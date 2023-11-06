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İsrail'den Gazze'de soykırım! 4 bini çocuk 10 bin şehit: Elektriği kestiler yetmedi! Güneş panellerini vurdular | Ürdün'den 'savaş' açıklaması

Siyonist terör devleti İsrail, Gazze’de ölüm kusmaya devam ediyor. İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılması gerektiğini savundu. Eliyahu bölgede yaşayan Filistinlilerin ya İrlanda'ya ya da çöle gitmesi gerektiğini söyledi. İsrail'in artan terörizmi karşısında Türkiye, Tel Aviv Büyükelçisini geri çekti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a, İsrail’in Gazze’de sivilleri hedef almasının önlenmesi, acilen tam ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı. Öte yandan Ürdün, Filistinlilerin Gazze'den tahliyesini ‘savaş ilanı’ olarak değerlendirerek İsrail'e rest çekti. İşte dakika dakika detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Kasım 2023, 07:02 Güncelleme 07 Kasım 2023, 05:28
İsrail’den Gazze’de soykırım! 4 bini çocuk 10 bin şehit: Elektriği kestiler yetmedi! Güneş panellerini vurdular | Ürdün’den ’savaş’ açıklaması

Filistin topraklarını işgal eden İsrail Gazze'de soykırım suçu işlemeye devam ediyor.

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle "Aksa Tufanı" operasyonunu düzenlerken işgalci İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İŞGALCİ İSRAİL FOSFOR BOMBALARI İLE SALDIRDI
Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı.



İNSANİ YARDIM GİRİŞİ ENGELLENDİ DÜNYAYLA BAĞI KESİLDİ
Abluka altındaki Gazze Şeridi'ni yoğun bombardımanla vuran işgalci İsrail gıda, su ve ilaç gidişini kısıtlıyor. Sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri ise tamamen kesilmiş durumda...

Katil İsrail ordusu, hava saldırılarının artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini de duyurdu.

Soykırımcı İsrail bu kez çocuk hastanesini hedef aldı!

ÇOĞU KADIN VE ÇOCUK 10 BİNE YAKIN FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, Katil İsrail'in saldırılarında 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'i kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli katledildi.

Batı Şeria ve Kudüs'te katil İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25'e yükselirken Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

SAĞLIK MERKEZLERİ VURULDU
İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa, Nasr Çocuk , El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ise 58 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

İSRAİL 52 CAMİYİ YIKTI

İsrail'in Gazze saldırılarında 52 cami tamamen yıkıldı


Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 52 caminin tamamen yıkıldığı bildirildi.

HASTANE SALDIRISINA BAHANE
Soykırımcı İsrail güçleri Gazze'deki sivilleri bombalayacağına yönelik tehditlerine devam ediyor. Gazze'de birçok hastaneyi bombalayarak yüzlerce Filistinliyi öldüren İsrail, sivillerin sığındığı ve tedavi gördüğü hastaneleri hedef almaya devam edeceğini açıkça ilan ediyor. El-Kassam militanlarının Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni karargah olarak kullandığını iddia eden İsrail, Hamas'ın tünellerinin hastane, okul, cami ve evletin altında olduğunu ve sivilleri bu yüzden bombaladıklarını iddia ediyor.

TÜRKİYE'DEN HAMLE
Başkan Erdoğan İsrail'in soykırımına karşı net bir duruş sergilerken dün yaptığı açıklamada "Netanyahu'yu sildik attık" dedi. Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in, ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesi üzerine, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldığını bildirdi.

Başkan Erdoğandan Kazakistan dönüşü uçakta önemli açıklamalar

Peki bölgede neler oluyor? Takvim.com.tr yaşananlar dakika dakika atarıyor.

İşte dakika dakika yaşananlar...

04:30 Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail'in yoğun bombardımanı nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğü Gazze'de, sahra hastanelerine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

04:10 Gazze'de Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısının başlamasından bu yana 10.022 kişi şehit oldu ve 25.408 kişi de yaralandı.

04:02 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar aralıksız devam ediyor. İsrail güçleri, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin üzerine aydınlatma fişeği attı.

