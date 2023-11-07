Katil İsrail’in yıllardır bitmeyen zulmü: 2009 yılındaki görüntüler kan dondurdu! Filistinlileri aylarca evlerine hapsetti

İSRAİL ZULMÜ GÖZLER ÖNÜNDE

Özellikle sosyal medyada dolaşan ve 2009 yılında Batı Şeria'da çekildiği iddia edilen görüntülerde İsrail'in yaptığı zulüm gözler önüne serildi. Katil İsrail'in zulmü yıllara dayanıyor!





KENDİ EVLERİNDE HAPSETTİLER

Bölgede yıllardır süren İsrail işgalinde Filistinlilere adeta nefes aldırmayan işgalci İsrail askerlerinin bazı aileleri kendi evlerine hapsettiği görüntüler ortaya çıktı.



EVLERİNDE TUTSAK OLDULAR

Batı Şeria'daki görüntülerde bir aile kapısına gelen basın mensuplarına evlerinde tutsak olduklarını ifade ederken İsrail askerlerinin kendilerini evde tuttuklarını ifade ediyor.





"NE KADAR EVDE KALACAĞIMIZ BELLİ DEĞİL"

Evlerinde ne kadar süreyle kalacaklarını bile bilmediğini söyleyen ve banka müdür olan Abdullah ismindeki Filistinli, askerlerin bankaya gitmesine izin vermediğini belirtiyor.



MUTFAĞA GÖNDERİP YATAKLARINDA UYUDULAR

Askerlerin eve geldiklerinde evdeki çocuklar dahil herkesi uyandırarak mutfağa gönderdiklerini söyleyen Abdullah, askerlerin yataklara giderek uyuduklarını ifade etti.





BASIN MENSUPLARINI EVE SOKAMADILAR

Evden çıkamadıklarını, telefon kullanamadıklarını belirten Abdullah, askerlerin kapıyı kitlediğini ve anahtarı aldıklarını söyleyerek basın mensuplarını eve alamadı.



EVE DÖNEN ÇOCUKLARI SİLAHLARLA BEKLİYORLAR

Sonrasında askerlerin evdeki çocukların okula gidişine izin verildiği görülürken, eve dönen çocukların mervidende iki silahlı işgalci İsrail askeri tarafından beklendiği belgeselde görüldü. DİLİNİ Mİ YUTTUN?

Askerler eve sonrasında gelen çocukları kameralar gitmeden eve almayacaklarını ifade ederken, gazeteciler işgalci İsrail askeri ile konuşmayı denedi. Ancak İsrail askeri buna yanaşmazken gazetecinin "Dilini mi yuttun?" sözü sonrasında kapı ve cam üzerlerine kapatıldı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN