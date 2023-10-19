Mark Zuckerberg’den yeni hamle! Sosyal medya sansürünün kapsamı genişledi: Filistin’in sesini kesmeye çalışıyorlar

META silmediği sayfaları da kara listeye alarak erişim engeli koyuyor. Eşi görüşmemiş bir sansür uygulayan META, İsrail destekli hesapları ise kullanıcılara önererek ön plana çıkarıyor.
Geçtiğimiz gün Facebook ve Instagram'daki en büyük Filistin haber sayfalarından biri olan, 10 milyon takipçili Quds News Network sayfasını kapatıldı.
ZUCKERBERG'DEN YENİ HAMLE: YORUMLAR SINIRLANACAK
Öte yandan META'nın İsrail'e tehdit oluşturabilecek Whatsapp verilerini de doğrudan ABD ve İsrail'e ileterek tedbir almalarına yardımcı olduğu iddia edildi. Fakat Zuckerberg'in sansürü bu kadarla da kalmadı. Meta, İsrail ve Filistin gönderilerindeki bazı Facebook yorumlarını da sınırlayacak.
FİLİSTİN'İN SESİNİ KESİYORLAR
Meta, güncellenmiş bir blog yazısında, "bölgedeki" kullanıcılar tarafından oluşturulan yeni ve herkese açık Facebook gönderilerine yorum yapabilen kişilerin varsayılan ayarını yalnızca arkadaşları ve takipçileri olarak değiştireceğini söyledi. Yani Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya çalışan Filistinli kullanıcılara bölge dışından hiç kimse yorum yapamayacak.
Meta sözcülerinden biri ise şirketin "bölge"yi nasıl tanımladığını belirtmeyi reddetti. Meta, kullanıcıların istedikleri zaman bu ayarı devre dışı bırakabileceğini ve değiştirebileceğini söyledi.
Sosyal medya şirketi, Facebook akışında gezinirken gönderilerdeki ilk bir veya iki yorumu görme seçeneğinin devre dışı bırakılacağını da belirtti.
ELON MUSK'TAN DA İSTEMİŞLERDİ!
Öte yandan AB X'in sahibi Elon Musk'tan Filistin yanlısı gönderilerin kaldırılmasını talep etmişti.
Elon Musk, Filistin yanlısı gönderilerin kaldırılmasını talep eden ve 24 saat süre tanıyan Avrupa Birliği Komisyon yetkilisi Thierry Breton'a rest çekmişti. Musk, "Bu bahsettiğiniz içerikler nedir önce onu gösterin" deyip, ikiyüzlü tavrı adeta dalga geçerek ifşa etti.