Dünya 6 gündür Gazze’deki soykırımı izliyor! Takvim.com.tr herkesin peşinden koştuğu isme ulaştı! Hamas’ın liderlerinden Sami Ebu Zuhri açıkladı: Hamas düğmeye neden bastı? Operasyon kararı nasıl alındı?





HAMAS İSTİHBARAT ALDI: İSRAİL GAZZE'YE ZATEN SALDIRACAKTI

Hamas'tan gelen açıklamalarda İsrail'in büyük bir operasyon hazırlığı içerisinde olduğu fakat Hamas'ın önce hareket ederek Aksa Tufanı'nı başlattığı söyleniyor. Sami Ebu Zuhri, İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'te son dönemin en büyük ihlallerini gerçekleştirdiğine dikkat çekerken Hamas'ın daha büyük bir operasyona ilişkin istihbarat aldığını söyledi ve şöyle konuştu:



"Biz zaten bir saldırı ardından karşılık vermek durumundaydık. Özellikle işgalci İsrail'in Kudüs'te yaptıklarının ciddi boyutta bir saldırı olarak görülmesi gerekiyor. Diğer taraftan bir istihbarat bilgisi olarak işgalci İsrail özellikle Gazze'yi hedef alan bir saldırı hazırlığının son aşamasındaydı. O yüzden biz hakkımızı savunmak; kayıp her zaman bizden olmasın, bu sefer onlar da kaybetsin, bizden daha fazla kaybetsin istedik. İlk defa işgalci İsrail bir kayıp veriyor."



HAMAS NE KADAR İLERİ GİDEBİLİR?

Aksa Tufanı Operasyonu ile İsrail'e büyük bir darbe vuran Hamas'ın nihai hedefi, dünyanın en çok merak ettiği konular arasında. İsrail günlerdir Filistin'i tehdit ediyor. Hamas ise İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından Aşkelon'a füze attı. Ardından İsrail'den Gazze'nin tamamen yok edileceğine, Gazze'de tek bir ev dahi bırakılmayacağına yönelik bir tehdit geldi. Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Hamas'ın ne kadar ileri gidebileceği konusunda şöyle konuştu:



"Ortada var olan tablo şundan ibarettir: Biz işgal altında ve direniş hakkı olan bir halkız. Bu sürecin nereye gideceğini bize değil, bu sürecin başlamasına neden olan işgalci İsrail'e sormak gerekiyor. Böyle bir operasyonun başlamasına yol açan işgalci İsrail'in devam eden ihlalleri ve saldırılarıdır. Gazze 16 yıldan fazla bir süredir kuşatma altında. Nereye kadar beklemesi gerekiyor? İnsanlar nereye kadar sabretmek zorunda kalacak?"

"MESCİD'İ AKSA İŞGALCİLERİN MABEDİ OLMAK ÜZERE"

Mescid-i Aksa neredeyse artık işgalcilerin mabedi oldu olacak. Biz bunu mu bekleyelim? Daha fazla neyi bekleyebiliriz? Binlerce Filistinli hapishanelerde zor şartlar altında. İşgalci İsrail'in ihlalleri bitmez, durmaz. Diğer bölgelerdeki saldırıları da hesaba akıttığımızda bu sorunun işgalci İsrail'e ve uluslararası topluma sorulması lazım. Ne zaman buna dur diyecekler? Bütün bu baskılara, acılara vahşete ne zaman dur diyecekler?



"GAZZE KUDÜS İÇİN AYAKLANDI"

Hamas eski Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Filistin'in İslam dünyasından bir beklentilerine yönelik, "Arap ve İslam dünyasından gösterilen tepki zayıftır ve duruma yakışır bir tepki değildir. Biz hepimizin ilk kıblesi, davası, kırmızı çizgisi olan Mescid-i Aksa için bu operasyonu başlattık; kendi çıkarımız için değil. Ümmetin daha açık, daha somut bir tavırla bizimle birlikte olmasını bekliyorduk. Ancak acıyla söylüyorum ki İslam ümmeti Gazze'yi işgalcilerin insafına bıraktı." ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN'İN UMUDU TÜRKİYE

"Türkiye'den bir halk olarak Gazze'nin Kudüs'ün Mescid-i Aksa'nın yanında her şekilde, her türlü destekle yer almasını bekliyoruz. Türkiye hükümetinden, devletinden daha açık, daha net bir tavır göstermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı ve sözlerini şöyle sonlandırdı:



"Gazze Kudüs için, Mescid-i Aksa için canından, hayatından vazgeçerek ayaklandı ve gereken cevabı vermeye çalıştı. Dünya Mescid-i Aksa için ayaklanmayacaksa insanlık için ayaklansın, gereken yanıtları versin. İşgal devletinin savunma bakanı 'Gazze'de hayvanlaşmış insanlarla savaşıyoruz.' diyor. Ümmetin görüşü de bu yönde mi? İstisnasız bütün hükümetlerin ve halkların gösterdiği tepki yetersizdir."





SAMİ EBU ZUHRİ KİMDİR?

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın eski sözcüsü olan Filistinli siyasetçi ve akademisyen Sami Ebu Zuhri, 1967 Gazze doğumludur.

İslam tarihi alanında doktora sahibi olan Sami Ebu Zuhri, 2000 yılından bu yana Gazze İslam Üniversitesi'nde Tarih ve Arkeoloji Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Bir dönem Gazze İslam Üniversitesi Sözlü Tarih Merkezi'nin müdürlüğünü yaptı. Filistin Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi olan Filistin meselesi ile ilgili kitaplar ve araştırma makaleleri yayımladı.



Genç yaşta işgale karşı mücadeleye dahil olan Sami Ebu Zuhri, İsrail ordusu tarafından tutuklanmış ve 1989-1994 yılları arasında işgalcilerin hapishanelerinde tutulmuştu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN