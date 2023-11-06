ABD’nin nükleer denizaltısı Orta Doğu’da! Blinken Türkiye’ye gelirken Basra Körfezi’ne konuşlandı: Hedefte hangi ülkeler var?

Soykırımcı İsrail Gazze'de haftalardır katliam yapıyor. İsrail'in en büyük destekçisi ABD ise bir yandan ateşkese açıkça karşı çıkarken diğer yandan da bölge ülkelerini kışkırtacak hamleler yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Pentagon'dan yapılan bir açıklama ile Rusya'ya açıkça nükleer saldırı tehdidinde bulunan ABD güdümlü füze denizaltısının Orta Doğu'ya ulaştığını duyurdu.

ABD DENİZALTISI SÜVEYŞ KANALI'NDA

ABD Merkez Komutanlığı pazar günü sosyal medyada Ohio sınıfı bir denizaltının sorumluluk alanına girdiğini duyurdu. Duyuru ile birlikte yayımlanan fotoğrafta bir denizaltının Kahire'nin kuzeydoğusundaki Süveyş Kanalı'nda bulunduğu görülüyordu.

CNN International, sosyal medyada yapılan paylaşımda denizaltının isminin belirtilmediğine dikkat çekerken ABD donanmasının nükleer uçlu balistik füzeler yerine Tomahawk seyir füzelerini ateşlemek üzere dönüştürülmüş eski balistik füze denizaltıları olan dört adet Ohio sınıfı güdümlü füze denizaltısı veya SSGN'si olduğuna dikkat çekti.

"İRAN'A KARŞI AÇIK TEHDİT"

Her bir SSGN'nin, ABD güdümlü destroyerlerinin toplamından yüzde 50 daha fazla ve ABD donanmasının en yeni saldırı denizaltılarının sahip olduğu silahın dört katı fazla yani 154 Tomahawk seyir füzesi taşıyabildiği belirtiliyor. Öte yandan yüz elli Tomahawk'ın çok ciddi atışlar yaptığı belirtilirken SSGN'lerin ilk kez Mart 2011'de Libya'da kullanıldığı belirtiliyor.

BLINKEN ZİYARETİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

ABD'nin denizaltılı tehdidinin İran'a ve "bölgedeki vekillerine" karşı açık bir caydırıcılık mesajı olduğunu belirten CNN International, denizaltının bölgeye konuşlandırılmasının ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail, Batı Şeria, Ürdün, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Türkiye'yi ziyaret ettiği döneme denk geldiğine dikkat çekti.

İngiliz the Guardian gazetesi ABD denizaltısının Kızıldeniz'e konuşlandırılmasını "ABD Ortadoğu'ya denizaltı gönderirken Blinken Gazze görüşmeleri için Türkiye'ye geldi" başlığı ile duyurdu.

İKİNCİ CEPHEYE KARŞI DENİZALTI HAMLESİ

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile görüştü ve ABD'nin "çatışmayı" tırmandırmak isteyen herhangi bir devlet veya devlet dışı aktörü caydırmaya kararlı olduğunu belirtti. Austin'in ifadelerinin Hizbullah'a yönelik olduğu biliniyor. Öte yandan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmasında "Biz zaten 8 Ekim'den beri savaştayız." diyerek İsrail'e karşı topyekûn bir savaşa girmeyeceklerini de açıkça ilan etmişti.

Hizbullah, Lübnan-İsrail sınırından İsrail'e yaptığı atışlarla Hamas'a destek veriyor fakat Nasrallah, İsrail'e karşı saldırılarının yeni bir cephe savaşına dönüşmeyeceğini de açıkça belirtti. Öte yandan İran destekli gruplar, Irak ve Suriye'deki ABD kuvvetlerine saldırı düzenlemeye devam ediyor.

Austin, bölgeye ek kuvvetler gönderilmesinin "bölgesel caydırıcılık çabalarını desteklemek, bölgedeki ABD kuvvetleri için kuvvet korumasını artırmak ve İsrail'in savunmasına yardımcı olmayı" amaçladığını belirtti.

NEW YORK TIMES: ABD ASKERİ MÜDAHALEYE HAZIR

New York Times ise Hizbullah'ın İsrail'e saldırması durumunda ABD'nin "askeri müdahaleye" hazır olduğunu belirten bir rapor yayımladı. ABD'li yetkilileri referans gösteren New York Times; Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail ve ABD ile alay ettiğini ve ABD'nin açık tehdidinin ise Nasrallah'ın konuşmasının ardından geldiğini belirtti.