ABD, USS Gerald R. Ford uçak gemisinin ardından işgalci İsrail için ikinci uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower’i yola çıkardı





Sınıf ve tipi: Nimitz sınıfı uçak gemisi

Deplasman: 113,800 ton

Uzunluk: 332.8 m



Su hattı: 317.0 m

Genişlik: 76.8 m



Su hattı: 40.8 m

Yükseklik: 74 m

Su çekimi normal: 12.5 m



Tam: 11.3 m

İtme Gücü: 2 × Westinghouse A4W Nükleer reaktör, 4 × Buhar türbini, 4 × şaft

Hız: 30+ knot

Menzil: Sınırsız mesafe, 20-25 yıl

Kişi kapasitesi: 3,532 (gemi personeli) 2,480 (havacılık personeli)

Silah donanımı: 2 × Sea Sparrow, 2 × RIM-116 Rolling Airframe Missile

Zırh: Bilinmiyor

Uçak mevcudu: 90



BAŞKAN ERDOĞAN ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Başkan Erdoğan, ABD'nin bölgeye uçak gemisi gönderilmesine çok ser tepki göstermişti. Başkan Erdoğan, "İkinci uçak gemisi de gelecek. Bay Amerika, yahu Amerika nere, Akdeniz, İsrail, Filistin nere? Ne işin var senin orada? Şimdi Amerika gibi bir ülkeye barışı tesis mi yakışır? Yoksa oraya benzinle, körükle gitmek mi yakışır? Amerika'dan beklenen nedir, bu. Ama düşünün Türkiye'ye ait Suriye'de bir SİHA'yı terörle mücadele ederken düşürecek kadar ferasetini kaybeden bir anlayış var. Biz seninle NATO'da beraber değil miyiz? NATO'da beraber olduğun Türkiye'nin SİHA'sını terörle mücadele eden bu ülkenin SİHA'sını nasıl düşürürsün? 'Görmedim, bilmedim, farkında değilim.' Bunu nasıl söylersin?" diye konuştu.