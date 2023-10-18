Hastane saldırısının ardından kan donduran paylaşım! Resmen insanlıktan çıktılar: Merhametli ölüm verdik

İşgalci İsrail abluka altında tuttuğu Gazze'de tarihin en büyük katliamlarından birisine imza atıyor.
7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük kayıp veren İsrail Gazze'de saldırıların dozunu her geçen gün daha da artırdı.
Kadın, çocuk dinlemeyen işgalci İsrail Filistinlileri fosfor bombalarıyla vururken Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Bölgede elektriği suyu ve gıda gidişini kesen İsrail'e ABD silah desteği sağlıyor. Batı ise savaş suçuna karşı gözlerini kapatıyor.
Katliamcı İsrail vahşetin dozunu her geçen gün arttırmaya devam ederken her türlü savaş suçunu işlemeye devam ediyor. Son olarak sivilleri katletmek hastaneyi hedef alan İsrail açıkca savaş suçu işledi.
İsrail'in kanlı saldırısında Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesi'nde 500 kişi öldü. Hastanede yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilenler de kalıyordu.
Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Gazze'deki saldırısına ilişkin "İsrail yönetimi tüm kırmızı çizgileri aştı. İsrail, akıttığı kandan sorumlu tutulmalı, cezalandırılmalı" dedi.
Filistin halkına seslenen Abbas, "İsrail'in, sizleri topraklarınızdan çıkarma planı geçmeyecek. Halkımız eğilmeyecek ve teslim olmayacaktır" diye konuştu.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'deki "El Ehli Baptist" Hastanesine düzenlediği saldırıdaki kayıplar dolayısıyla 3 gün yas ilan etti.
Gazze'deki El Ahli Baptist Hastanesi'ne İsrail'in gerçekleştirdiği kan donduran saldırı sonrası doktorların feryadı kameraya yansıdı. Doktorlar, sığınacak yer arayan, yaralı, masum sivillerin bu saldırının hedefi olduğunu bir kez daha hatırlattı.
Öte yandan işgalci İsrail'in paylaşımları ise kan dondurdu.
Katliamın ardından İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir insanlık dışı bir paylaşım yaptı.
Ben-Gvir paylaşımında, "Hamas elindeki rehineleri serbest bırakmadığı sürece Gazze'ye girmesi gereken tek şey, bir gram insani yardım değil, Hava Kuvvetleri'nden yüzlerce ton patlayıcıdır." dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski dijital medya sorumlusu Hananya Naftali, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalanmasının hemen ardından, "İsrail Hava Kuvvetlerinin, Gazze'de hastane vurduğunu" duyuran bir paylaşım yaptı.
DÜNYAYI YANILTMAYA ÇALIŞTI
Kısa süre sonra paylaşımı silen Naftali'nin, "Hastaneyi vuran füzenin, Gazze'den ateşlendiğini" iddia eden paylaşımlar yaparak dünya kamuoyunu yanıltmaya çalıştı.