Hastane saldırısının ardından kan donduran paylaşım! Resmen insanlıktan çıktılar: Merhametli ölüm verdik

İşgalci İsrail abluka altında tuttuğu Gazze'de tarihin en büyük katliamlarından birisine imza atıyor.

7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük kayıp veren İsrail Gazze'de saldırıların dozunu her geçen gün daha da artırdı.

Kadın, çocuk dinlemeyen işgalci İsrail Filistinlileri fosfor bombalarıyla vururken Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Bölgede elektriği suyu ve gıda gidişini kesen İsrail'e ABD silah desteği sağlıyor. Batı ise savaş suçuna karşı gözlerini kapatıyor.

Katliamcı İsrail vahşetin dozunu her geçen gün arttırmaya devam ederken her türlü savaş suçunu işlemeye devam ediyor. Son olarak sivilleri katletmek hastaneyi hedef alan İsrail açıkca savaş suçu işledi.