02: 36 BM: 7 Ekim'den bu yana 10 bin Filistinlinin öldürülmesi, insanlığın temel değerlerine meydan okuyor


6 KASIM TARİHİNDE YAŞANANLAR...

23:40 İsrail savaş uçakları, hedef gözetmeksizin vurduğu Gazze Şeridinde yüzlerce sivilin tedavi gördüğü ve sığındığı El Şifa Hastanesi çevresini bombalıyor

22:00 Kassam Tugayları: Son 48 saatte 27 İsrail askeri aracını imha ettik.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de son 48 saat içinde yaşanan çatışmalar sırasında İsrail ordusuna ait 27 askeri aracın tamamen ya da kısmen imha edildiğini duyurdu.

Gazze içine karadan giren güçlerle şiddetli çatışmalar devam ederken Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı.

Ebu Ubeyde, son 48 saat içinde İsrail'e ait 27 askeri aracı tamamen ya da kısmen imha ettiklerini, düşman güçlerine onlarca havan mermisiyle saldırdıklarını ve doğrudan çatışmaya girerek ağır kayıplar verdirdiklerini kaydetti.

İsrail ordusundan, Ebu Ubeyde'nin açıklamalarına henüz yanıt gelmedi.

20.48 Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Gazze Şeridi'ndeki yakıt krizine ilişkin, "Yakıt olmazsa kuvözdeki yeni doğan bebekler ve yaşam destek ünitesindeki hastalar ölecek" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in saldırılarında "her gün kız ve erkek çocuklarının öldürüldüğü, yaralandığı Gazze'nin çocuklar için mezarlığa dönüştüğünü" belirterek, BM ve ortaklarının, Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki 2,7 milyon kişi için 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattığını duyurdu.

Genel Sekreter Guterres, ABD'nin New York kentinde bulunan BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Guterres, "Gazze'deki kabus insani bir krizden çok daha fazlasıdır." ifadesini kullanarak, Gazze'de yaşananların insanlık krizi olduğunu vurguladı.

Şiddetlenen çatışmanın pek çok masum hayatı yok ettiğini dile getiren Guterres, "İsrail Savunma Kuvvetleri'nin kara operasyonları ve devam eden bombardımanı, sivilleri, hastaneleri, mülteci kamplarını, camileri, kiliseleri ve sığınaklar da dahil olmak üzere BM tesislerini vuruyor." dedi.

Guterres, hiç kimsenin güvende olmadığının altını çizerek, uluslararası insancıl hukukun açık ihlallerinden derin endişe duyduğunu dile getirdi.

"GAZZE, ÇOCUKLAR İÇİN MEZARLIĞA DÖNÜŞTÜ"
BM Genel Sekreteri, "Her gün kız ve erkek çocuklarının öldürüldüğü, yaralandığı Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü." diye konuştu.

Guterres, dört haftalık bir sürede en az otuz yıldır herhangi bir çatışmada öldürülenden daha fazla gazetecinin öldürüldüğünü söyledi.

Ortaya çıkan felaketin, insani ateşkes ihtiyacını her geçen saat daha da acil hale getirdiğini vurgulayan Guterres, uluslararası toplumun, insanlık dışı kolektif acıyı durdurmak ve Gazze'ye insani yardımı önemli ölçüde artırmak gibi acil ve temel bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Guterres, BM ve ortaklarının, Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki 2,7 milyon kişi için 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattığını duyurdu.

Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştırılan "yardım damlasının ihtiyaç okyanusunu" karşılamadığını dile getiren Guterres, geçtiğimiz iki hafta içinde Gazze'ye insani yardım taşıyan sadece 400'den biraz fazla kamyonun giriş yaptığını, 7 Ekim'den önce ise bu sayının günde 500 olduğunu kaydetti.

Guterres, Gazze'ye ulaştırılan yardımlara yakıtın dahil olmadığını hatırlatarak, yakıt olmadan yeni doğmuş bebekler ile yaşam destek ünitesindeki hastaların ölümle baş başa bırakıldığını söyledi.

Gazze'de su krizinin de yaşandığını ifade eden Guterres, kanalizasyonların patlayıp hastalık yayabileceğini vurguladı.

"İNSANİ ATEŞKES. HEMEN ŞİMDİ"
Guterres, "Önümüzdeki yol açık. İnsani ateşkes. Hemen şimdi." diye konuştu.

Şiddetin artması ve çatışmanın genişlemesinden ciddi endişe duyduğunu kaydeden Guterres, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'nın "kaynama noktasında" olduğunu ifade etti.

Guterres, Gazze'de çoğu aile fertleriyle birlikte öldürülen 89 BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanının yasını tuttuğunu dile getirdi.

18.41 BM: Gazze'de 7 Ekim'den bu yana (İsrail saldırılarında) her 10 dakikada 1 çocuk öldürüldü, 2 çocuk yaralandı.

GÜNEŞ PANELLERİNİ VURDULAR

17.05 Güney Afrika, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrası Tel Aviv'deki tüm diplomatlarını çekme kararı aldı.

16.44 Bölgede elektriği kesen İşgalci İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ait bir binanın çatısındaki güneş enerjisi panellerini bombaladı.

15.55 İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 10 bini geçti.

15:39: Ürdün Başbakanı Hasavne: "Filistinlileri tehcir etmeye yönelik her türlü girişim veya koşul kırmızı çizgidir. Ürdün bunu bir savaş ilanı olarak değerlendirecektir"

15.15 Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a, İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almasının önlenmesi, acilen tam ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.

15.06 El Kassam Tugayları "Ra'im" askeri üssünü füze bombardımanıyla bombaladığını bildirdi. El Kassam Tugayları, ayrıca, Han Yunus'un doğusunda İsrail kuvvetlerine ait zırhlı araçları vurdukları anların görüntülerini yayınmladı.

El Kassam Tugayları, İsrail kuvvetlerine ait zırhlı araçları vurdukları anların görüntülerini yayınladı

13.31 İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria'daki yerleşimlerin etrafında tampon bölgeler kurulmasını ve Arapların buralara yaklaşmasının engellenmesini talep etti.

13.18 Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail bombalarının Gazze Şeridi'ndeki tek psikiyatri hastanesini ve göz hastanesini hedef aldığını bildirdi.

12.12 İsrail ordusu, kuzey Gazze sakinlerinin Selahaddin yolundan güneye doğru tahliyelerine izin verileceğini söyledi. Ordu, X'teki Arapça kanalında, "Güvenliğiniz için, bu fırsatı değerlendirip Gazze Vadisi'nin güneyine doğru ilerleyin" dedi.

İsrail güçleri, hâlâ şeridin kuzeyinde bulunan yaklaşık 300.000 sivilin güneye gitmesi için benzer zaman aralıkları vermiş fakat güvenli olarak gösterdiği iki rota boyunca hareket eden araçlardaki sivillere hava saldırıları düzenlemiş ve topçu ateşleriyle saldırmıştı.

11.15 Filistinli telekomünikasyon şirketi Paltel, Gazze Şeridi'nde Pazar günü üçüncü kez iletişim kesintisi yaşanmasının ardından telefon hatlarının ve internetin "kademeli olarak çalışmaya başladığını" duyurdu.

11.08 El-Kassam Tugayları, bugün şafak vaktinden itibaren El Şati Kampı eteklerinde ve Şeyh Rıdvan mahallesinde bulunan 4 Siyonist aracı "Al-Yassin 105" füzeleriyle imha ettiklerini duyurdu.

İsrail tanklarını püskürten güç: Yasin 105! Kara saldırısından korkan İsrailin tarım arazilerinden yeni yol açması uydu görüntülerinde!

11.03 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak öldürdü, 3'ü ağır 5 kişiyi de yaraladı.

10.40 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

TEMİMİ'YE TERÖRE TEŞVİK SUÇLAMASI

09.50 İsrail ordusu, tanınmış Filistinli aktivist Ahed Tamimi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gece baskınlarında "terörizmi teşvik etmek" suçundan tutuklandığını duyurdu. Bir ordu sözcüsü, Temimi'nin sorgulanmak üzere İsrail güvenlik güçlerine nakledildiğini söyledi.

08:00 İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi'yi (23) gözaltına aldı. İsrail ordusu Facebook'ta "Gülüşü şimdi nerede?" yazılı bir fotoğraf yayınladı Temimi'nin ve tutuklanmasını kutladı.

07:09 İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki birçok bölgeyi gece boyunca bombalaması sonucu onlarca Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin orta kesimlerindeki Zevayde bölgesinde Mişmiş Ailesi'nin evine hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçakları, 10 kişinin ölümüne çok sayıda vatandaşın yaralanmasına neden oldu.

