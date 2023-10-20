Aliyev’den çok konuşulacak sömürgecilik mesajı: Önce Fransa sonra Ermenistan…

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 21. yüzyılda hala sömürgeciliğin devam etmesinden ve sömürgeciliğin yeni şekillerinin ortaya çıkmasından rahatsız olduğunu belirtti ve sömürgeciliği sürdüren ülkelerden birinin de Fransa olduğuna dikkat çekti.

"FRANSA TAZMİNAT ÖDEMELİ"

Fransa'nın işgal ederek sömürgeleştirdiği ülkelerde insanlığa karşı çok sayıda suç işlediğini belirten Aliyev, Fransa ordusunun yüz binlerce sivili katlettiğini belirtti ve Fransa'nın 20. Yüzyılda Polinezya'da yaklaşık 200, Cezayir'de ise 17 nükleer deneme yaptığını, bu denemelerin etkilerinin bugün de hissedildiğini belirtti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "Yeni Sömürgecilik: İnsan Hakları İhlali ve Adaletsizlik" konulu uluslararası konferansın katılımcılarına mesaj gönderen Aliyev, "Nükleer denemelerin o bölgelere verdiği zarar belirlenmeli ve Fransa tazminat ödemelidir." dedi ve Fransa'nın 132 yıl boyunca işgal ettiği Cezayir'de 1,5 milyondan fazla insanı katlettiğini belirtti.

"FRANSA'YI ERMENİSTAN TAKİP EDİYOR"

Ruanda Soykırımı'ndan Fransa'nın sorumlu olduğunu söyleyen Aliyev, Fransa'dan sonra en fazla mayın kullanan ülkelerden birinin de Ermenistan olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

Fransa, dünyada en çok mayın kullanan ülkelerden biridir. Cezayir'de 5 milyondan fazla mayın döşemişlerdi. Cezayir de Azerbaycan gibi mayından mustarip ülkelerin başında geliyor. Fransa'dan sonra en fazla mayın kullanan ülkelerden biri de Ermenistan'dır. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına döşediği mayınlar nedeniyle son 3 yılda yaklaşık 340 Azerbaycan vatandaşı mayın kurbanı olmuştur. Fransa ve Ermenistan'ın birbirine sıkı bağlı olmasının nedenlerinden biri, her iki ülkenin mayın terörü gerçekleştirme tecrübesidir.

"FRANSA'DA IRKÇILIK VE İSLAM KARŞITLIĞI YAYGINLAŞTI"

Aradan yüzyıllar geçen yüzyıllara rağmen Fransa'nın politikasını değiştirmediğini, sömürgeciliği utanç verici yeni yöntemlerle devam ettirdiğini söyleyen Aliyev, denizaşırı Fransız sömürgelerinde yaşanan insan hakları ihlalleri ve sorunlardan da söz etti.

Aliyev, Fransa'nın sömürge altında tuttuğu bölgelerde yerel halkların tüm haklarını ihlal ettiğini söyledi ve şöyle konuştu:

İkiyüzlü ve çifte standartlı politika izleyen Fransa, kendisini bölgemizdeki ulusal azınlıkların savunucusu olarak göstermeye çalışmaktadır. Fransa'da ırkçılığın ve İslam karşıtlığının da yaygınlaştığını görüyoruz. Bu gibi rahatsız edici ve tehlikeli eğilimlerle mücadele etmesi gereken Fransız yetkililer, diğer ülkelere ders vermeye ve diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmeye çalışmaktadır. Kanlı suçlarla dolu sömürgecilik geçmişinden utanması gereken Fransa, işlediği zulümlerden dolayı özür dilemek yerine, diğer ülkelerdeki hayali etnik temizlikten bahsediyor. Bu ülke, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olma statüsünü, taraflı ve objektif olmayan politikasını yürütmek için kullanıyor, çeşitli bölgelerde jeopolitik entrikalar yürütüyor.