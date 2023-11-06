Donald Trump, ABD Başkanı olduğu döneme ilişkin İran yönetimi ile arasında geçen bir konuşmayı ilk kez açıkladı. Çarpıcı itiraflarda bulunan Trump'ın açıklamaları, İran ile ABD arasında "danışıklı dövüş" mü yaşanıyor? sorularını akıllara getirdi.
Donald Trump, ABD Başkanı olduğu döneme ilişkin İran yönetimi ile arasında geçen bir konuşmayı ilk kez açıkladı. Çarpıcı itiraflarda bulunan Trump'ın açıklamaları, İran ile ABD arasında "danışıklı dövüş" mü yaşanıyor? sorularını akıllara getirdi.
"İRANLILAR ARADI 'BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK' DEDİ"
İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından İran'ın ABD üslerine yaptığı saldırıların önceden haber verilmiş olduğunu itiraf eden Trump, "İranlılar bizi aradılar ve 'Dinleyin, başka seçeneğimiz yok' dediler. Sizi vurmalıyız. Çünkü bizim kendimize saygımız var. Ve onları anladım." dedi.
"GERGİN OLMAYAN TEK KİŞİ BENDİM ÇÜNKÜ NE OLACAĞINI BİLİYORDUM"
O gece gergin olmayan tek kişinin kendisi olduğu çünkü olacaklardan haberdar olduğunu söyleyen Trump, "Biz onları vurduk, bir şeyler yapacaklar. Sahip olduğunuz belli bir askeri üsse 18 füze fırlatacağız dediler. o geceyi hatırlıyorsunuz. İlginç bir gece. Gergin olmayan tek kişi bendim çünkü ne olacağını biliyordum." şeklinde konuştu.
"18 FÜZE FIRLATACAĞIZ AMA HİÇBİRİ ÜSSÜ VURAMAYACAK"
Trump, "Bize 'Merak etmeyin. Askeri üssünüze 18 füze fırlatacağız ama hiçbiri üssü vuramayacak.' dediler. Bunlar çok isabetli füzeler. Bunlar aslında asla kaçırmayan füzelerdir. Çok güvenilirler, çok isabetliler." ifadelerini kullandı. İran'ın sözünde durduğunu kaydeden Trump, füzelerin üsse isabet etmediğini belirtti.
NE OLMUŞTU?
Dönemin Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin daveti üzerine Irak'ın başkenti Bağdat'a giden Kasım Süleymani'nin konvoyu, 3 Ocak 2020'de sabaha karşı ABD ordusuna ait silahlı insansız hava aracından ateşlenen füzeyle hedef alınmıştı.
Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklı ile toplamda 10 kişi hayatını kaybetmişti.
Devrim Muhafızları Ordusu, 8 Ocak'ta sabaha karşı ABD'nin Irak'ın Anbar vilayetinde bulunan Ayn el-Esed Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurduğunu duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusu, "Şehit Süleymani'nin intikam operasyonu" şeklinde duyurulan saldırıya ABD'nin yanıt vermesi halinde, "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceğini açıkladı.
TRUMP "HER ŞEY YOLUNDA" DEMİŞTİ
Saldırıların ardından gözler Washington'a çevrildi. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı.
Trump, daha sonra Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda." mesajını verdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise ABD askerlerinin kayıp vermediğini açıkladı. ABD'li yetkililerce daha sonra yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili toplam 109 ABD askerine "travmatik beyin hasarı" teşhisi konulduğu belirtildi.