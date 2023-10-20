Meta’dan rezillik! Filistinlileri ’terörist’ olarak çevirdi | Tepkiler çığ gibi: Kabul edilemez



FİLİSTİNLİLERİ 'TERÖRİST' OLARAK ÇEVİRDİ

Instagram profillerinde 'Filistinli' anlamına gelen 'Palestinian' kelimesi bulunan, Filistin bayrağı emojisi ve Arapça "elhamdülillah" kelimesini kullanan kullanıcıların profil biyografilerinin "Elhamdülillah, Filistinli teröristler özgürlükleri için savaşıyor" diye İngilizceye çevrilmesi dikkatlerden kaçmadı.

ŞAŞIRTMAYAN SAVUNMA: OTOMATİK ÇEVİRİ SUÇLANDI İlk olarak 404 media tarafından bildirilen skandal sosyal medyada büyük tepki çekti. META, problemin 'otomatik çeviriden' kaynaklandığını belirterek şu savunmayı yaptı; "Bazı ürünlerimizde kısa süreliğine uygunsuz Arapça çevirilere neden olan sorunu düzelttik kullanıcılardan özür dileriz. 'Elhamdülillah' kelimesi artık 'Allah'a şükür' diye otomatik çevriliyor.''

''SÖYLEYECEK SÖZÜM KALMADI"

Yaşanan skalndalın ardından sosyal medyadan tepki yağdı. YtKingKhan'ın paylaşımına yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı "Lütfen bana bunun bir şaka olduğunu söyleyin, söyleyecek sözüm kalmadı" dedi. "KABUL EDİLEMEZ" Başka bir kullanıcı çeviri hatasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Electronic Frontiers Avustralya'nın sözcüsü Fahad Ali, Meta'nın yeterince şeffaf olmadığına dikkat çekti ve şunları kaydetti; "Bu dijital önyargılarla ilgili gerçek bir endişe var ve bunun nereden kaynaklandığını bilmemiz gerekiyor. Çeviri hatası otomasyon seviyesinden mi kaynaklanıyor? İnsan faktöründen mi kaynaklanıyor? Bu konuda netlik yok."

İSRAİL'İN GAZZE SOYKIRIMINA BATI MEDYASINDAN AKILALMAZ DESTEK

İsrail'in, Gazze'ye düzenlediği soykırım ablukası Batı medyası tarafından normalleştirilmeye devam ediliyor. İsrail göz göre göre bütün bir Gazze halkını yok ederken, Batı medyasıyla kol kola bir algı operasyonu yürüten İsrail, yaratmaya çalıştıkları mağduriyetle Batı medyasında göklere çıkarıldı. Öte yandan günlerdir Batı medyasında kullanılan, İsrail'in soykırım eylemlerini örtbas etmeye yönelik dil, sosyal medyaya da sıçradı. Sosyal medyada bazı kullanıcıları, META'nın sahibi olduğu Facebook ve Instagram'ın Filistin'e destek veren mesajları engellediğini söyledi.