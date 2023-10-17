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CANLI TAKİP | Gazze'de katliam var! BM'den kritik uyarı: Sağlık sistemi çöküyor! İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı vurdu

Hamas’ın 7 Ekim Cumartesi düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük bir şok yaşayan işgalci İsrail, Gazze’deki sivilleri bombalamaya devam ediyor. Gazze’deki Filistinlileri güneye göç etmeye zorlayan İsrail Gazze’den tek çıkış yolu olan Refah Sınır Kapısı da dahil Filistinli sivillerin bulunduğu bölgelere bomba yağdırıyor. Fosfor bombası ile soykırıma imza atan İsrail Filistinlilere yönelik tehditlerine devam ederken Gazze Şeridi’nde ise 24 saatten az bir süre boyunca yetebilecek kadar elektrik, su ve yakıt kaldı.Filistinlilerin geçici çözüm olarak güneş enerjisini kullandığı iddia edildi. İşgalci İsrail Ordusu Sözcüsü Gazze'de ateşkes olmadığını açıklayıp "Kara harekatından başka bir şey olabilir." dedi. İşte dakika dakika yaşananlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 09:39 Güncelleme 17 Ekim 2023, 17:13
CANLI TAKİP | Gazze’de katliam var! BM’den kritik uyarı: Sağlık sistemi çöküyor! İsrail, Refah Sınır Kapısı’nı vurdu

HABERİ
SESLİ DİNLE

Hamas'ın 7 Ekim Cumartesi düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından "güçlü istihbarat" ve "dokunulmazlık" iddiaları sarsılan İsrail, Gazze'deki sivilleri bombalamaya devam ediyor.

BM'nin paylaştığı verilere göre Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sayısı 1 milyona ulaştı. Gazze'deki sivilleri güneye göç etmeye zorlayan İsrail, 11. Günde de hem Gazze'nin kuzeyinde hem de Han Yunus ve Refah'ın güney bölgelerinde hava saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'ye yönelik insani yardım konvoyu Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafına ulaşırken Gazze'ye geçişine ne zaman izin verileceği konusunda ise henüz bir bilgi yok. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü ise Gazze Şeridi'nde yalnızca 24 saatlik su, elektrik ve yakıt kaldığına yönelik uyarıda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Dayr al-Balah kentine düzenlenen saldırılarda yerle bir olan Zeydan ailesine ait eve gelen sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri arama kurtarma çalışması başlattı.

Gazze'nin Deyr el-Belah kentine düzenlenen saldırılar sonucu aralarında çocuklarında bulunduğu yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

İLK YARDIM EKİPLERİNİ BİLE VURDULAR
Bakanlığın Facebook sayfasında ayrıca, evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığınmaya çalışan Filistinlilerin yollarda hedef alındığı görüntüler paylaşıldı. Filistinlileri kurtarmaya çalışan ilk yardım ekipleri de saldırıya uğradı.

MORGLAR DOLDU TAŞTI! HASTANE ÖNÜNDE ŞEHİT CENAZELERİ
Filistinliler, Gazze Şeridi'ndeki sağlık durumunun kötüleşmesiyle, İsrail bombardımanı nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazelerini kapasitesi dolan El Şifa Hastanesi önüne koymaya başladı.

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava, deniz ve karadan "koordineli" saldırı hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, lojistik müdürlüğünün birliklere kara harekatı için ihtiyaç duyacakları tüm teçhizatı sağlamak için çalıştığı, yüz binlerce yedek askerin taslağının tamamlanmasında sona gelindiği belirtildi.

Son günlerde muharebe için gerekli araçların toplanma alanlarına nakledildiği kaydedilen açıklamada, Gazze'deki Filistinli gruplara karşı havadan, denizden ve karadan "koordineli" saldırılar dahil olmak üzere "geniş kapsamlı" operasyon için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu son günlerde Gazze sınırına yakın bölgelerde çok sayıda tank, obüs ve zırhlı araçlarla yığınak yapıyor.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SİVİLLER İÇİN VERDİĞİ TAHLİYE SÜRESİ DOLDU
İsrail'in sivillerin Gazze'yi boşaltması için verdiği süre doldu. İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırısına hazırlanıyor. İsrail'in Gazze sınırına tank ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor.

