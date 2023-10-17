CANLI TAKİP | Gazze’de katliam var! BM’den kritik uyarı: Sağlık sistemi çöküyor! İsrail, Refah Sınır Kapısı’nı vurdu

MORGLAR DOLDU TAŞTI! HASTANE ÖNÜNDE ŞEHİT CENAZELERİ

Filistinliler, Gazze Şeridi'ndeki sağlık durumunun kötüleşmesiyle, İsrail bombardımanı nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazelerini kapasitesi dolan El Şifa Hastanesi önüne koymaya başladı. İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava, deniz ve karadan "koordineli" saldırı hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.



Ordudan yapılan yazılı açıklamada, lojistik müdürlüğünün birliklere kara harekatı için ihtiyaç duyacakları tüm teçhizatı sağlamak için çalıştığı, yüz binlerce yedek askerin taslağının tamamlanmasında sona gelindiği belirtildi.

Son günlerde muharebe için gerekli araçların toplanma alanlarına nakledildiği kaydedilen açıklamada, Gazze'deki Filistinli gruplara karşı havadan, denizden ve karadan "koordineli" saldırılar dahil olmak üzere "geniş kapsamlı" operasyon için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi. İsrail ordusu son günlerde Gazze sınırına yakın bölgelerde çok sayıda tank, obüs ve zırhlı araçlarla yığınak yapıyor. İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SİVİLLER İÇİN VERDİĞİ TAHLİYE SÜRESİ DOLDU

İsrail'in sivillerin Gazze'yi boşaltması için verdiği süre doldu. İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırısına hazırlanıyor. İsrail'in Gazze sınırına tank ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor.

"BİR SONRAKİ AŞAMAYA HAZIR MISINIZ?"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sınırdaki askeri birlikleri ziyaret etti. Askerlerle sohbeti sırasında, "Bir sonraki aşamaya hazır mısınız? Bir sonraki aşama geliyor" ifadelerini kullandı. Netanyahu'nun sözleri, Gazze sınırında günlerdir yoğun sevkiyat ve yığınak yapan İsrail ordusunun kara harekatına gireceği şeklinde anlaşıldı. GAZZE SINIRINA TANK VE MÜHİMMAT SEVKİYATI

İsrail, abluka altına aldığı Gazze'ye havadan, karadan ve denizden saldırılarını sürdürüyor. Gazze sınırına tank ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor.

REFAH SINIR KAPISINDA BEKLEYİŞ

Filistinliler ise Refah Sınır Kapısı'na gelerek, Mısır tarafına geçiş yapmak için beklemeye başladı.