Han Yunus'taki el-Muhafaza caddesindeki bir eve düzenlenen hava saldırısında biri çocuk iki kişi öldü bazı vatandaşlar yaralandı. Evin enkazı altında henüz kurtarılmayı bekleyenlerin olduğu kaydedildi.

İsrail savaş uçakları topçu atışlarının eşliğinde Şatı Mülteci Kampı'na ve Şifa Hastanesi çevresine şiddetli saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Deyr Belah, el-Beric ve el-Megazi mülteci kamplarına da düzenlenen saldırılarda, ölü ve yaralı en az 10 kişinin olduğu ifade edildi.

Gazze'den gelişmeleri anlık aktaran Şihab haber ajansına göre, Mısır sınırında bulunan Rafah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'nde Ebu Ulvan Ailesi'nin evine düzenlenen hava saldırısı sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyindeki Acarime caddesinde bulunan bir eve düzenlediği saldırı sonucunda ölen 3 kişinin cenazesi ve çok sayıda yaralı Endonezya Hastanesi'ne getirildi.

07:04 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun, "Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri" açıklamasını kınadı.

İİT, X Platformundan yaptığı açıklamada, Gazze'ye nükleer bomba tehdidinin "sistematik bir terör" olduğu kaydedildi.

01.30 Şifa Hastanesi'nin çevresi vuruluyor.

Katil İsrail uçakları Şifa Hastanesi çevresini bombaladı!

İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeybatı, orta ve güneybatı bölgelerini yoğun şekilde bombalıyor.

Saldırılar, Gazze Şeridi'ndeki en büyük hastane olan Şifa Hastanesi'nin yanı sıra yerleşim alanlarını, yolları, şehrin liman bölgesini ve Gazze'nin kuzeybatısından güneybatısına kadar çeşitli yerleri hedef aldı.

Bombardıman, İsrail'in Gazze Şeridi'nde iletişim hatlarını kesmesi, bu nedenle de Gazze'deki tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen çökmesiyle eş zamanlı gerçekleşti.

Saldırı nedeniyle kentin çeşitli bölgelerinden dumanlar yükselirken, ambulanslar bombalanan alanlara giriş sağlayamıyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları şiddetlenirken bölgede iletişim ve internet hizmetlerinin çöktüğü belirtilmişti.

5 EKİM'DE YAŞANANLAR...

21:46 7 Ekim'den bu yana katil İsrail ordusu tarafından Gazze'de en yoğun bombardıman gerçekleştiriliyor.

Katil İsrail Eş-Şati Mülteci Kampı'nı bombaladı!

21.37 Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail'in saldırıları nedeniyle 1 milyon 600 binden fazla Filistinli yerinden oldu.

20.34 İsrail, Endonezya Hastanesi çevresi ile El-Alemi Mahallesi ve Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki çok sayıda evi bombaladı.

REFAH'TAN TAHLİYELER DURDU
20.23 Saldırı nedeniyle Refah Sınır Kapısı'ndan geçişler yapılamıyor.

20.13 İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları şiddetlenirken bölgede iletişim ve internet hizmetleri çöktü.

18.51 İsrail ordusu, saldırıdan kaçan sivilleri hedef aldı: Aralarında çocuk ve kadınların olduğu 15 Filistinli öldürüldü.

17.40 İsrail, Bureyc ve Cibaliye mülteci kamplarını hedef aldı.

17:17: KASSAM TUGAYLARI: GAZZE ŞERİDİ'NE GİREN 6 İSRAİL TANKINI İMHA ETTİK

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ne giren İsrail ordusuna ait 6 tankı sabah saatlerinden bu yana imha ettiğini duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeybatısına giren bir, güneyindeki Tel el-Heva'da 2, kuzeyindeki Beyt Hanun'da 3 olmak üzere İsrail ordusuna ait 6 tankın "Yasin-105" anti-tank roketleri kullanılarak imha edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğü aktarıldı.

İsrail ordusundan ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

17:02: Gazze sınırında gazetecilerin yakınına roket düştü

16:52: İsrail El Bureij kampı yakınlarını bombaladı. Ölü ve yaralılar var.

14:56: Gazze'deki Sağlık Bakanlığı "İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 270 artarak 9 bin 770'e yükseldi. Ölenlerin 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın" ifadelerini kullandı.