"BİR SONRAKİ AŞAMAYA HAZIR MISINIZ?"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sınırdaki askeri birlikleri ziyaret etti. Askerlerle sohbeti sırasında, "Bir sonraki aşamaya hazır mısınız? Bir sonraki aşama geliyor" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun sözleri, Gazze sınırında günlerdir yoğun sevkiyat ve yığınak yapan İsrail ordusunun kara harekatına gireceği şeklinde anlaşıldı.

GAZZE SINIRINA TANK VE MÜHİMMAT SEVKİYATI
İsrail, abluka altına aldığı Gazze'ye havadan, karadan ve denizden saldırılarını sürdürüyor. Gazze sınırına tank ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor.

REFAH SINIR KAPISINDA BEKLEYİŞ
Filistinliler ise Refah Sınır Kapısı'na gelerek, Mısır tarafına geçiş yapmak için beklemeye başladı.

Bölgede yaşananları A Haber canlı yayın ile aktarıyor.

İşte dakika dakika İsrail - Hamas savaşında yaşananlar:

17.11 İşgalci İsrail yine Gazze'yi bombaladı. Bölgeden dumanlar yükseldi.

16.16 ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), İsrail ile Filistin arasında devam eden çatışmaların 11'inci gününde yaklaşık 2 bin personeli, olası bir konuşlandırma için "hazır duruma geçirdiği" belirtildi.

15.00 İşgalci İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıdan bu yana en az 772 çocuk katledildi.

13.30 ABD'li Wall Street Jounal Filistinlilerin telefonları şarj etmek için güneş enerjilerini kullandığını yazdı. Han Yunus dışında, temiz içme suyunun ana tedarikçilerinin artık çoğunlukla güneş enerjisiyle çalışan küçük tuzdan arındırma ve su arıtma tesisleri ile gerçekleştirildiği belirtildi.

12.30 Gazze'deki hastanelerde yakıt ve gıda bitti, yüzlerce yaralı çaresiz durumda.

11.55 Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki sağlık hizmetlerine yönelik 41 teyit edilmiş saldırı düzenlediğini bildirdi.

11.30 İsrail Ordusu Sözcüsü Gazze'de ateşkes olmadığını bildirdi ve "Kara harekatından başka bir şey olabilir." dedi.

10.30 BM: İsrail Hava Kuvvetleri, kuzeydeki sivil nüfusun gitmesini istediği güneydeki Han Yunus ve diğer bölgeleri de bombalıyor.

10.10 İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada Lübnan'ı açıkça tehdit etti. "Eğer Hizbullah bir hata yaparsa çok güçlü bir güçle karşılık veririz. Lübnan devleti, Gazze'deki IŞİD teröristleri uğruna Lübnan'ı riske atmak isteyip istemediğini kendisine sormalı." ifadelerini kullanan Adraee, Gazze'nin kuzeyinde büyük bir hazırlık yaptıklarını söyledi.

08.11 Güney Kore Hamas'ın İsrail'e karşı saldırılarında kullandığı silahları Kuzey Kore'nin temin ettiğini iddia etti. Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kuzey Kore'nin Orta Doğu ülkelerine ve militan gruplara çeşitli silahlar ihraç ettiğine dair kanıtlar görmeye devam ediyoruz; bunlara İsrail sınırı yakınında yakın zamanda keşfedilen ve İsrail tarafından kullanıldığına inanılan Kuzey Kore yapımı 122 mm'lik radyal top mermileri de dahil."

