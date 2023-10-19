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Mark Zuckerberg’den yeni hamle! Sosyal medya sansürünün kapsamı genişledi: Filistin’in sesini kesmeye çalışıyorlar

İşgalci İsrail’ Gazze’de okul, cami, hastane demeden sivillerin bulunduğu her yeri bombalıyor. Batı ise El-Ehli Baptist Hastanesi’ni hedef alarak 500’den fazla Filistinliyi öldüren işgalci İsrail’in savaş suçlarını görmezden geliyor. Google ve Meta gibi büyük şirketler ise resmen soykırımı yok sayıp İsrail’i aklama yarışına girdi. ABD’li Mark Zuckerberg’in CEO’su olduğu Meta’ya bağlı sosyal medya platformları Filistin’e resmen sansür uyguluyor. Facebook, Instagram ve Threads gibi sosyal medyada Filistin’i destekleyen içeriklerin kısıtlanmasının ardından Zuckerberg’den yeni hamle geldi.

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 14:11 Güncelleme 19 Ekim 2023, 11:55
Mark Zuckerberg’den yeni hamle! Sosyal medya sansürünün kapsamı genişledi: Filistin’in sesini kesmeye çalışıyorlar

7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonunun ardından saldırıların dozunu artıran İşgalci İsrail kadın, çocuk, yaşlı dinlemeden adeta soykırıma başladı.

ELEKTRİK SU KESİLDİ HASTANE VURULDU
Gazze'de elektiriği suyu ve gıdayı kesen İsrail bir de fosfor bombası kullanarak savaş ve insanlık suçu işleyen İsrail son olarak dün dünyanın vicdanını sızlatan bir alçaklığa imza attı.

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İşgalci İsrail Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırı düzenledi. Saldırıda çoğunluğu kadın ve çocukların olduğu en az 500 kişi hayatını kaybetti.

BATI VE ABD AÇIK DESTEK VERİYOR
Siyonist İsrail'e Batı ve ABD açık destek veriyor. ABD Başkanı Joe Biden bugün de İsrail'i ziyaret ederek, "ABD İsrail'in yanında" mesajı verdi. Biden'ın ardından bugün İsrail'e giden İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da dünyanın gözü önünde soykırımcı ülkeye desteğini belirtti. Batı İsrail'e hem askeri destek veriyor hem de sosyal ağlarda Filistin'e sansür uyguluyor.

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ZUCKERBERG SANSÜRE BAŞLADI
ABD'li Mark Zuckerberg'in CEO'su olduğu Meta'ya bağlı sosyal medya platformları Filistinlilerin sesini dünyaya duyurmasını engellemek için sosyal medyada büyük bir sansür uyguluyor. Filistin konulu içerikleri kısıtlayan Zuckerberg'den yeni sosyal medya hamlesi geldi. Batı'nın Filistin'e yönelik sansürü giderek artıyor.

FİLİSTİN'İ DESTEKLEYEN PAYLAŞIMLAR KISITLANDI
Facebook, Instagram ve Threads gibi sosyal medya platfomlarında Filistin'i destekleyen içerikler kısıtlanıp ve silinirken İsrail progpandası görünür kılındı.

META silmediği sayfaları da kara listeye alarak erişim engeli koyuyor. Eşi görüşmemiş bir sansür uygulayan META, İsrail destekli hesapları ise kullanıcılara önererek ön plana çıkarıyor.

Geçtiğimiz gün Facebook ve Instagram'daki en büyük Filistin haber sayfalarından biri olan, 10 milyon takipçili Quds News Network sayfasını kapatıldı.

ZUCKERBERG'DEN YENİ HAMLE: YORUMLAR SINIRLANACAK

Öte yandan META'nın İsrail'e tehdit oluşturabilecek Whatsapp verilerini de doğrudan ABD ve İsrail'e ileterek tedbir almalarına yardımcı olduğu iddia edildi. Fakat Zuckerberg'in sansürü bu kadarla da kalmadı. Meta, İsrail ve Filistin gönderilerindeki bazı Facebook yorumlarını da sınırlayacak.

FİLİSTİN'İN SESİNİ KESİYORLAR

Meta, güncellenmiş bir blog yazısında, "bölgedeki" kullanıcılar tarafından oluşturulan yeni ve herkese açık Facebook gönderilerine yorum yapabilen kişilerin varsayılan ayarını yalnızca arkadaşları ve takipçileri olarak değiştireceğini söyledi. Yani Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya çalışan Filistinli kullanıcılara bölge dışından hiç kimse yorum yapamayacak.

Meta sözcülerinden biri ise şirketin "bölge"yi nasıl tanımladığını belirtmeyi reddetti. Meta, kullanıcıların istedikleri zaman bu ayarı devre dışı bırakabileceğini ve değiştirebileceğini söyledi.

Sosyal medya şirketi, Facebook akışında gezinirken gönderilerdeki ilk bir veya iki yorumu görme seçeneğinin devre dışı bırakılacağını da belirtti.

ELON MUSK'TAN DA İSTEMİŞLERDİ!
Öte yandan AB X'in sahibi Elon Musk'tan Filistin yanlısı gönderilerin kaldırılmasını talep etmişti.

Elon Musk, Filistin yanlısı gönderilerin kaldırılmasını talep eden ve 24 saat süre tanıyan Avrupa Birliği Komisyon yetkilisi Thierry Breton'a rest çekmişti. Musk, "Bu bahsettiğiniz içerikler nedir önce onu gösterin" deyip, ikiyüzlü tavrı adeta dalga geçerek ifşa etti.

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