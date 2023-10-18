İsrail’in hastane katliamı sonrası İran’ın Horasan vilayeti Meşhed’deki Razavi Türbesi’ne ‘intikam’ anlamına gelen kara bayrak çekildi

7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük kayıp veren İsrail Gazze'de saldırıların dozunu daha da artırdı.





YENİ BİR SAVAŞ SUÇU DAHA

Son olarak sivilleri katletmek için fosfor bombası kullanarak büyük bir vahşete imza atan işgalci İsrail El-Mamedani Hastanesi'nin avlusunu hedef alarak yeni bir savaş suçu işledi. Kan dolduran vahşet sonrası çocuk ve kadınların da içerisinde yer aldığı yüzlerce kişi şehit edildi.