Güney Koreli yetkili ayrıca, Hamas'ın motorlu yamaç paraşütü saldırısı taktiğinin Kuzey Kore'den kaynaklanabileceğini öne sürerek rejimin yamaç paraşütü kullanarak güçlendirilmiş hava sızma eğitimine işaret etti.

08.00 Japonya Gazzeli sivillere 10 milyon dolar yardım yapacaklarını duyurdu. Japonya Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa, İsrailli mevkidaşına Tokyo'nun İsrail ve Filistin topraklarındaki durumun mümkün olan en kısa sürede sakinleşmesini umduğunu da bildirdiğini söyledi.

03:16 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD ve İsrail'in Gazze'deki sivillere yardım ulaştırılmasına yönelik bir plan geliştirme konusunda anlaştığını duyurdu.

16 EKİM'DE YAŞANANLAR
23:01 İngiltere Başbakanı Sunak, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın telefon görüşmesinde, Gazze ve Batı Şeria'daki durum ele alındı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Sunak ile Abbas'ın telefon görüşmesinde, liderlerin bölgesel gerilimin daha da tırmanmasının önlenmesi ve Batı Şeria'da sükunetin sağlanmasının önemi konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

22.45 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, ellerinde 200 ile 250 arasında esir bulunduğunu söyledi.

Ebu Ubeyde, Hamas'ın internet sitesinde yayımlanan videosunda, 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

İsrail ile çatışmalarda esir alınan kişi sayısının 200 ile 250 arasında olduğunu belirten Ebu Ubeyde, bunların 200'ünün Kassam Tugaylarının elinde, geriye kalanların ise diğer Filistinli grupların elinde olduğunu aktardı.

Sözcü Ebu Ubeyde, "(İsrail'e düzenlenen saldırıda esir alınanlar arasında) Bir grup yabancı ülke vatandaşı da var. Onlar bizim misafirimiz, onları korumaya çalışıyoruz ve uygun zamanda serbest bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Ebu Ubeyde, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular meselesine ilişkin "esir aldıkları kişiler dosyasıyla yakınları hapishanede olan Filistinli ailelerin yüzünü güldürmeye kararlı olduklarını" söyledi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda esirlerden 22'sinin hayatını kaybettiğini aktaran Ebu Ubeyde, saldırılarda hayatını kaybeden en son esirin Tel Avivli sanatçı Guy Olives (26) olduğunu belirtti.

Ebu Ubeyde, ayrıca İsrail'in kara harekatına başlama yönündeki tehdidinin de kendilerini korkutmadığını sözlerine ekledi.

22:15 Kassam Tugayları: Elimizde 200 ile 250 arası esir var

21: 35 İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 2 bin 778'e yükseldi

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 gündür aralıksız sürdürdüğü saldırılarda 10 binden fazla kişi yaralandı
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 2 bin 778'e çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralanan Filistinlilerin sayısına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Bakanlığın açıklamasında, İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 2 bin 778'e yükseldiği, 10 binden fazla kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusu yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ni 10 gündür yoğun şekilde bombalıyor.

21:02 BM: (İsrail saldırıları nedeniyle) Gazze'de yerlerinden edilen Filistinli sayısı 1 milyona ulaştı.

19: 50 İsrail bir kez daha fosfor bombası kullandı.

İsrail Lübnan sınırında yasaklı fosfor bombalarıyla saldırdı.

18.40 Kremlin: Gazze'deki çatışma bölgesel bir savaşa evrilebilir.

Rusya'dan "bölgesel savaş" uyarısı!

BLİNKEN İSRAİL'E DÖNDÜ
19.30 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçen hafta perşembe günü İsrail'den ayrılarak, çıktığı bölge turunun ardından yeniden bu ülkeye döndü.

Blinken, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile buluştuğu bir fotoğrafı paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanı, "Netanyahu ile görüşmek için İsrail'e geri geldim. İsrail'in kendini savunması ve vatandaşlarını Hamas teröründen korumasına ABD'nin desteğini tartıştık." ifadesini kullandı.

