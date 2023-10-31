Siyonist Netanyahu’ya soğuk duş! Bolivya İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesti

Katil İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor.





3542'Sİ ÇOCUK 8525 FİLİSTİNLİ ŞEHİT

7 Ekim'den bu yana kesintisiz bir şekilde süren İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525'e Filistinli şehit düştü. 21 bin 643 kişi de yaralandı. Yaklaşık 2 bin Gazzeli de enkaz altında, akıbeti bilinmiyor.