Son dakika: Hamas İsrail’e kimsenin ruhu duymadan nasıl girdi? Haritada keşfedilen askeri üs ve kör noktalar İsrail’i ele verdi

İSRAİL ORDUSU: ARAŞTIRACAĞIZ
Hamas'ın saldırıyı planladığı belgelerde, birimlerin nereye konuşlanacağı, ne zaman destek kuvvet geleceği, İsrail ordusunun nasıl hareket ettiği gibi adeta profesyonel bir ordu gibi hareket ettiği görülüyor. İsrail tarafı ise savunmalarının nasıl bu kadar kolay aşıldığını savaş bitince araştıracağını söylüyor.
'TAM YERİNİ BİLİYORLARDI'
Sınır boyunca Hamas'ın silahlı kuvvetleri İsrail sınır üslerinin hepsini olmasa da çoğunu ele geçirdi. Burada birçok silahlı-silahsız İsrail askerini öldüren Hamas, için üst düzey bir İsrail ordusu yetkilisi, 'Bazı üslerdeki iletişim kanallarının yerlerini tam olarak biliyorlardı, onları yok ettiler' dedi.
KARA HAREKATI ERTELENDİ Mİ?
İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik planladığı "kara harekatının", olumsuz hava koşulları nedeniyle birkaç günlüğüne ertelendiği ileri sürüldü.
İsrailli üst düzey 3 yetkili, New York Times'a İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yapmayı planladığı "kara harekatının" bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiği ifade edildi.
Hava şartlarının, kara birliklerine destek vermesi planlanan uçak pilotları ve insansız hava araçlarına (İHA) zorluk çıkaracağı belirtilen açıklamada, harekatın, birkaç gün ileriye alındığı iddia edildi.
Açıklamada, kara birliklerinin yanı sıra harekata tanklar, istihkamcılar ve komandoların da katılacağı kaydedilerek, karadaki askerlere, savaş uçakları, helikopterler, İHA'lar ile kara ve denizden atılacak toplarla koruma sağlanacağı öne sürüldü.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik, "kara harekatı" sinyali vererek, "Bir sonraki aşama geliyor." ifadesini kullanmıştı.
İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yönelik hava, deniz ve karadan "koordineli" saldırı hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu duyurmuştu.
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.