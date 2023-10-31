Katil İsrail’i destekleyen McDonald’a fareli protesto! Bir anda ortaya saçtı: Özgür Filistin

ERİŞİM KISITLAMASI GETİRDİLER McDonald's'tan konuya dair henüz bir açıklama gelmezken, skandal karara sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü.

Boykot çağrıları yapılan tepkiler sonrası McDonald's İsrail 'in web sitesi ve Instagram sayfası erişime kapatılmıştı.

MCDONALD'S'TAN BİR SKANDAL DAHA! PAKETLERİN RENGİNİ İSRAİL RENGİNE ÇEVİRDİLER

McDonald's'ın İsrail'i apaçık desteklediğini gözler önüne serdi. Sandviç yemek için girdiği McDonald's şubesinde paketin mavi renkle değiştirildiğini gören bir kadın yanlış sipariş verdiğini düşündü.

Daha sonralarda olayı fark edip, "Bu apaçık İsrail propagandası! Değiştirmişler..." diyerek McDonald's çalışanına durumu bildirmeye gitti. Hiçbir fikrinin olmadığını söyleyen çalışan, "Hayır, aslında bir süredir böyle paketliyorduk zaten." dedi.