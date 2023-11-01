İşgalci İsrail polisi siyonizm karşıtı Yahudileri dövdü

Dayak yiyen kişilerin İsrail polisinin Filistin bayraklarını indirmek için düzenlediği baskına karşı çıkan siyonizm karşıtı Yahudiler olduğu öğrenildi.

Söz konusu görüntüler İsrail'in barbarlığını bir kez daha ortaya koydu.