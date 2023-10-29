CANLI TAKİP | İşgalci İsrail’den Gazze’de katliam: Katiller beyaz fosfor bombasıyla saldırıyor

23:32 İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Endonezya Hastanesinin bulunduğu alanı bombaladı.

28 EKİM'DE YAŞANANLAR

22:49: İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ve sivilin sığındığı Şifa Hastanesi'ni hedef alma seçeneğinin halen masada olduğunu açıkladı.

21:55: İsrail İletişim Bakanı: Elon Musk'un uluslararası yardım kuruluşlarına Gazze'de internet sağlama girişimiyle mücadele edeceğiz.

21:10: Netanyahu: Dün akşam kara kuvvetlerimiz Gazze'ye girdi ve savaşın ikinci aşaması başladı. Bu aşamanın hedefi, Hamas'ın yok edilmesi ve rehinelerimizin kurtarılması.

20.06 İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, hedeflerine ulaşmak için abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara saldırısının "gerekli" olduğunu bildirdi. Halevi, görüntülü mesajında, İsrail-Filistin çatışmasında 3 haftanın geride kaldığını belirterek savaşta "yeni bir aşamaya geçildiğini" söyledi.

19.45 İsrail'in başkenti Tel Aviv'e çok sayıda roket saldırısı düzenlendi. Roket saldırısının ardından şehirde sirenlerin çalmasıyla siviller büyük korku yaşadı. Yolda yürüyen ve araçlarından inen çok sayıda sivil yol kenarında bulunan beton bariyerlerin yanına yatarak korunmaya çalıştı. Atılan roketler, Demir Kubbe'nin devreye girmesiyle havada imha edildi.

19.25 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze halkının zor durumuna dikkat çektiğini hatırlatarak, "Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil öldürüldü. Bu durum Uluslararası İnsancıl Hukuka aykırıdır." açıklamasını yaptı.

Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in ağır bombardıman altında tuttuğu Gazze'nin tamamen karartma ve tecrit altında olduğunu belirtti.

Borrell, "BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) elektriksiz, gıdasız ve susuz Gazze halkının çaresiz durumu hakkında uyarıyor. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil öldürüldü. Bu durum Uluslararası İnsancıl Hukuka aykırıdır." ifadesini kullandı.

İnsani yardım ulaştırılabilmesi için çatışmalara acilen ara verilmesi gerektiğini vurgulayan Borrell, "İsrail'e yönelik ayrım gözetmeksizin devam eden roket saldırıları da dahil olmak üzere sivillere yönelik tüm saldırıları kınıyor ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep ediyoruz." ifadesine yer verdi.

19.02 HAMAS'TAN REHİNE AÇIKLAMASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, elindeki esirleri bırakma karşılığında İsrail'in de hapishanelerdeki tüm Filistinli mahkumları serbest bırakmasını önerdi.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik saldırılarının öfke ve üzüntüden başka bir sonucunun olmadığını" söyledi.

Ebu Ubeyde, Kassam Tugayları'nın, İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumların serbest bırakılması karşılığında İsrailli esirler meselesini sona erdirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu 200 ile 250 arasında esirin ellerinde olduğunu bildirmişti.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 26 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ellerindeki 50 İsrailli esirin öldüğünü duyurmuştu.

18.54 Eski İsrail Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Şaul Mofaz, Hamas'ın elindeki İsrailli esirler karşılığında hapishanelerdeki tüm Filistinli tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada Mofaz, "Onların (İsrail hükümetinin), Hizbullah'a karşı askeri bir kampanya başlatması ve önce kaçırılanların serbest bırakılması için Hamas ile her türlü çabayı göstermesi gerekirdi diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Mofaz, "Kaçıranların (Hamas'ın elindeki İsraillilerin) serbest bırakılması karşılığında, onların (Hamas'ın) 6 bin (Filistinli) mahkumun tamamını almasına izin verirdim." diye konuştu.

Her şeyden önce Hamas'ın elindeki İsraillilerin serbest bırakılması için çalışacağını söyleyen Mofaz, "Bir veya iki İsrailliden değil, bugüne kadar 229 kişiden bahsediyoruz ve bu inanılmaz bir rakam." dedi.

Mısır ve Suriye'nin 6 Ekim 1973'te başlattığı ve İsrail ile Arap ülkelerinin bugüne kadar karşı karşıya geldiği son savaş olan Yom Kippur'da subay olduğuna işaret eden Mofaz, söz konusu savaşta meselenin sivillere ulaşmadığını, İsrail, Mısır, Suriye orduları arasında sona erdiğini dile getirdi.

Eski İsrailli Bakan, Hamas, İsrailli esirlerin sayı ve isim listesini açıklayana kadar Gazze Şeridi'ne herhangi bir insani yardım ulaştırılmaması veya insani koridor açılmaması çağrısında bulundu.

Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin aileleri, yakınlarının kurtarılması talebiyle sık sık gösteriler düzenliyor. Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde esir tutulan İsraillilerin aileleri, İsrail ordusunun kara operasyonlarını ve bombardımanı artırdığı Gazze'deki yakınlarının akıbeti konusunda İsrail hükümetinin "açıklama dahi yapma zahmetine girmemesi nedeniyle büyük öfke duyduklarını" ifade ediyor.