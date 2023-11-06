İsrail’den Gazze’de soykırım! 4 bini çocuk 10 bin şehit: Elektriği kestiler yetmedi! Güneş panellerini vurdular | Ürdün’den ’savaş’ açıklaması

İSRAİL 52 CAMİYİ YIKTI
Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 52 caminin tamamen yıkıldığı bildirildi.
HASTANE SALDIRISINA BAHANE
Soykırımcı İsrail güçleri Gazze'deki sivilleri bombalayacağına yönelik tehditlerine devam ediyor. Gazze'de birçok hastaneyi bombalayarak yüzlerce Filistinliyi öldüren İsrail, sivillerin sığındığı ve tedavi gördüğü hastaneleri hedef almaya devam edeceğini açıkça ilan ediyor. El-Kassam militanlarının Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni karargah olarak kullandığını iddia eden İsrail, Hamas'ın tünellerinin hastane, okul, cami ve evletin altında olduğunu ve sivilleri bu yüzden bombaladıklarını iddia ediyor.
TÜRKİYE'DEN HAMLE
Başkan Erdoğan İsrail'in soykırımına karşı net bir duruş sergilerken dün yaptığı açıklamada "Netanyahu'yu sildik attık" dedi. Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in, ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesi üzerine, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldığını bildirdi.
Peki bölgede neler oluyor? Takvim.com.tr yaşananlar dakika dakika atarıyor.
İşte dakika dakika yaşananlar...
04:30 Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail'in yoğun bombardımanı nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğü Gazze'de, sahra hastanelerine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
04:10 Gazze'de Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısının başlamasından bu yana 10.022 kişi şehit oldu ve 25.408 kişi de yaralandı.
04:02 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar aralıksız devam ediyor. İsrail güçleri, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin üzerine aydınlatma fişeği attı.
02: 36 BM: 7 Ekim'den bu yana 10 bin Filistinlinin öldürülmesi, insanlığın temel değerlerine meydan okuyor
6 KASIM TARİHİNDE YAŞANANLAR...
23:40 İsrail savaş uçakları, hedef gözetmeksizin vurduğu Gazze Şeridinde yüzlerce sivilin tedavi gördüğü ve sığındığı El Şifa Hastanesi çevresini bombalıyor
22:00 Kassam Tugayları: Son 48 saatte 27 İsrail askeri aracını imha ettik.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de son 48 saat içinde yaşanan çatışmalar sırasında İsrail ordusuna ait 27 askeri aracın tamamen ya da kısmen imha edildiğini duyurdu.
Gazze içine karadan giren güçlerle şiddetli çatışmalar devam ederken Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı.
Ebu Ubeyde, son 48 saat içinde İsrail'e ait 27 askeri aracı tamamen ya da kısmen imha ettiklerini, düşman güçlerine onlarca havan mermisiyle saldırdıklarını ve doğrudan çatışmaya girerek ağır kayıplar verdirdiklerini kaydetti.
İsrail ordusundan, Ebu Ubeyde'nin açıklamalarına henüz yanıt gelmedi.
20.48 Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Gazze Şeridi'ndeki yakıt krizine ilişkin, "Yakıt olmazsa kuvözdeki yeni doğan bebekler ve yaşam destek ünitesindeki hastalar ölecek" dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in saldırılarında "her gün kız ve erkek çocuklarının öldürüldüğü, yaralandığı Gazze'nin çocuklar için mezarlığa dönüştüğünü" belirterek, BM ve ortaklarının, Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki 2,7 milyon kişi için 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattığını duyurdu.
Genel Sekreter Guterres, ABD'nin New York kentinde bulunan BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Guterres, "Gazze'deki kabus insani bir krizden çok daha fazlasıdır." ifadesini kullanarak, Gazze'de yaşananların insanlık krizi olduğunu vurguladı.
