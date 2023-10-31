Katil İsrail’i destekleyen McDonald’a fareli protesto! Bir anda ortaya saçtı: Özgür Filistin

Filistin'de İsrail'in alçak saldırıları ve büyük katliam devam ederken Gazze abluka altına alındı. Bölgeye su ve elektrik vermeyen İsrail, binlerce Filistinliyi aç ve susuz bıraktı.
Filistin'de İsrail'in alçak saldırıları ve büyük katliam devam ederken Gazze abluka altına alındı. Bölgeye su ve elektrik vermeyen İsrail, binlerce Filistinliyi aç ve susuz bıraktı.
Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı" operasyonunu bahane ederek Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken, Türkiye'de yaklaşık 260 şubesi olduğu belirtilen McDonald's'tan pes dedirten bir adım gelmişti.
"HER GÜN YAKLAŞIK 4 BİN ÖĞÜN BAĞIŞTA BULUNACAĞIZ"
McDonald's İsrail'den yapılan açıklamada, "Sadece güvenlik ve kurtarma güçlerine yardım ve bağış yapan 5 şube açtık. Her gün yaklaşık 4000 öğün bağışta bulunacağız" ifadeleri kullanılmıştı.
Sosyal medya sayfalarında da işgalci askerlere verilen yiyeceklerin görselleri paylaşılmıştı.
ERİŞİM KISITLAMASI GETİRDİLER
McDonald's'tan konuya dair henüz bir açıklama gelmezken, skandal karara sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü.
Boykot çağrıları yapılan tepkiler sonrası McDonald's İsrail'in web sitesi ve Instagram sayfası erişime kapatılmıştı.
MCDONALD'S'TAN BİR SKANDAL DAHA! PAKETLERİN RENGİNİ İSRAİL RENGİNE ÇEVİRDİLER
McDonald's'ın İsrail'i apaçık desteklediğini gözler önüne serdi. Sandviç yemek için girdiği McDonald's şubesinde paketin mavi renkle değiştirildiğini gören bir kadın yanlış sipariş verdiğini düşündü.
Daha sonralarda olayı fark edip, "Bu apaçık İsrail propagandası! Değiştirmişler..." diyerek McDonald's çalışanına durumu bildirmeye gitti. Hiçbir fikrinin olmadığını söyleyen çalışan, "Hayır, aslında bir süredir böyle paketliyorduk zaten." dedi.
McDonald's'ın bu tavrı çeşitli kimseler tarafından da protesto edildi. Son olarak, İngiltere'nin Birmingham kentinde, bir kişi İsrail'i protesto etti.
FARELERİ ŞUEBEYE BIRAKTI
Protesto eden kişi, kutu içerisine koyduğu Filistin Bayrağı'nın renkleri olan yeşil, siyah, beyaz, kırmızıya boyanmış düzinelerce fareyi yemek restoranı zinciri McDonald's'ın şubesine bıraktı.
ÖZGÜR FİLİSTİN
Müşterilerin yemek yemediği sırada protestosunu gerçekleştiren bu kişi, protesto gösterisini sosyal medyada da paylaştı. Protestocunun yayınladığı 'Fare burgerlerinizin tadını çıkarın' başlıklı klipte farelerin yer aldığı aracın plakasında 'Özgür Filistin' yazdığı görüldü.
Olayın ardından bir McDonald's sözcüsü "Halktan biri tarafından restoranımızda farelerin serbest bırakıldığı olaydan haberdarız. Farelerin uzaklaştırılmasının ardından restoran tamamen dezenfekte edilmiş ve haşere kontrol ortaklarımız tam bir inceleme yapmak üzere çağrılmıştır" açıklamasında bulundu.
The Jerusalem Post'ta yer alan habere göre, McDonald's İsrail şubesinin, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ücretsiz yemek bağışlama kararı sebebiyle bu protesto gerçekleşti.
Görüntülerde, fareler restoranın zemininde koştururken müşteriler ise panik içerisinde kaçıştı. Aktivistin arabasına doğru yürürken defalarca "Filistin'e özgürlük" diye bağırdığı duyuldu.
Öte yandan Protestonun McDonald's'ın önünde düzenlenen ve fast food zincirini "masum insanları öldürmekle" suçlayan destekçilerin "McDonald's'ı boykot" diye bağırdığı başka bir eylemden birkaç gün sonra meydana gelmesi dikkat çekti.
Çarşamba günü yapılan protestolarda yaklaşık 20 kişinin Filistin bayrakları sallayıp pankartlar taşıdığı görüldü.
Protesto esnasında bir kadının 'McDonald's'ı boykot' diye bağırdığı ve ardından 'İsrail'i finanse eden McDonalds'a yazıklar olsun' dediği duyuldu.