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Son dakika: Hamas İsrail'e kimsenin ruhu duymadan nasıl girdi? Haritada keşfedilen askeri üs ve kör noktalar İsrail'i ele verdi

7 Ekim’de başlatılan Aksa Tufanı Operasyonu ile 10 Hamas üyesinin İsrail’e nasıl sızdığı dünyada büyük merak konusu oldu. Hamas, insansız hava araçlarını kullanarak Gazze sınırındaki önemli gözetleme ve iletişim kulelerini yok etti. İsrail ordusu üzerinde geniş kör noktalar oluşturdu. Ormanlık alanda ilerleyen Hamas üyeleri, askeri istihbarat merkezine kimsenin ruhu duymadan girdi. İstihbaratıyla ünlü Mossad'ın ise bu saldırıyı fark edememesi yetkilileri çileden çıkarttı, öyle ki Mossad ile ilgili soruşturma bile açıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 11:58 Güncelleme 15 Ekim 2023, 12:12
Son dakika: Hamas İsrail’e kimsenin ruhu duymadan nasıl girdi? Haritada keşfedilen askeri üs ve kör noktalar İsrail’i ele verdi

Gazze'den İsrail'e sızan 10 Hamas üyesi, İsrail'e ait bir istihbarat merkezini nasıl bulacaklarını çok iyi biliyordu. Sınırı geçer geçmez doğuya yönelen Hamas kuvvetleri motosikletle ilerlerken sivil araçlara ateş açtılar. 15 kilometre ilerledikten sonra yoldan ayrılan şahıslar ormanlık bir alanda ilerleyip küçük bir üsse kimsenin ruhu bile duymadan sızdı.

HARİTA DETAYI
Hamas üyelerinden biri cebinden renk kodlu bir harita çıkardı. Haritaya göre ilerleyip kilitli bir kapıyla karşılaştılar. İçeri girer girmez bilgisayarlarla dolu bir odaya, yani askeri istihbarat merkezine girdiler. Odadaki bir yatağın altında iki askerin saklandığını fark edip ikisini de yine vurarak öldürdüler.

Geçtiğimiz hafta titiz bir planlama ile İsrail sınırından yüzlerce Hamaslı'nın içeri girmesi Tel Aviv'de infial yarattı. New York Times'da yer alan habere göre orduya casusların sızmış olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. İstihbaratıyla ünlü Mossad'ın ise bu saldırıyı fark edememesi yetkilileri çileden çıkarttı, öyle ki Mossad ile ilgili soruşturma bile açıldı.

KÖR NOKTALARI KULLANDILAR
Hamas'ın bu saldırısıyla beraber İsrail için kurulmuş olan 'yenilmez' algısı da kırıldı. Hamas 'Gazze'yi yönetmekle meşgul' varsayımları da alt üst oldu. Hamas, insansız hava araçlarını kullanarak Gazze sınırındaki önemli gözetleme ve iletişim kulelerini yok etti. İsrail ordusu üzerinde geniş kör noktalar oluşturdu. Yetkililer, Hamas'ın patlayıcılar ve traktörlerle sınır barikatlarında boşluklar açarak ilk dalgada 200 ve aynı günün ilerleyen saatlerinde 1.800 kişinin geçmesine olanak sağladığını söylüyor. Hamas, motosikletler ve kamyonetlerle İsrail'e hücum ederek en az sekiz askeri üs ve 15'den fazla köyü ele geçirdi.

İSRAİL ORDUSU: ARAŞTIRACAĞIZ
Hamas'ın saldırıyı planladığı belgelerde, birimlerin nereye konuşlanacağı, ne zaman destek kuvvet geleceği, İsrail ordusunun nasıl hareket ettiği gibi adeta profesyonel bir ordu gibi hareket ettiği görülüyor. İsrail tarafı ise savunmalarının nasıl bu kadar kolay aşıldığını savaş bitince araştıracağını söylüyor.

'TAM YERİNİ BİLİYORLARDI'
Sınır boyunca Hamas'ın silahlı kuvvetleri İsrail sınır üslerinin hepsini olmasa da çoğunu ele geçirdi. Burada birçok silahlı-silahsız İsrail askerini öldüren Hamas, için üst düzey bir İsrail ordusu yetkilisi, 'Bazı üslerdeki iletişim kanallarının yerlerini tam olarak biliyorlardı, onları yok ettiler' dedi.

KARA HAREKATI ERTELENDİ Mİ?
İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik planladığı "kara harekatının", olumsuz hava koşulları nedeniyle birkaç günlüğüne ertelendiği ileri sürüldü.

İsrailli üst düzey 3 yetkili, New York Times'a İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yapmayı planladığı "kara harekatının" bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiği ifade edildi.

Hava şartlarının, kara birliklerine destek vermesi planlanan uçak pilotları ve insansız hava araçlarına (İHA) zorluk çıkaracağı belirtilen açıklamada, harekatın, birkaç gün ileriye alındığı iddia edildi.

Açıklamada, kara birliklerinin yanı sıra harekata tanklar, istihkamcılar ve komandoların da katılacağı kaydedilerek, karadaki askerlere, savaş uçakları, helikopterler, İHA'lar ile kara ve denizden atılacak toplarla koruma sağlanacağı öne sürüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik, "kara harekatı" sinyali vererek, "Bir sonraki aşama geliyor." ifadesini kullanmıştı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yönelik hava, deniz ve karadan "koordineli" saldırı hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu duyurmuştu.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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