Şiddetlenen çatışmanın pek çok masum hayatı yok ettiğini dile getiren Guterres, "İsrail Savunma Kuvvetleri'nin kara operasyonları ve devam eden bombardımanı, sivilleri, hastaneleri, mülteci kamplarını, camileri, kiliseleri ve sığınaklar da dahil olmak üzere BM tesislerini vuruyor." dedi.
Guterres, hiç kimsenin güvende olmadığının altını çizerek, uluslararası insancıl hukukun açık ihlallerinden derin endişe duyduğunu dile getirdi.
"GAZZE, ÇOCUKLAR İÇİN MEZARLIĞA DÖNÜŞTÜ"
BM Genel Sekreteri, "Her gün kız ve erkek çocuklarının öldürüldüğü, yaralandığı Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü." diye konuştu.
Guterres, dört haftalık bir sürede en az otuz yıldır herhangi bir çatışmada öldürülenden daha fazla gazetecinin öldürüldüğünü söyledi.
Ortaya çıkan felaketin, insani ateşkes ihtiyacını her geçen saat daha da acil hale getirdiğini vurgulayan Guterres, uluslararası toplumun, insanlık dışı kolektif acıyı durdurmak ve Gazze'ye insani yardımı önemli ölçüde artırmak gibi acil ve temel bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu belirtti.
Guterres, BM ve ortaklarının, Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki 2,7 milyon kişi için 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattığını duyurdu.
Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştırılan "yardım damlasının ihtiyaç okyanusunu" karşılamadığını dile getiren Guterres, geçtiğimiz iki hafta içinde Gazze'ye insani yardım taşıyan sadece 400'den biraz fazla kamyonun giriş yaptığını, 7 Ekim'den önce ise bu sayının günde 500 olduğunu kaydetti.
Guterres, Gazze'ye ulaştırılan yardımlara yakıtın dahil olmadığını hatırlatarak, yakıt olmadan yeni doğmuş bebekler ile yaşam destek ünitesindeki hastaların ölümle baş başa bırakıldığını söyledi.
Gazze'de su krizinin de yaşandığını ifade eden Guterres, kanalizasyonların patlayıp hastalık yayabileceğini vurguladı.
"İNSANİ ATEŞKES. HEMEN ŞİMDİ"
Guterres, "Önümüzdeki yol açık. İnsani ateşkes. Hemen şimdi." diye konuştu.
Şiddetin artması ve çatışmanın genişlemesinden ciddi endişe duyduğunu kaydeden Guterres, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'nın "kaynama noktasında" olduğunu ifade etti.
Guterres, Gazze'de çoğu aile fertleriyle birlikte öldürülen 89 BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanının yasını tuttuğunu dile getirdi.
18.41 BM: Gazze'de 7 Ekim'den bu yana (İsrail saldırılarında) her 10 dakikada 1 çocuk öldürüldü, 2 çocuk yaralandı.
GÜNEŞ PANELLERİNİ VURDULAR
17.05 Güney Afrika, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrası Tel Aviv'deki tüm diplomatlarını çekme kararı aldı.
16.44 Bölgede elektriği kesen İşgalci İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ait bir binanın çatısındaki güneş enerjisi panellerini bombaladı.
15.55 İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 10 bini geçti.
15:39: Ürdün Başbakanı Hasavne: "Filistinlileri tehcir etmeye yönelik her türlü girişim veya koşul kırmızı çizgidir. Ürdün bunu bir savaş ilanı olarak değerlendirecektir"
15.15 Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a, İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almasının önlenmesi, acilen tam ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.
15.06 El Kassam Tugayları "Ra'im" askeri üssünü füze bombardımanıyla bombaladığını bildirdi. El Kassam Tugayları, ayrıca, Han Yunus'un doğusunda İsrail kuvvetlerine ait zırhlı araçları vurdukları anların görüntülerini yayınmladı.
13.31 İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria'daki yerleşimlerin etrafında tampon bölgeler kurulmasını ve Arapların buralara yaklaşmasının engellenmesini talep etti.
