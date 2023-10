İşgalci İsrail'e Haham Yisroel Dovid Weiss'ten sert tepki: "Onlar devletlerini Araplardan çalarak kuruyor"

"Müslümanlar ve Yahudiler yüzlerce yıl bir arada yaşamalarına rağmen siyonistler, devletlerine karşı çıkılmasının nedeninin Müslümanların Yahudilerden nefret etmesi olduğunu iddia ediyor. İsrail devleti her yönüyle Tevrat'ın hoşgörüsüne ve yasaklarına taban tabana zıt hareket ediyor."

İsrail'in nefret üreten ve körükleyen antisemitik bir devlet olduğuna vurgu yapan Weiss, şöyle devam etti:

"Dindar Yahudiler olarak her gün Tanrı'ya, Filistinlilerin ve Yahudilerin bu kadar çok kanının dökülmesine neden olan siyonist İsrail devletinin bir an önce ortadan kaldırılması için dua ediyoruz. Tanrı'ya Filistin'i bir an önce özgürlüğüne kavuşturması için dua ediyoruz. Filistin özgür olabilsin ve dünya Tanrı'ya uyumla hizmet edebilsin."

"SİYONİSTLER TEVRAT'IN EMİRLERİNE UYMUYOR"

Weiss, Yahudilerin Tevrat'ın emirlerine uyduğunu fakat siyonizmde böyle bir itaatin söz konusu olmadığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Tevrat'ın on emrine ve Şabat'a uymuyorlar. Şabat günü İsrail'de her şey her zamanki gibi devam ediyor. Dolayısıyla kendilerini bir Yahudi devleti olarak adlandırmaları tam bir saçmalık, bir sahtekarlık, bir şaka. O devletin arkasında olan bir din değil, bir ideoloji. Birileri siyonistlere demokratik olduklarını gururla söyledi. Tabii ki Araplara ve Müslümanlara nasıl davrandıklarına baktığımızda bunu söylemek oldukça komik."