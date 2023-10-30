İşgalci İsrail'e Haham Yisroel Dovid Weiss'ten sert tepki: "Onlar devletlerini Araplardan çalarak kuruyor"

Neturei Karta olarak bilinen Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütünden Haham Yisroel Dovid Weiss, katil İsrail devletinin kuruluş ideolojisi olan siyonizmi ve Filistinlilere uygulanan şiddet ile toprak gasbını değerlendirdi.

Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütünden Haham Yisroel Dovid Weiss, "Bizde öldürmek ve çalmak açıkça yasaktır. (İsrail devleti) Onlar ise devletlerini Araplardan çalarak kuruyor. Bu yüzden biz de Filistinlilerle beraber ağlıyoruz." dedi.

Yahudilik ve siyonizmi birbirine karıştıran ve bu konuda kafası karışık birçok kişi olduğunu belirten Haham Weiss, şunları söyledi:

"İsrail devletinin ideolojisi olan siyonizm, kendini bir Yahudi devleti olarak göstermeye çalışıyor fakat siyonizm bir ideolojidir, din olan Yahudilikle hiçbir alakası yoktur. Yahudi dinini temsil ettiklerini, Tanrı adına konuştuklarını ve Tanrı'ya tümüyle bağlı olan Yahudi halkının dünyadaki sesi olduklarını iddia ediyorlar. Bu kesinlikle doğru değil."

Weiss, bu duruma karşı çıkanların "antisemitik" ya da "Yahudi halkından ve Yahudi dininden nefret edenler" şeklinde etiketlendiğini kaydederek, gerçekte Yahudilik ve siyonizmin taban tabana zıt olduğunun altını çizdi.