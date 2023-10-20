Meta’dan rezillik! Filistinlileri ’terörist’ olarak çevirdi | Tepkiler çığ gibi: Kabul edilemez

7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonunun ardından saldırıların dozunu artıran İşgalci İsrail kadın, çocuk, yaşlı dinlemeden adeta soykırıma başladı.
7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonunun ardından saldırıların dozunu artıran İşgalci İsrail kadın, çocuk, yaşlı dinlemeden adeta soykırıma başladı.
ELEKTRİK SU KESİLDİ HASTANE VURULDU
Gazze'de elektiriği suyu ve gıdayı kesen İsrail bir de fosfor bombası kullanarak savaş ve insanlık suçu işleyen İsrail son olarak dün dünyanın vicdanını sızlatan bir alçaklığa imza attı.
META'DAN BÜYÜK SKANDAL
Gazze'yi abluka altına alan İsrail'i aklamak isteyen ve Hamas'a terör örgütü diyen Batı medyasına, sosyal medya platformu META da katıldı. Facebook ve Instagram'ın Filistinlilere 'terörist' demesi ortalığı karıştırdı.
FİLİSTİNLİLERİ 'TERÖRİST' OLARAK ÇEVİRDİ
Instagram profillerinde 'Filistinli' anlamına gelen 'Palestinian' kelimesi bulunan, Filistin bayrağı emojisi ve Arapça "elhamdülillah" kelimesini kullanan kullanıcıların profil biyografilerinin "Elhamdülillah, Filistinli teröristler özgürlükleri için savaşıyor" diye İngilizceye çevrilmesi dikkatlerden kaçmadı.
ŞAŞIRTMAYAN SAVUNMA: OTOMATİK ÇEVİRİ SUÇLANDI
İlk olarak 404 media tarafından bildirilen skandal sosyal medyada büyük tepki çekti. META, problemin 'otomatik çeviriden' kaynaklandığını belirterek şu savunmayı yaptı;
"Bazı ürünlerimizde kısa süreliğine uygunsuz Arapça çevirilere neden olan sorunu düzelttik kullanıcılardan özür dileriz. 'Elhamdülillah' kelimesi artık 'Allah'a şükür' diye otomatik çevriliyor.''
''SÖYLEYECEK SÖZÜM KALMADI"
Yaşanan skalndalın ardından sosyal medyadan tepki yağdı. YtKingKhan'ın paylaşımına yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı "Lütfen bana bunun bir şaka olduğunu söyleyin, söyleyecek sözüm kalmadı" dedi.
"KABUL EDİLEMEZ"
Başka bir kullanıcı çeviri hatasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Electronic Frontiers Avustralya'nın sözcüsü Fahad Ali, Meta'nın yeterince şeffaf olmadığına dikkat çekti ve şunları kaydetti;
"Bu dijital önyargılarla ilgili gerçek bir endişe var ve bunun nereden kaynaklandığını bilmemiz gerekiyor. Çeviri hatası otomasyon seviyesinden mi kaynaklanıyor? İnsan faktöründen mi kaynaklanıyor? Bu konuda netlik yok."
İSRAİL'İN GAZZE SOYKIRIMINA BATI MEDYASINDAN AKILALMAZ DESTEK
İsrail'in, Gazze'ye düzenlediği soykırım ablukası Batı medyası tarafından normalleştirilmeye devam ediliyor. İsrail göz göre göre bütün bir Gazze halkını yok ederken, Batı medyasıyla kol kola bir algı operasyonu yürüten İsrail, yaratmaya çalıştıkları mağduriyetle Batı medyasında göklere çıkarıldı.
Öte yandan günlerdir Batı medyasında kullanılan, İsrail'in soykırım eylemlerini örtbas etmeye yönelik dil, sosyal medyaya da sıçradı. Sosyal medyada bazı kullanıcıları, META'nın sahibi olduğu Facebook ve Instagram'ın Filistin'e destek veren mesajları engellediğini söyledi.