REFAH SINIR KAPISI VURULDU!
18.30 Hamas açıkladı: İsrail Refah Sınır Kapısı'nı vurdu.

İşgalci İsrail Refah Sınır Kapısı'nı bombaladı!

17.10 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "Yardım ulaştırılamazsa felaket yaşanacak" açıklamasını yaptı.

16.46 Soykırımcı İsrail'in Başbakanı Netanyahu Hamas'ın yenilgiye uğratılması için dünyaya çağrıda bulundu. Hamas'ı yenmek için dünyanın birleşmesi gerektiğini söyleyen Netanyahu, Hamas'ı Nazilere benzetti ve "Bu savaş aynı zamanda sizin de savaşınızdır" dedi.

16.29 Filistin İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a düzenlediği hava saldırısında en az 5 kişinin öldüğünü ve 15 kişinin yaralandığını açıkladı Bakanlık, hava saldırısının İsrail Savunma Kuvvetleri'nin önceden uyarısı olmadan gerçekleştiğini söyledi.

15.30 Beyaz Saray: Hamas, Gazze'deki Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin güneyine gitmesini engelliyor.

14.23 BM: Gazze kuruyor. Son 24 saatte çeyrek milyon insan barınaklara taşındı. Çoğu Gazzeli, temiz suyun tükendiği BM okullarında bulunuyor.

13.21 Mısır Dışişleri Bakanı Şükri, insani yardımların Refah Sınır Kapısında beklediğini ancak İsrail'in Gazze tarafına geçişi kolaylaştırmadığını belirtti.

13.03 Filistinli Gazeteciler Sendikası: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 11 gazeteci öldü, 20'den fazla basın mensubu yaralandı ve 2 kişi kayıp

12.28 Mısır Kızılayının Kuzey Sina Müdürü Halid Zayid, yardım tırlarının, İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'ne giriş hazırlıkları kapsamında Ariş kentinden Refah Sınır Kapısı'na gönderilmeye başlandığını duyurdu.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Zayid, "Yardım tırları El-Ariş kentindeki depo merkezinden Refah kapısına taşınmaya başlandı." dedi.

Tırlarda gıda ve tıbbi malzeme bulunduğunu aktaran Zayid, yardımların Refah'tan Gazze'ye geçişine ne zaman izin verileceğinin kesin olarak bilinmediğini ancak Mısırlı yetkililerin tırların hızla geçişe doğru hareket etmeye başlamasını talep ettiğini vurguladı.

Mısır Kızılayı, Facebook üzerinden yaptığı açıklamalarda, Mısır'dan kara yoluyla gelen yardım konvoylarının yanı sıra Türkiye, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden uçaklarla El-Ariş Uluslararası Havalimanı'na tonlarca yardım malzemesi ulaştırıldığını duyurmuştu.


12.20 "ENKAZ ALTINDA BULUNANLAR NEDENİYLE ÇEVRE FELAKETİ" UYARISI
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in yoğun şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'nde 1000'den fazla cesedin enkaz altında bulunması nedeniyle çevre felaketi uyarısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde halkımıza yönelik devam eden barbar saldırılarının onuncu gününde, yıkılan evlerin enkazı altında kalan 1000'den fazla şehidin cenazesi nedeniyle insani ve çevre felaketi konusunda uyarıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Enkaz altındakilerin Sağlık Bakanlığının kaydettiği ölü sayısını önemli ölçüde artıracağına işaret edilen açıklamada, bunun çevre felaketinin ve salgın hastalıkların yayılmasının habercisi olduğu vurgulandı.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in yoğun şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'nde 1000'den fazla kişinin enkaz altında kaldığını tahmin ettiklerini açıklamıştı.

11.58 ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Orta Doğu'daki altı ülkeyi gezdikten sonra yeniden İsrail'e geçti. Perşembe günü Tel Aviv'de bulunan Antony Blinken'in diğer üst düzey İsrailli yetkililerin yanı sıra Başbakan Benjamin Netanyahu ile bir kez daha görüşmesi bekleniyor. Öte yandan Blinken'ın İsrail'in acil durum hükümetine katılmamaya karar veren muhalefet lideri Yair Lapid ile de görüşeceği belirtiliyor.

