Katil İsrail’in yıllardır bitmeyen zulmü: 2009 yılındaki görüntüler kan dondurdu! Filistinlileri aylarca evlerine hapsetti

Soykırımcı İsrail tam 32 gündür Gazze'ye ölüm yağdırıyor.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail, bir aydır kadın-çocuk-genç-yaşlı demeden sivilleri hedef alıyor ve hastaneleri, okulları, camileri ve basın kurumlarını bombalıyor.
Ancak bu savaş aslında yıllardan beri sürerken İsrail'in bölgedeki zulmü uzun yıllardır sürüyor.
İSRAİL ZULMÜ GÖZLER ÖNÜNDE
Özellikle sosyal medyada dolaşan ve 2009 yılında Batı Şeria'da çekildiği iddia edilen görüntülerde İsrail'in yaptığı zulüm gözler önüne serildi.
KENDİ EVLERİNDE HAPSETTİLER
Bölgede yıllardır süren İsrail işgalinde Filistinlilere adeta nefes aldırmayan işgalci İsrail askerlerinin bazı aileleri kendi evlerine hapsettiği görüntüler ortaya çıktı.
EVLERİNDE TUTSAK OLDULAR
Batı Şeria'daki görüntülerde bir aile kapısına gelen basın mensuplarına evlerinde tutsak olduklarını ifade ederken İsrail askerlerinin kendilerini evde tuttuklarını ifade ediyor.
"NE KADAR EVDE KALACAĞIMIZ BELLİ DEĞİL"
Evlerinde ne kadar süreyle kalacaklarını bile bilmediğini söyleyen ve banka müdür olan Abdullah ismindeki Filistinli, askerlerin bankaya gitmesine izin vermediğini belirtiyor.
MUTFAĞA GÖNDERİP YATAKLARINDA UYUDULAR
Askerlerin eve geldiklerinde evdeki çocuklar dahil herkesi uyandırarak mutfağa gönderdiklerini söyleyen Abdullah, askerlerin yataklara giderek uyuduklarını ifade etti.
BASIN MENSUPLARINI EVE SOKAMADILAR
Evden çıkamadıklarını, telefon kullanamadıklarını belirten Abdullah, askerlerin kapıyı kitlediğini ve anahtarı aldıklarını söyleyerek basın mensuplarını eve alamadı.
EVE DÖNEN ÇOCUKLARI SİLAHLARLA BEKLİYORLAR
Sonrasında askerlerin evdeki çocukların okula gidişine izin verildiği görülürken, eve dönen çocukların mervidende iki silahlı işgalci İsrail askeri tarafından beklendiği belgeselde görüldü.
DİLİNİ Mİ YUTTUN?
Askerler eve sonrasında gelen çocukları kameralar gitmeden eve almayacaklarını ifade ederken, gazeteciler işgalci İsrail askeri ile konuşmayı denedi. Ancak İsrail askeri buna yanaşmazken gazetecinin "Dilini mi yuttun?" sözü sonrasında kapı ve cam üzerlerine kapatıldı.