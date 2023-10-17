İngiliz Sky News katil İsrail’i savundu: Gazze’deki hastane saldırısını aklamaya çalıştılar

CANLI YAYINDA SKANDAL İFADELER Gazze 'de yaşanan katliama kulaklarını tıkayan Batı medyası ise İsrail'in saldırılarını meşrulaştırma çabasına girdi.

İngiltere merkezli yayın kuruluşu Sky News , Kudüs'ten yaptığı canlı yayın sırasında İsrail'in Gazze 'deki hastane saldırısıyla ilgili skandal ifadelere yer verdi.





"YANLIŞLIKLA HASTANEYİ Mİ VURDU"

Yayında konuşan Sky News Orta Doğu muhabiri Alistair Bunkall, "İsrail ordusu, füze deposunu mu vurdu yoksa doğrudan ya da yanlışlıkla hastaneyi mi vurdu, araştırıyor" ifadesini kullandı.