk, Hamas'ın kadınlara, çocuklara ve sivillere saldırı düzenlemediğini söyledi.

Merzuk, "rehineleri serbest bırakacağız ama önce çatışmalar durmalı" dedi. Ebu Merzuk ise 'misafir' olarak nitelendirdiği rehinelerin isim listesinin elinde olmadığını, çoğunun nerede olduğunu bilmediğini, rehinelerin 'farklı fraksiyonlarca' tutulduğunu söyledi.

Ebu Merzuk, "İsrailliler çatışmalara son verirse, rehineleri Kızılhaç'a verebiliriz" dedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçici ateşkesten önce tüm rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini söylemişti.

Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı olan Ebu Merzuk'un İsrail ile savaşın nasıl gelişeceği ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik müzakerelerin nasıl yapılacağı konularında önemli rol oynaması bekleniyor.



13.35 Filistin Kızılayı Derneği'nin (PRCS) Sözcüsü Nebaş Farsakh 35 hastaneden 16'sının hizmet dışı kalması ve daha fazlasının yakıtının tükenmesi nedeniyle Gazze'nin benzeri görülmemiş bir insani krizle başa çıkma konusunda "yalnız bırakıldığını" söyledi.

Kudüs Hastanesi'ni işleten PRCS, tesisin ciddi ilaç ve yakıt sıkıntısına rağmen faaliyet gösterdiğini söyledi. Şeridin kuzey kısmına hiçbir yardımın girmesine izin verilmezken, güneye yalnızca sınırlı miktarda yardım ulaştı.

İsrail şu ana kadar hastane jeneratörlerinin yanı sıra ambulanslar ve yardım kamyonlarına güç sağlamak için gereken her türlü yakıtın Gazze'ye girişine karşı çıktı.

Farsakh, "Yakıt artık hayat demek. Tüm hastanelerin tamamen kapatılmasına saatler kaldı." şeklinde konuştu.

12.29 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sayısının 1,5 milyona yaklaştığını duyurdu.

UNRWA tarafından yayımlanan raporda, "7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi genelinde yaklaşık 1,5 milyon kişi yerinden edildi. Bu kişilerin yaklaşık yarısı (717 bin), kuzey de dâhil olmak üzere Gazze'nin beş vilayetinde bulunan 149 UNRWA tesisinde barınmaktadır. 557 binden fazla yerinden edilmiş kişi Han Yunus ve Refah bölgelerindeki 92 tesiste barınmaktadır. İsrail makamları tarafından tahliye emri verilmeden önce, 12 Ekim 2023 tarihi itibariyle yaklaşık 160 bin yerinden edilmiş kişi kuzeyde ve Gazze bölgelerinde bulunan 57 UNRWA okulunda barınmaktaydı. UNRWA, yerinden edilenlere yardım etmek veya onları korumak için bu barınaklara erişememektedir, ihtiyaçları ve koşulları hakkında bilgi sahibi değildir" denildi.

11.30 İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olarak Türkiye'de yaşayacağı yönündeki iddianın uydurma olduğunu açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Netanyahu'dan açıklama: 2 milyar dolar karşılığında 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olması, Türkiye'de yaşaması konusunda Erdoğan ile anlaştık' iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yönde bir görüşmesi veya İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun böyle bir açıklaması söz konusu değildir. İddialar tamamen uydurmadır" denildi.

10.55 El Kassam Tugayları, El Şati kampının eteklerinde 3 Siyonist tankı, bir asker taşıyıcıyı ve bir buldozeri "El-Yasin 105" roketiyle imha etti.

10.10 Gazze'yi "topyekûn kuşatma" altına alan ve su, elektrik ve yakıtın girişini engelleyen İsrail, Gazze'deki güneş panellerini hedef alıyor.

09.25 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampına saldırdı. Batı Şeria'daki Tulkarem kentinde pazartesi gününden bu yana çatışmaların sürdüğünü bildiren El Cezire, İsrail'in son 24 saat içinde ikisi gözaltında olmak üzere en az dokuz Filistinliyi öldürdüğünü bildirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 160'tan fazla Filistinli öldürüldü.

08.55 İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu "savaştan" çok sonra bile Gazze'nin güvenliğini yöneteceğinini iddia etti. Soykırımcı Netanyahu şöyle konuştu:

Sanırım İsrail belirsiz bir süre için genel güvenlik sorumluluğuna sahip olacak çünkü bu güvenlik sorumluluğuna sahip olmadığımızda neler olduğunu gördük. Güvenlik sorumluluğumuz olmadığında, Hamas terörünün hayal bile edemeyeceğimiz boyutta patlamasıyla karşı karşıya kalırız.

04:30 Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail'in yoğun bombardımanı nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğü Gazze'de, sahra hastanelerine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.



04:10 Gazze'de Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısının başlamasından bu yana 10.022 kişi şehit oldu ve 25.408 kişi de yaralandı.



04:02 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar aralıksız devam ediyor. İsrail güçleri, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin üzerine aydınlatma fişeği attı.

03:52 Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Gazze'deki gelişmeleri aktardığı haberine göre, Rafah kentindeki Şabbura Mülteci Kampı'nda el-Hamayde ailesinin evini hedef alan İsrail uçakları, biri kadın 5 kişiyi öldürdü.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir binayı hedef alan İsrail bombardımanı sonucu bir kişi hayatını kaybetti birçok kişi yaralandı.

İsrail uçakları ve topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin Tel el-Heva bölgesindeki Kudüs Hastanesi'nin çevresini, Şatı ve el-Megazi mülteci kamplarını, Zeytun Mahallesi'ni ve Beyt Hanun bölgesindeki birçok yeri bombaladı. Bombardıman sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.



02:36 BM: 7 Ekim'den bu yana 10 bin Filistinlinin öldürülmesi, insanlığın temel değerlerine meydan okuyor

00:54 İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın, Gazze'de yürütülen kara operasyonu için ek operasyonel planları onayladığı belirtildi.

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Galant'ın, gerçekleştirdiği bir toplantıda, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile Gazze kentinde İsrail ordusunun gerçekleştireceği yeni operasyonel faaliyet planlarını onayladığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Galant, İsrail ordusunun geçen günkü operasyonunun çok etkileyici olduğunu, son 24 saatte İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri ile Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarının tasfiye edildiğini savundu.

İsrail ordusu 6 Kasım'da yaptığı açıklamada, Hamas'a bağlı Deyr Belah Taburu komutanı Vail Ebu Asefe'nin öldürüldüğünü duyurmuş ancak Hamas'tan konuya ilişkin açıklama gelmemişti.



6 KASIM TARİHİNDE YAŞANANLAR...



23:40 İsrail savaş uçakları, hedef gözetmeksizin vurduğu Gazze Şeridinde yüzlerce sivilin tedavi gördüğü ve sığındığı El Şifa Hastanesi çevresini bombalıyor



22:00 Kassam Tugayları: Son 48 saatte 27 İsrail askeri aracını imha ettik.



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de son 48 saat içinde yaşanan çatışmalar sırasında İsrail ordusuna ait 27 askeri aracın tamamen ya da kısmen imha edildiğini duyurdu.

Gazze içine karadan giren güçlerle şiddetli çatışmalar devam ederken Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı.

Ebu Ubeyde, son 48 saat içinde İsrail'e ait 27 askeri aracı tamamen ya da kısmen imha ettiklerini, düşman güçlerine onlarca havan mermisiyle saldırdıklarını ve doğrudan çatışmaya girerek ağır kayıplar verdirdiklerini kaydetti.

İsrail ordusundan, Ebu Ubeyde'nin açıklamalarına henüz yanıt gelmedi.

20.48 Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Gazze Şeridi'ndeki yakıt krizine ilişkin, "Yakıt olmazsa kuvözdeki yeni doğan bebekler ve yaşam destek ünitesindeki hastalar ölecek" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in saldırılarında "her gün kız ve erkek çocuklarının öldürüldüğü, yaralandığı Gazze'nin çocuklar için mezarlığa dönüştüğünü" belirterek, BM ve ortaklarının, Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki 2,7 milyon kişi için 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattığını duyurdu.

Genel Sekreter Guterres, ABD'nin New York kentinde bulunan BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Guterres, "Gazze'deki kabus insani bir krizden çok daha fazlasıdır." ifadesini kullanarak, Gazze'de yaşananların insanlık krizi olduğunu vurguladı.

Şiddetlenen çatışmanın pek çok masum hayatı yok ettiğini dile getiren Guterres, "İsrail Savunma Kuvvetleri'nin kara operasyonları ve devam eden bombardımanı, sivilleri, hastaneleri, mülteci kamplarını, camileri, kiliseleri ve sığınaklar da dahil olmak üzere BM tesislerini vuruyor." dedi.

Guterres, hiç kimsenin güvende olmadığının altını çizerek, uluslararası insancıl hukukun açık ihlallerinden derin endişe duyduğunu dile getirdi.

"GAZZE, ÇOCUKLAR İÇİN MEZARLIĞA DÖNÜŞTÜ"

BM Genel Sekreteri, "Her gün kız ve erkek çocuklarının öldürüldüğü, yaralandığı Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü." diye konuştu.

Guterres, dört haftalık bir sürede en az otuz yıldır herhangi bir çatışmada öldürülenden daha fazla gazetecinin öldürüldüğünü söyledi.

Ortaya çıkan felaketin, insani ateşkes ihtiyacını her geçen saat daha da acil hale getirdiğini vurgulayan Guterres, uluslararası toplumun, insanlık dışı kolektif acıyı durdurmak ve Gazze'ye insani yardımı önemli ölçüde artırmak gibi acil ve temel bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Guterres, BM ve ortaklarının, Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki 2,7 milyon kişi için 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattığını duyurdu.

Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştırılan "yardım damlasının ihtiyaç okyanusunu" karşılamadığını dile getiren Guterres, geçtiğimiz iki hafta içinde Gazze'ye insani yardım taşıyan sadece 400'den biraz fazla kamyonun giriş yaptığını, 7 Ekim'den önce ise bu sayının günde 500 olduğunu kaydetti.

Guterres, Gazze'ye ulaştırılan yardımlara yakıtın dahil olmadığını hatırlatarak, yakıt olmadan yeni doğmuş bebekler ile yaşam destek ünitesindeki hastaların ölümle baş başa bırakıldığını söyledi.

Gazze'de su krizinin de yaşandığını ifade eden Guterres, kanalizasyonların patlayıp hastalık yayabileceğini vurguladı.

"İNSANİ ATEŞKES. HEMEN ŞİMDİ"

Guterres, "Önümüzdeki yol açık. İnsani ateşkes. Hemen şimdi." diye konuştu.

Şiddetin artması ve çatışmanın genişlemesinden ciddi endişe duyduğunu kaydeden Guterres, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'nın "kaynama noktasında" olduğunu ifade etti.

Guterres, Gazze'de çoğu aile fertleriyle birlikte öldürülen 89 BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanının yasını tuttuğunu dile getirdi.



18.41 BM: Gazze'de 7 Ekim'den bu yana (İsrail saldırılarında) her 10 dakikada 1 çocuk öldürüldü, 2 çocuk yaralandı.

GÜNEŞ PANELLERİNİ VURDULAR

17.05 Güney Afrika, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrası Tel Aviv'deki tüm diplomatlarını çekme kararı aldı.

16.44 Bölgede elektriği kesen İşgalci İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ait bir binanın çatısındaki güneş enerjisi panellerini bombaladı.

15.55 İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 10 bini geçti.



15:39: Ürdün Başbakanı Hasavne: "Filistinlileri tehcir etmeye yönelik her türlü girişim veya koşul kırmızı çizgidir. Ürdün bunu bir savaş ilanı olarak değerlendirecektir"

15.15 Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a, İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almasının önlenmesi, acilen tam ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.

15.06 El Kassam Tugayları "Ra'im" askeri üssünü füze bombardımanıyla bombaladığını bildirdi. El Kassam Tugayları, ayrıca, Han Yunus'un doğusunda İsrail kuvvetlerine ait zırhlı araçları vurdukları anların görüntülerini yayınmladı.

13.31 İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria'daki yerleşimlerin etrafında tampon bölgeler kurulmasını ve Arapların buralara yaklaşmasının engellenmesini talep etti.

13.18 Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail bombalarının Gazze Şeridi'ndeki tek psikiyatri hastanesini ve göz hastanesini hedef aldığını bildirdi.

12.12 İsrail ordusu, kuzey Gazze sakinlerinin Selahaddin yolundan güneye doğru tahliyelerine izin verileceğini söyledi. Ordu, X'teki Arapça kanalında, "Güvenliğiniz için, bu fırsatı değerlendirip Gazze Vadisi'nin güneyine doğru ilerleyin" dedi.

