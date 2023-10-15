Son dakika: Hamas İsrail’e kimsenin ruhu duymadan nasıl girdi? Haritada keşfedilen askeri üs ve kör noktalar İsrail’i ele verdi

Gazze'den İsrail'e sızan 10 Hamas üyesi, İsrail'e ait bir istihbarat merkezini nasıl bulacaklarını çok iyi biliyordu. Sınırı geçer geçmez doğuya yönelen Hamas kuvvetleri motosikletle ilerlerken sivil araçlara ateş açtılar. 15 kilometre ilerledikten sonra yoldan ayrılan şahıslar ormanlık bir alanda ilerleyip küçük bir üsse kimsenin ruhu bile duymadan sızdı.

HARİTA DETAYI

Hamas üyelerinden biri cebinden renk kodlu bir harita çıkardı. Haritaya göre ilerleyip kilitli bir kapıyla karşılaştılar. İçeri girer girmez bilgisayarlarla dolu bir odaya, yani askeri istihbarat merkezine girdiler. Odadaki bir yatağın altında iki askerin saklandığını fark edip ikisini de yine vurarak öldürdüler.