09.56 İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 80 artarak 2 bin 750 oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 80 kişinin daha hayatını kaybettiği, 100 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Buna göre, 7 Ekim'den bu yana aralıksız süren yoğun bombardımanın 10'uncu gününde Gazze'deki toplam can kaybı 2 bin 750'ye, yaralı sayısı da 9 bin 700'e yükseldi.

İsrail ordusu yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ni 10 gündür yoğun şekilde bombalamayı sürdürüyor.



09.40 REUTERS'IN ATEŞKES İDDİASI YALANLANDI

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Reuters'ın Gazze'nin güneyinde ateşkes sağlandığına ve bölgeye insani yardım gönderileceğine yönelik iddiasını yalanladı.

İsrail'den ''ATEŞKES'' iddiasına yalanlama

09.00 GAZZE'NİN GÜNEYİNDE ATEŞKES
ABD-İsrail- Mısır Gazze'nin güneyinde ateşkes için anlaşma sağladığı, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasıyla aynı zamana denk gelecek şekilde Gazze'nin güneyinde yerel saatle sabah 9'da başlayacak bir ateşkes üzerinde anlaşıldığı iddia edildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın tekrar açılacağını duyurmuştu.

Gazze'nin Güneyinde Ateşkes



08.35 İSRAİL ORDUSU: LÜBNAN SINIRINDA BİR İSRAİL SUBAYI ÖLDÜRÜLDÜ
İsrail ordusu Lübnan sınırında tanksavar ateşi sonucu bir subayın öldüğünü açıkladı.

Yedioth Aharonoth gazetesine göre, İsrail ordusu, 24 yaşındaki Teğmen Zvi Granot'un Nurit bölgesinde tanksavar ateşi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hizbullah, dün yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güney sınırında İsrail'e ait 2 tankın güdümlü tanksavar füzeleriyle vurulduğunu, 5 askeri noktaya da silahlı saldırı düzenlendiğini duyurmuş, saldırıda "bazı İsrail askerlerinin öldüğü, bazılarının ise yaralandığı" iddia edilmişti.

07.12 Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Gazze Şeridi'nde 50 bin hamile kadının temel sağlık hizmetlerinden mahrum olduğunu bildirdi.

UNFPA'nın X platformundan yaptığı açıklamaya göre, Gazzeli 5 bin 500 hamile kadın bu ay doğum yapacak.

Gazzeli hamile kadınların, acil korumaya ve sağlık gözetimine muhtaç oldukları belirtilen açıklamada, tüm taraflara uluslararası insan haklarına bağlı kalmaları tavsiye edildi.

GİDECEK BİR YERLERİ YOK
Öte yandan CNN televizyon kanalına konuşan BM Nüfus Fonu Müdürü Dominic Allen, Gazze'de sağlık sisteminin hassas ve yıkılmak üzere olduğunu söyledi. Allen, "Bu hamile kadınlar için büyük endişe duyuyoruz. Gidecek bir yerleri yok" diyerek Gazzeli hamile kadınların içinde bulunduğu zor durumu aktarmaya çalıştı.

"Gazze'ye insani yardımların geçişine izin verilmesi zorunlu" diyen Allen, hayat kurtaran bu sağlık hizmetlerine hamile kadınların mutlaka ulaşması gerektiğini vurguladı.

05.52 GAZZE HASTANELERİNDE 24 SAAT YETECEK YAKIT VAR
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'nde tüm hastanelerdeki yakıt rezervlerinin sadece 24 saat içinde tükeneceği uyarısında bulundu.

OCHA, X platformundaki paylaşımında Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerde yakıt rezervlerinin yaklaşık 24 saat yetebileceğini duyurdu.

