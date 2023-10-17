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İngiliz Sky News katil İsrail'i savundu: Gazze'deki hastane saldırısını aklamaya çalıştılar

İngiltere merkezli yayın kuruluşu Sky News, İsrail güçlerinin Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasının ardından skandal bir yayına imza attı. Sky News muhabiri Alistair Bunkall yayında, hastanelerin sığınağa dönüştüğünü iddia ederek buraların meşru hedef olduğu imasında bulundu.

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 00:37 Güncelleme 18 Ekim 2023, 01:01
İngiliz Sky News katil İsrail’i savundu: Gazze’deki hastane saldırısını aklamaya çalıştılar

İşgalci İsrail savaş suçu işlemeye devam ediyor. Her gün yeni bir vahşete imza atıyor.

Günlerdir sivillere yönelik katliamlarını sürdüren İsrail güçleri, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombaladı.

Katil İsrail Hastanesiyi vurdu! 500'den fazla can kaybı...

Korkunç saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetti çok sayıda sivil de yaralandı.



CANLI YAYINDA SKANDAL İFADELER
Gazze'de yaşanan katliama kulaklarını tıkayan Batı medyası ise İsrail'in saldırılarını meşrulaştırma çabasına girdi.

Sky News işgalci İsrail'i nasıl savunacağını şaşırdı!

İngiltere merkezli yayın kuruluşu Sky News, Kudüs'ten yaptığı canlı yayın sırasında İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısıyla ilgili skandal ifadelere yer verdi.



"YANLIŞLIKLA HASTANEYİ Mİ VURDU"
Yayında konuşan Sky News Orta Doğu muhabiri Alistair Bunkall, "İsrail ordusu, füze deposunu mu vurdu yoksa doğrudan ya da yanlışlıkla hastaneyi mi vurdu, araştırıyor" ifadesini kullandı.



"HASTANELER SIĞINAĞA DÖNÜŞTÜ"
İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği sivil katliamlarını aklamaya çalışan Bunkall, hastanenin meşru hedef olduğunu ima edip, "Son günlerde bir sığınağa dönüştü" dedi.



İSRAİL'İN ADINI BİLE KULLANMADILAR
Öte yandan, yayın kuruluşunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin bilgi aktarılırken İsrail'in adının dahi geçmemesi dikkat çekti.

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