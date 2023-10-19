ABD hükümetinde üst düzey İsrail istifası! Josh Paul Gazze soykırımı için İsrail’e yapılan mühimmat sevkiyatının ardından istifa etti

Havalimanında İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Başbakan Netanyahu, 50 milletvekili ve 11 bakan tarafından karşılandı. İki lider sarıldı, kucaklaştı. Gazze kan ağlarken onlar neşe saçtı.

ABD HÜKÜMETİNDE ÜST DÜZEY İSRAİL İSTİFASI

Katliama çanak tutulmasına ABD hükümetinin üst düzey yetkilileri de yeter dedi. ABD Dışişleri Başkanlığı'nda 11 yıl genel müdürlük görevinde bulunan Josh Paul istifa etti.

Mektuba göre Paul, söz konusu birimde görev yapmaya başladığında, bazı ahlaki ikilemlerle karşılaşacağının farkında olduğunu, "yarar zarardan fazla oldukça" tahammül etmeye devam etme kararı aldığını kaydetti.

"BU PAZARLIĞIN SONUNA GELDİK"

Paul, 11 yıllık görev süresince ahlaki anlamda tavizler verdiğini ancak "İsrail'e ölümcül silah transferi"nin, sınırlarını aştığını belirtti.

İsrail'e verilen silahların işe ilk başladığında kendine verdiği sözü hatırlatan Paul "Bu büroya geldiğimde... onun ahlaki karmaşıklığı ve ahlaki tavizlerinin olmadığını biliyordum ve kendime, hissettiğim sürece orada kalacağıma dair bir söz verdim. Bugün ayrılıyorum çünkü İsrail'e ölümcül silahların sağlanmasına devam edilmesi - aslında genişletilmesi ve hızlandırılması - ile ilgili mevcut rotamızda bu pazarlığın sonuna ulaştığıma inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Hem işgal karşıtı olup hem işgali destekleyemeyiz" diyen Paul, İsrail'in ABD desteğiyle yürüttüğü politikanın hem İsrailliler hem de Filistinlilere büyük zarar verdiğini ifade etti.

BUNUN PARÇASI OLMAK İSTEMİYORUM

Paul, "Gözü kapalı bir şekilde tek tarafı desteklemek, iki tarafa da fayda sağlamaz." değerlendirmesinde bulunarak ABD'nin geçmişteki hatalarını tekrarladığına işaret etti.