OCHA ofisinden Gazze'deki duruma ilişkin günlük raporda, yedek trafoların durmasının binlerce insanın hayatını tehlikeye atabileceği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, raporda, Gazze'de benzeri görülmemiş "insanlık dışı" durumun ciddiyeti ve temel tedariklerin tükenmesi konusunda uyardı.

Hastings, OCHA'da var olan suyun bugün ya da en geç yarın biteceğinin altını çizerek, "Su halen kapalı. İhtiyacımız olan, en azından Gazze'nin güneyindeki kuyuların doldurulması için su tedarikinin yeniden sağlanması. Bunun derhal olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İnsani sebepler için ateşkes çağrısında bulunan Hastings, "Mesele insanlığımızı kaybetmeyle ilişkili. Uluslararası toplum bu durumun devamına izin verirse, bu tanık olduğumuz şey en basit haliyle gayri insanidir" dedi.

04.20 İSRAİL GECE BOYUNCA BOMBALAMAYA DEVAM ETTİ

İsrail ordusunun, gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hava saldırılarıyla bombalamaya devam ettiği bildirildi.

Gazze'deki görgü tanıklarının ifadelerine göre, bombardımana maruz kalan bölgelere giden acil yardım ve kurtarma ekipleri, Cela Caddesi'nde İsrail uçaklarının hedefi oldu.

İsrail uçakları tarafından saldırıya uğrayan sivil savunma ve acil servis ekiplerinden ölenler ve yaralananlar oldu.

AA muhabirine bilgi veren hastane kaynakları, Gazze'de Han Yunus kentinin Kızan bölgesinde İsrail bombardımanına maruz kalan bir kadının hayatını kaybettiğini ve 6 çocuğun yaralandığını aktardı.

Ayrıca, görgü tanıkları, İsrail ordusunun, Gazze'nin doğusunu, Şucaiyye ve Zeytun mahallelerini, kentin kuzeyini yoğun bombardıman altında tuttuğunu söyledi.

Kentin kuzeydoğusundaki Tuffah Mahallesi'ne uzanan saldırılarda yaralananlar oldu, kuzey bölgelerinde gökyüzünü aydınlatan ışık bombaları atıldı. AA muhabiri, hava saldırılarında özellikle ana yolların hedef alındığına dikkati çekti.

02:48 ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata olacağını belirtti. Biden, CBS News kanalının "60 Minutes" programına konuk oldu.

İsrail'in Gazze'de "savaş kurallarına" uyacağına inandığını vurgulayan Biden, böylelikle masum Gazze halkının gıda, su ve ilaçlara erişimi olacağını dile getirdi.

Biden, "Şu noktada İsrail'in Gazze'yi işgalini destekler misiniz?" sorusuna, "Bunun büyük bir hata olacağını düşünüyorum. Bana göre, Gazze'de olanlar aşırılıkçı Hamas'la ilgili. Tüm Filistin halkını temsil etmiyor. İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi hata olur. Ama girip Hizbullah ve Hamas gibi aşırılıkçıları yok etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'ın tamamen yok edilmesi gerektiğini ancak Filistin yönetimi ve devleti için bir yol olması gerektiğini belirten Biden, "Bu yol, iki devletli çözümdür ve on yıllardır ABD'nin politikası haline gelmiştir. İsrail'in yanında 5 milyon Filistinliye bağımsız bir devlet oluşturacaktır." diye konuştu.

21.30 Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü yetkilisi Muhammed el-Muğayyar İsrail'in yoğun şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'nde 1000'den fazla kişinin enkaz altında kaldığını tahmin ettiklerini açıkladı. Muğayyar, enkaz altında hala hayatta olanların veya cenazelerin çıkarılması için acil uluslararası yardım çağrısı yaptı.

19.45 İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 2 bin 670'e yükseldi. 9600 Filistinli ise yaralandı.

