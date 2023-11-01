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İşgalci İsrail polisi siyonizm karşıtı Yahudileri dövdü

Siyonist İsrail zulmü sürüyor! İşgal altındaki Gazze'de Filistinli Müslümanları katleden İsrail, camileri, hasteneleri, kiliseleri ve mülteci kamplarını vuruyor. Kendilerine destek vermeyen herkese saldıran siyonist İsrail polisleri, siyonizm karşıtı Yahudileri de dövdü. O görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 21:58 Güncelleme 01 Kasım 2023, 22:11
İşgalci İsrail polisi siyonizm karşıtı Yahudileri dövdü

İşgalci İsrail 7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonunun ardından Filistin'de büyük bir soykırıma imza attı.

Gazze'de elektiriği, suyu interneti ve gıda girişini kesen İşgalci İsrail fosfor bombası kullanarak savaş suçu işledi.

SİYONİST İSRAİL CAMİLERİ HASTANELERİ OKULLARI VURDU
Camileri, okullları, hastaneleri, kiliseleri ve mülteci kamplarını hedef alan siyonistler kadın çocuk dinlemeden katletti.

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SİYONİZM KARŞITI YAHUDİLERİ DE DÖVDÜLER
Gözü dönen siyonist İsrail'in siyonizm karşıtı Yahudileri dövdüğü de ortaya çıktı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Kudüs'te İsrail polisinin Yahudiyeri tekme tokat dövdüğü ve yere fırlattığı görüldü.

Dayak yiyen kişilerin İsrail polisinin Filistin bayraklarını indirmek için düzenlediği baskına karşı çıkan siyonizm karşıtı Yahudiler olduğu öğrenildi.

Söz konusu görüntüler İsrail'in barbarlığını bir kez daha ortaya koydu.

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İşgalci İsrail polisi siyonizm karşıtı Yahudileri dövdü
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