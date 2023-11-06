İsrail’den Gazze’de soykırım! 4 bini çocuk 10 bin şehit: Elektriği kestiler yetmedi! Güneş panellerini vurdular | Ürdün’den ’savaş’ açıklaması

SAĞLIK MERKEZLERİ VURULDU

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa, Nasr Çocuk , El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ise 58 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

İSRAİL 52 CAMİYİ YIKTI İsrail'in Gazze saldırılarında 52 cami tamamen yıkıldı

Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 52 caminin tamamen yıkıldığı bildirildi. HASTANE SALDIRISINA BAHANE

Soykırımcı İsrail güçleri Gazze'deki sivilleri bombalayacağına yönelik tehditlerine devam ediyor. Gazze'de birçok hastaneyi bombalayarak yüzlerce Filistinliyi öldüren İsrail, sivillerin sığındığı ve tedavi gördüğü hastaneleri hedef almaya devam edeceğini açıkça ilan ediyor. El-Kassam militanlarının Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni karargah olarak kullandığını iddia eden İsrail, Hamas'ın tünellerinin hastane, okul, cami ve evletin altında olduğunu ve sivilleri bu yüzden bombaladıklarını iddia ediyor. TÜRKİYE'DEN HAMLE

Başkan Erdoğan İsrail'in soykırımına karşı net bir duruş sergilerken dün yaptığı açıklamada "Netanyahu'yu sildik attık" dedi. Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in, ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesi üzerine, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldığını bildirdi. Peki bölgede neler oluyor? Takvim.com.tr yaşananlar dakika dakika atarıyor. İşte dakika dakika yaşananlar...



04:30 Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail'in yoğun bombardımanı nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğü Gazze'de, sahra hastanelerine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.



04:10 Gazze'de Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısının başlamasından bu yana 10.022 kişi şehit oldu ve 25.408 kişi de yaralandı.



04:02 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar aralıksız devam ediyor. İsrail güçleri, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin üzerine aydınlatma fişeği attı.



02: 36 BM: 7 Ekim'den bu yana 10 bin Filistinlinin öldürülmesi, insanlığın temel değerlerine meydan okuyor





6 KASIM TARİHİNDE YAŞANANLAR...



23:40 İsrail savaş uçakları, hedef gözetmeksizin vurduğu Gazze Şeridinde yüzlerce sivilin tedavi gördüğü ve sığındığı El Şifa Hastanesi çevresini bombalıyor



22:00 Kassam Tugayları: Son 48 saatte 27 İsrail askeri aracını imha ettik.



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de son 48 saat içinde yaşanan çatışmalar sırasında İsrail ordusuna ait 27 askeri aracın tamamen ya da kısmen imha edildiğini duyurdu. Gazze içine karadan giren güçlerle şiddetli çatışmalar devam ederken Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı. Ebu Ubeyde, son 48 saat içinde İsrail'e ait 27 askeri aracı tamamen ya da kısmen imha ettiklerini, düşman güçlerine onlarca havan mermisiyle saldırdıklarını ve doğrudan çatışmaya girerek ağır kayıplar verdirdiklerini kaydetti. İsrail ordusundan, Ebu Ubeyde'nin açıklamalarına henüz yanıt gelmedi. 20.48 Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Gazze Şeridi'ndeki yakıt krizine ilişkin, "Yakıt olmazsa kuvözdeki yeni doğan bebekler ve yaşam destek ünitesindeki hastalar ölecek" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in saldırılarında "her gün kız ve erkek çocuklarının öldürüldüğü, yaralandığı Gazze'nin çocuklar için mezarlığa dönüştüğünü" belirterek, BM ve ortaklarının, Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki 2,7 milyon kişi için 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattığını duyurdu. Genel Sekreter Guterres, ABD'nin New York kentinde bulunan BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Guterres, "Gazze'deki kabus insani bir krizden çok daha fazlasıdır." ifadesini kullanarak, Gazze'de yaşananların insanlık krizi olduğunu vurguladı. Şiddetlenen çatışmanın pek çok masum hayatı yok ettiğini dile getiren Guterres, "İsrail Savunma Kuvvetleri'nin kara operasyonları ve devam eden bombardımanı, sivilleri, hastaneleri, mülteci kamplarını, camileri, kiliseleri ve sığınaklar da dahil olmak üzere BM tesislerini vuruyor." dedi. Guterres, hiç kimsenin güvende olmadığının altını çizerek, uluslararası insancıl hukukun açık ihlallerinden derin endişe duyduğunu dile getirdi.