"NÜKLEERLE VURALIM!" TEHDİDİ
11:30: İsrailli aşırı sağcı Bakan Amihai Eliyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğunu söyledi.

"GAZZE'DEKİ FİLİSTİNLİLER İRLANDA VEYA ÇÖLE GİDEBİLİRLER"

Eliyahu, Gazze'nin yeniden işgal edilip bölgeye yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesini istedi.

Gazze'de yaşayan Filistinlilere ne olacağı yönündeki soruya ise Eliyahu, "İrlanda'ya da çöllere de gidebilirler, Gazze'deki 'canavarlar' kendileri çözüm bulmalı." cevabını verdi.

Sunucunun "Gazze'ye atom bombası atılmasına gerek olup olmadığı" sorusunu da cevaplayan Eliyahu, "Bu (Gazze'ye nükleer bomba atılması) olasılıklardan biri." ifadelerini kullandı.

BATI ŞERİA'DA ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR

11.09 İsrail'in Gazze saldırısında Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed el-Alul, 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybetti.

05.48 Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece baskınlar düzenleyen işgalci İsrail askerleri ile direnişçi Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.
Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, işgal güçleri, Ramallah, Cenin, Nablus ve Selfit kentlerine gece baskınlar düzenledi.

Selifit'in batısındaki Beni Hassan beldesinde İsrail güçleri ile girişlerine engel olmak isteyen Filistinliler arasında çatışmalar çıktı. İsrail askerleri, Filistinlilere ateş açtı, zehirli gaz bombaları fırlattı. Olaylarda bir Filistinli yaralandı, onlarcası da gazdan dolayı boğulma tehlikesi geçirdi.

Ramallah'ın Bilayn ve Abud köylerine baskın düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda biri ağır olmak üzere iki Filistinli yaralandı.

Batı Şeria'da Cenin kentinin Hay Şarki ve el-Merah mahallerinde, arama yapmak üzere evlere baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinlilerin mukavemetiyle karşılaştı. Hay Şarki Mahallesi'ndeki bir eve giren İsrail askerleri, daha önce tutuklu olup serbest kalan Muhammed Şihab es-Sanuri'yi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Cenin kentine bağlı Kabatiye beldesinde bir Filistinli ile Yabed beldesinde ateş açtıkları aracın içindeki bir genci gözaltına aldı.

Nablus kentinde ise İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 3 Filistinli genç yaralandı. Kentin doğu bölgesinde meydana gelen olayların ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni yaklaşık bir aydır gece gündüz bombalarken, Batı Şeria'nın tüm bölgelerine baskınlar düzenlemeyi sürdürüyor.

04: 45 El-Kassam Tugayları: Gazze'nin Han Yunus bölgesinde iki İsrail aracı imha edildi
Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda iki İsrail askeri aracının imha edildiğini duyurdu.

Kassam Tugaylarının Telegram sayfasından yapılan yazılı açıklamada, "El-Kassam Tugayları, Han Yunus'un doğusundaki el-Ferahin bölgesine sızan iki siyonist aracı imha etti" ifadesi yer aldı. Açıklamada, İsrail ordusuna ait asker araçların "Yasin 105 füzesiyle" imha edildiği kaydedildi.

03:29 Hamas: ABD ve saldırıları himaye eden ülkeler, halklarının çağrılarına kulak vermeli

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "Amerikan yönetimi ve saldırganlığı himaye eden ülkeler, halklarının, Gazze'deki 'soykırım savaşı'nın sona ermesi yönündeki çağrılarına kulak vermeli." ifadesini kullandı.

Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, Washington'da ve dünyanın diğer kentlerinde Filistin halkıyla dayanışma adına sokaklara dökülen toplulukları selamladı. "Farklı uyruktan yüz binlerce kişinin gösterilerde bir araya geldiği kalabalıklar, tüm dünyaya, işgalciler ve vahşetlerine karşı haykırdı" değerlendirmesinde bulunan Heniyye, dünya halklarının, "Filistin'e özgürlük", "direniş meşrudur" ve "işgal yok olmayla karşı karşıya" sözlerini söylediğini vurguladı. Heniyye, Amerikan yönetimi ve İsrail'in saldırganlığını himaye eden ülkelerin, halklarının, Gazze'deki "soykırım savaşı"nın sona ermesi yönündeki çağrılarına kulak vermeleri gerektiğinin altını çizdi.

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