META KASITLI SANSÜR UYGULUYOR
Meta,İsrail-Hamas savaşının başlamasından bu yana platformlarında Filistin'i destekleyen paylaşımları sansürlemekle suçlanıyor.
Meta'nın Filistin'i destekleyen paylaşımlarda bulunan hesapları kısıtladığı ve bu içeriklerin akışlarda daha az görünmesini sağladığı iddia ediliyor.
Şirket, bu hafta başında yaptığı açıklamada yeniden paylaşılan gönderilerin insanların Instagram hikayelerinde görünmemesine neden olan genel bir hata olduğunu ve bunu İsrail ve Gazze ile ilgili gönderilerle sınırlı olmadığını söyledi.
ZUCKERBERG SANSÜRE BAŞLADI
ABD'li Mark Zuckerberg'in CEO'su olduğu Meta'ya bağlı sosyal medya platformları Filistinlilerin sesini dünyaya duyurmasını engellemek için sosyal medyada büyük bir sansür uyguluyor. Filistin konulu içerikleri kısıtlayan Zuckerberg'den yeni sosyal medya hamlesi geldi. Batı'nın Filistin'e yönelik sansürü giderek artıyor.
FİLİSTİN'İ DESTEKLEYEN PAYLAŞIMLAR KISITLANDI
Facebook, Instagram ve Threads gibi sosyal medya platfomlarında Filistin'i destekleyen içerikler kısıtlanıp ve silinirken İsrail progpandası görünür kılındı.
META silmediği sayfaları da kara listeye alarak erişim engeli koyuyor. Eşi görüşmemiş bir sansür uygulayan META, İsrail destekli hesapları ise kullanıcılara önererek ön plana çıkarıyor.
Geçtiğimiz gün Facebook ve Instagram'daki en büyük Filistin haber sayfalarından biri olan, 10 milyon takipçili Quds News Network sayfasını kapatıldı.
ZUCKERBERG'DEN YENİ HAMLE: YORUMLAR SINIRLANACAK
Öte yandan META'nın İsrail'e tehdit oluşturabilecek Whatsapp verilerini de doğrudan ABD ve İsrail'e ileterek tedbir almalarına yardımcı olduğu iddia edildi. Fakat Zuckerberg'in sansürü bu kadarla da kalmadı. Meta, İsrail ve Filistin gönderilerindeki bazı Facebook yorumlarını da sınırlayacak.
FİLİSTİN'İN SESİNİ KESİYORLAR
Meta, güncellenmiş bir blog yazısında, "bölgedeki" kullanıcılar tarafından oluşturulan yeni ve herkese açık Facebook gönderilerine yorum yapabilen kişilerin varsayılan ayarını yalnızca arkadaşları ve takipçileri olarak değiştireceğini söyledi. Yani Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya çalışan Filistinli kullanıcılara bölge dışından hiç kimse yorum yapamayacak.
Meta sözcülerinden biri ise şirketin "bölge"yi nasıl tanımladığını belirtmeyi reddetti. Meta, kullanıcıların istedikleri zaman bu ayarı devre dışı bırakabileceğini ve değiştirebileceğini söyledi.
Sosyal medya şirketi, Facebook akışında gezinirken gönderilerdeki ilk bir veya iki yorumu görme seçeneğinin devre dışı bırakılacağını da belirtti.
ELON MUSK'TAN DA İSTEMİŞLERDİ!
Öte yandan AB X'in sahibi Elon Musk'tan Filistin yanlısı gönderilerin kaldırılmasını talep etmişti.
Elon Musk, Filistin yanlısı gönderilerin kaldırılmasını talep eden ve 24 saat süre tanıyan Avrupa Birliği Komisyon yetkilisi Thierry Breton'a rest çekmişti. Musk, "Bu bahsettiğiniz içerikler nedir önce onu gösterin" deyip, ikiyüzlü tavrı adeta dalga geçerek ifşa etti.