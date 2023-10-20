Katliamın gölgesinde Mescid-i Aksa’da ikinci cuma! İşgalci İsrail askerleri erken saatlerde Şam Kapısı’nda beklemeye başladı

İŞGAL POLİSLERİ MESCİD-İ AKSA'YA GİRİŞİ KAPATTI
An itibarıyla hareketlilik had safhaya çıkmış durumda. Şam Kapısı Müslümanların giriş yaptığı yer. Buradan Mescid-i Aksa'ya geçiyorlar.
Ancak bugün çok mümkün görünmüyor çünkü bölgede İsrail askerleri ve polisleri etten duvar örüyor. Burada zaman zaman basın mensuplarına müdahale ediyorlar. Mescid-i Aksa'da sabah namazı sorunsuz bir şekilde kılınmış olsa da caminin yerleşkesinin çevresinde çok sayıda polis kontrol noktası var.
Normal şartlar altında Cuma günleri camiye 40-60.000 kişi namaz kılmak için gelir. Ama bugün Mescid-i Aksa'nın çok sessiz olduğu belirtiliyor. Cuma namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa'ya İsrail'in içi de dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'dan birçok insan geliyordu. Ancak tüm kapılardaki polis varlığı, kamuoyunda caydırıcı bir rol oynuyor.
09:00 Kudüs'te gergin bir güne başlayacağız desek yanılmış olmayız. Zira bugün hem Cuma olması vesilesiyle hem de İsrail tarafından yapılan açıklamalar nedeniyle gergin bir ortam var. Bugün Mescid-i Aksa'da namaz kılabilmek için binlerce Müslüman'ın bölgeye gelmesi bekleniyor. Şu anda sabah saatleri itibarıyla bölgede sessizlik var. Dün Kudüs'te çatışmalar yaşandı. Kudüs Polis Merkezi ile Filistinliler arasında bir çatışma çıktı. 6 polis yaralandı ardından kentin başka noktalarında sokak çatışmaları yaşandı. 2 kişi de farklı noktalarda yaralandı. Kentin girişleri dün gece itibarıyla kapatıldı.
Rahatlıkla girilen Kudüs'ün her bir noktasına güvenlik kontrol noktaları oluşturuldu. Burada uzun trafik kuyrukları yaşandı. Uzun süren bir yolculuğun ardından Gazze sınırına ulaşabildik. Gece saatlerinde sokaklarda polis dışında hiç kimse yoktu. Her Cuma olduğu gibi bugün bir gerginlik bekleniyor. Müslümanlar namazlarını kılmak ve ibadetlerini yerine getirmek için Mescid-i Aksa'ya gelecek. Her bir noktada polis kontrolü altında ve kapatılmış durumda. Namaz kılmaya izin verilse dahi namazdan sonra protestolar bekleniyor. Şu anda Kudüs sessizliğe gömülmüş durumda.
Öte yandan İsrail Gazze'de 1,1 milyon kişinin güneye kaydırılmasını istedi ve BM'ye tahliye çağrısı yaptı. Bu istek İsrail ordusu tarafından dillendirildi ve kara harekatı için hazırlık olarak yorumlandı. Günlerdir kara harekatı için hazırlık yapılıyor ve Gazze şeridine sevkiyat yapılıyordu. Dünden beri Gazze çevresinde ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Bölgede kısa sürede Refah Sınır Kapısı üzerinden bir insani koridor açılması bekleniyor. Gazze'de açlık-kıtlık kapıda ve kara harekatı başlayacak. Kara harekatı daha fazla sivilin hayatını kaybetmesinden endişe ediliyor. Bölgede meskun mahal çatışmaları olması bekleniyor.
FİLİSTİN-İSRAİL SAVAŞI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Filistin topraklarını işgal eden İsrail'e karşı 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir operasyon başlattı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 36 Filistinlinin öldüğü, 650 kişinin yaralandığı belirtilmişti.