13.18 Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail bombalarının Gazze Şeridi'ndeki tek psikiyatri hastanesini ve göz hastanesini hedef aldığını bildirdi.
12.12 İsrail ordusu, kuzey Gazze sakinlerinin Selahaddin yolundan güneye doğru tahliyelerine izin verileceğini söyledi. Ordu, X'teki Arapça kanalında, "Güvenliğiniz için, bu fırsatı değerlendirip Gazze Vadisi'nin güneyine doğru ilerleyin" dedi.
İsrail güçleri, hâlâ şeridin kuzeyinde bulunan yaklaşık 300.000 sivilin güneye gitmesi için benzer zaman aralıkları vermiş fakat güvenli olarak gösterdiği iki rota boyunca hareket eden araçlardaki sivillere hava saldırıları düzenlemiş ve topçu ateşleriyle saldırmıştı.
11.15 Filistinli telekomünikasyon şirketi Paltel, Gazze Şeridi'nde Pazar günü üçüncü kez iletişim kesintisi yaşanmasının ardından telefon hatlarının ve internetin "kademeli olarak çalışmaya başladığını" duyurdu.
11.08 El-Kassam Tugayları, bugün şafak vaktinden itibaren El Şati Kampı eteklerinde ve Şeyh Rıdvan mahallesinde bulunan 4 Siyonist aracı "Al-Yassin 105" füzeleriyle imha ettiklerini duyurdu.
11.03 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak öldürdü, 3'ü ağır 5 kişiyi de yaraladı.
10.40 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.
TEMİMİ'YE TERÖRE TEŞVİK SUÇLAMASI
09.50 İsrail ordusu, tanınmış Filistinli aktivist Ahed Tamimi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gece baskınlarında "terörizmi teşvik etmek" suçundan tutuklandığını duyurdu. Bir ordu sözcüsü, Temimi'nin sorgulanmak üzere İsrail güvenlik güçlerine nakledildiğini söyledi.
08:00 İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi'yi (23) gözaltına aldı. İsrail ordusu Facebook'ta "Gülüşü şimdi nerede?" yazılı bir fotoğraf yayınladı Temimi'nin ve tutuklanmasını kutladı.
07:09 İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki birçok bölgeyi gece boyunca bombalaması sonucu onlarca Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin orta kesimlerindeki Zevayde bölgesinde Mişmiş Ailesi'nin evine hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçakları, 10 kişinin ölümüne çok sayıda vatandaşın yaralanmasına neden oldu.
Han Yunus'taki el-Muhafaza caddesindeki bir eve düzenlenen hava saldırısında biri çocuk iki kişi öldü bazı vatandaşlar yaralandı. Evin enkazı altında henüz kurtarılmayı bekleyenlerin olduğu kaydedildi.
İsrail savaş uçakları topçu atışlarının eşliğinde Şatı Mülteci Kampı'na ve Şifa Hastanesi çevresine şiddetli saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
Deyr Belah, el-Beric ve el-Megazi mülteci kamplarına da düzenlenen saldırılarda, ölü ve yaralı en az 10 kişinin olduğu ifade edildi.
Gazze'den gelişmeleri anlık aktaran Şihab haber ajansına göre, Mısır sınırında bulunan Rafah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'nde Ebu Ulvan Ailesi'nin evine düzenlenen hava saldırısı sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi.
İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyindeki Acarime caddesinde bulunan bir eve düzenlediği saldırı sonucunda ölen 3 kişinin cenazesi ve çok sayıda yaralı Endonezya Hastanesi'ne getirildi.
07:04 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun, "Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri" açıklamasını kınadı.
İİT, X Platformundan yaptığı açıklamada, Gazze'ye nükleer bomba tehdidinin "sistematik bir terör" olduğu kaydedildi.
01.30 Şifa Hastanesi'nin çevresi vuruluyor.