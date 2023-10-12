Dünya 6 gündür Gazze’deki soykırımı izliyor! Takvim.com.tr herkesin peşinden koştuğu isme ulaştı! Hamas’ın liderlerinden Sami Ebu Zuhri açıkladı: Hamas düğmeye neden bastı? Operasyon kararı nasıl alındı?

"İSRAİL YENİLGİSİNİ ÖRTMEK İÇİN KARARTMA KAMPANYASI BAŞLATTI"
Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu düzenlemesinin İsrail'in tuzağına düştüğünü gösterdiğine yönelik iddialar hakkında konuşan Hamas eski Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, "Direniş başarılı olduktan ve işgalci İsrail'e karşı tarihi bir darbe vurulduktan sonra bu operasyona karşı karartma ve suçlu çıkarma kampanyası başlatıldı. Ancak işgalci İsrail tarihi bir darbe almış durumda. İşgalci İsrail'in geçmişten bu yana aldığı en büyük yenilgiyi örtmek adına direnişi hedef alan bir karartma kampanyası var." dedi ve sözlerine şöyle devam etti:
"ABD'NİN GELMESİ İSRAİL'İN ZAYIFLADIĞINI GÖSTERİYOR"
"Ancak gerçek ise kendisini bölgenin en güçlü istihbaratı, en güçlü ordusu, bölgenin geleceğini belirleyen süper gücü olarak gösteren işgalci İsrail itibarını kaybetti. Filistinli direnişçiler hala işgal edilmiş topraklarımızda faaliyet göstermeye, işgalci İsrail askerlerini esir almaya devam ediyor. 5. Günde İsrail hala bölgede kontrol sağlamış değil. ABD'nin İsrail'e destek olmak için yasa dışı şekilde bölgeye intikal etmesi de İsrail'in zayıfladığını ve Hamas'ın tuzağa düşmediğini gösteriyor."
İSRAİL'İN BÜYÜK ZAFİYETİ: MOSSAD ÇÖKTÜ MÜ?
İsrail Hamas'ın saldırısı karşısında büyük bir şok yaşadı. Dünya basını İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD'ın büyük bir zafiyet yaşadığını söylüyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Savunma Kuvvetleri İstihbaratından gelen uyarıları dikkate almamakla suçlanıyor. Öte yandan ABD basınında çıkan haberlerde İsrail Savunma Kuvvetleri İstihbarat Servisi'nin Hamas'ın saldırısından kısa bir süre önce İsrailli askerleri sınırdaki hareketlilik konusunda uyardığını fakat askerlerin bu istihbaratı ciddiye almadığını belirtildi.
"OPERASYON ÇOK GİZLİ YAPILDI: İSRAİL KAŞRI İSTİHBARATLA YANILTILDI"
Sami Ebu Zuhri, İsrail'in ve MOSSAD'ın zafiyeti konusunda şu ifadeleri kullandı:
"Bu operasyonun birçok özelliği var; operasyonun gizli bir şekilde yapılması, hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve karşı istihbaratla yani işgalcilerin istihbaratlarının yanlış yönlendirilmesi, Gazze sınırındaki işgalcilerin iletişiminin kesilmesi, savunma hatlarının etkisiz hale getirilmesi, direnişçilerin iyi eğitim alması ve en önemlisi de tüm bunların gizlilik korunarak ve hızlı bir şekilde yapılması. Operasyonun işgalci İsrail'in beklemediği bir zamanda, beklemediği yerde ve beklemediği bir şekilde gerçekleştirilmesi ciddi bir şok yaratmış durumda."
"İSRAİL'İN YENİLMEZLİK PROPAGANDASI SUYA DÜŞTÜ"
"İşgalci İsrail büyük bir şokla büyük kayıplarla güne başladı ve hala o şokun altından çıkmış değil. Direnişe karşı işgalci İsrail'in böyle bir kayıp vermesi büyük itibar kaybı. Sonuçta büyük bir ordu, ülke ya da birkaç ülke birlikte bize saldırdı diyemezler. Hepimiz İşgalci İsrail'in kimlerin desteğini aldığını biliyoruz. Tüm bu desteği alan işgal ordusunun karşısında sadece direniş grupları var. El Kassam Tugayları bir ordu ya da ülke değil." ifadelerini kullanan Sami Ebu Zuhri, sözlerine şöyle devam etti:
"İşgalci İsrail maddi kayıptan çok itibarını kaybetti. Yenilmezlik propagandası ile dünyayı yönetmeye çalışan İsrail'in propagandası suya düştü."