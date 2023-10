Katliamın gölgesinde Mescid-i Aksa’da ikinci cuma! İşgalci İsrail askerleri erken saatlerde Şam Kapısı’nda beklemeye başladı

İŞGAL POLİSLERİ MESCİD-İ AKSA'YA GİRİŞİ KAPATTI An itibarıyla hareketlilik had safhaya çıkmış durumda. Şam Kapısı Müslümanların giriş yaptığı yer. Buradan Mescid-i Aksa'ya geçiyorlar.

09:00 Kudüs'te gergin bir güne başlayacağız desek yanılmış olmayız. Zira bugün hem Cuma olması vesilesiyle hem de İsrail tarafından yapılan açıklamalar nedeniyle gergin bir ortam var. Bugün Mescid-i Aksa'da namaz kılabilmek için binlerce Müslüman'ın bölgeye gelmesi bekleniyor. Şu anda sabah saatleri itibarıyla bölgede sessizlik var. Dün Kudüs'te çatışmalar yaşandı. Kudüs Polis Merkezi ile Filistinliler arasında bir çatışma çıktı. 6 polis yaralandı ardından kentin başka noktalarında sokak çatışmaları yaşandı. 2 kişi de farklı noktalarda yaralandı. Kentin girişleri dün gece itibarıyla kapatıldı.

Rahatlıkla girilen Kudüs'ün her bir noktasına güvenlik kontrol noktaları oluşturuldu. Burada uzun trafik kuyrukları yaşandı. Uzun süren bir yolculuğun ardından Gazze sınırına ulaşabildik. Gece saatlerinde sokaklarda polis dışında hiç kimse yoktu. Her Cuma olduğu gibi bugün bir gerginlik bekleniyor. Müslümanlar namazlarını kılmak ve ibadetlerini yerine getirmek için Mescid-i Aksa'ya gelecek. Her bir noktada polis kontrolü altında ve kapatılmış durumda. Namaz kılmaya izin verilse dahi namazdan sonra protestolar bekleniyor. Şu anda Kudüs sessizliğe gömülmüş durumda.