İsrail güçleri, hâlâ şeridin kuzeyinde bulunan yaklaşık 300.000 sivilin güneye gitmesi için benzer zaman aralıkları vermiş fakat güvenli olarak gösterdiği iki rota boyunca hareket eden araçlardaki sivillere hava saldırıları düzenlemiş ve topçu ateşleriyle saldırmıştı.

11.15 Filistinli telekomünikasyon şirketi Paltel, Gazze Şeridi'nde Pazar günü üçüncü kez iletişim kesintisi yaşanmasının ardından telefon hatlarının ve internetin "kademeli olarak çalışmaya başladığını" duyurdu.

11.08 El-Kassam Tugayları, bugün şafak vaktinden itibaren El Şati Kampı eteklerinde ve Şeyh Rıdvan mahallesinde bulunan 4 Siyonist aracı "Al-Yassin 105" füzeleriyle imha ettiklerini duyurdu.

11.03 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak öldürdü, 3'ü ağır 5 kişiyi de yaraladı.

10.40 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

TEMİMİ'YE TERÖRE TEŞVİK SUÇLAMASI

09.50 İsrail ordusu, tanınmış Filistinli aktivist Ahed Tamimi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gece baskınlarında "terörizmi teşvik etmek" suçundan tutuklandığını duyurdu. Bir ordu sözcüsü, Temimi'nin sorgulanmak üzere İsrail güvenlik güçlerine nakledildiğini söyledi.

08:00 İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi'yi (23) gözaltına aldı. İsrail ordusu Facebook'ta "Gülüşü şimdi nerede?" yazılı bir fotoğraf yayınladı Temimi'nin ve tutuklanmasını kutladı.

07:09 İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki birçok bölgeyi gece boyunca bombalaması sonucu onlarca Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin orta kesimlerindeki Zevayde bölgesinde Mişmiş Ailesi'nin evine hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçakları, 10 kişinin ölümüne çok sayıda vatandaşın yaralanmasına neden oldu.

Han Yunus'taki el-Muhafaza caddesindeki bir eve düzenlenen hava saldırısında biri çocuk iki kişi öldü bazı vatandaşlar yaralandı. Evin enkazı altında henüz kurtarılmayı bekleyenlerin olduğu kaydedildi.

İsrail savaş uçakları topçu atışlarının eşliğinde Şatı Mülteci Kampı'na ve Şifa Hastanesi çevresine şiddetli saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Deyr Belah, el-Beric ve el-Megazi mülteci kamplarına da düzenlenen saldırılarda, ölü ve yaralı en az 10 kişinin olduğu ifade edildi.

Gazze'den gelişmeleri anlık aktaran Şihab haber ajansına göre, Mısır sınırında bulunan Rafah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'nde Ebu Ulvan Ailesi'nin evine düzenlenen hava saldırısı sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyindeki Acarime caddesinde bulunan bir eve düzenlediği saldırı sonucunda ölen 3 kişinin cenazesi ve çok sayıda yaralı Endonezya Hastanesi'ne getirildi.

07:04 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun, "Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri" açıklamasını kınadı.

İİT, X Platformundan yaptığı açıklamada, Gazze'ye nükleer bomba tehdidinin "sistematik bir terör" olduğu kaydedildi.

01.30 Şifa Hastanesi'nin çevresi vuruluyor.

İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeybatı, orta ve güneybatı bölgelerini yoğun şekilde bombalıyor.

Saldırılar, Gazze Şeridi'ndeki en büyük hastane olan Şifa Hastanesi'nin yanı sıra yerleşim alanlarını, yolları, şehrin liman bölgesini ve Gazze'nin kuzeybatısından güneybatısına kadar çeşitli yerleri hedef aldı.

Bombardıman, İsrail'in Gazze Şeridi'nde iletişim hatlarını kesmesi, bu nedenle de Gazze'deki tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen çökmesiyle eş zamanlı gerçekleşti.

Saldırı nedeniyle kentin çeşitli bölgelerinden dumanlar yükselirken, ambulanslar bombalanan alanlara giriş sağlayamıyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları şiddetlenirken bölgede iletişim ve internet hizmetlerinin çöktüğü belirtilmişti.

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