18:22 Kassam Tugayları: İsrail'in kuzeyindeki iki yerleşim birimi 20 füzeyle hedef alındı Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki iki Yahudi yerleşim biriminin 20 füzeyle hedef alındığını belirtti.

Kassam Tugayları, telegram kanalı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Kassam Tugayları'nın Gazze Şeridi'ndeki saldırılara yanıt olarak Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Şalumi ve Nahariye Yahudi yerleşim birimleri ile çevresini 20 füzeyle vurduğu kaydedildi.

İsrail-Filistin çatışması abluka altındaki Gazze Şeridi'nde şiddetli savaş halini alırken, İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı.

Bölge son günlerde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasındaki karşılıklı saldırılara sahne oluyor.



18:00 İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 235 artarak 2 bin 450'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 235 kişi daha hayatını kaybetti.

Buna göre 7 Ekim'den bu yana aralıksız süren yoğun bombardımanın 9'uncu gününde toplam can kaybı 2 bin 450'ye, yaralı sayısı da 9 bin 200'e ulaştı.

İsrail ordusu, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki kentleri, 9 gündür yoğun şekilde bombalamayı sürdürüyor

16.26 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye tüm uzmanlık alanlarından sağlık ekiplerinin gönderilmesi için dünya ülkelerine acil çağrıda bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in hastaneleri hedef aldığı hatırlatılarak, çok sayıda sağlık ekibinin öldüğü veya yaralandığı belirtildi.

Acil yardım çağrısı yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, tüm uzmanlık alanlarından gönüllü sağlık ekiplerinin gönderilmesi talebiyle dünya ülkelerine acil yardım çağrısı yapıyor." ifadeleri kullanıldı.

GAZZE'DE YERİNDEN EDİLENLER BARINACAK YER ARIYOR
Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle de Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de çok sayıda kişinin yerinden edildiğini, bazılarının uluslararası kuruluşların tesislerine sığındığını binlerce kişinin de okul ve hastanelerde kalacak yer aradığını söyledi.

"İsrail masumları ve sivilleri öldüren bir devlettir." diyen Keyle, Gazze'de İsrail saldırılarında ölenlerin yarısının çocuk ve kadınlardan oluştuğunu kaydetti.

Keyle, İsrail'in sağlık çalışanlarını 76 kez hedef aldığını belirterek, birçok sağlıkçının hayatını kaybettiğini ve çok sayıda ambulansın kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

16:54: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Dışişleri Bakanı'yla yaptığı görüşmede, "İsrail'in tepkisi meşru müdafaanın ötesine geçerek toplu cezalandırmaya dönüştü." dedi.

15.51 HİZBULLAH İSRAİL'İ VURDU
İsrail Savunma Bakanlığı, Hizbullah'ın ülkenin kuzeyinde bulunan bir karakolu vurduğunu bildirdi.

15.49 İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in genişletilmiş acil durum kabinesini ilk kez topladı. Netanyahu, sergilenen ulusal birliğin, ülkenin Gazze'de 'Hamas'ı yıkmaya' hazırlandığı bir dönemde yurtiçi ve yurtdışına bir mesaj verdiğini söyledi.

14.35 İSRAİL ORDUSU: ORTA DOĞU'NUN NERESİNDE OLURSA OLSUN FAALİYET GÖSTERECEĞİZ
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, ülkesinin güvenlik hedeflerine ulaşması için ordunun "Orta Doğu'nun neresinde olursa olsun faaliyet göstereceğini" söyledi.

Times of Israel'in haberine göre, Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail güçlerinin "gayet hazırlıklı olduğunu" ifade etti.

Sözcü Hagari, "Her zaman çevremize, tüm Orta Doğu'ya bakıyoruz. Ordu, İsrail'in güvenlik hedeflerini gerçekleştirmek için Orta Doğu'nun neresinde olursa olsun faaliyet gösterecek. Tüm alanlarda oldukça hazırlıklıyız." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, Lübnan sınırında da zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine tanksavar füzesi atılması nedeniyle bir İsrailli hayatını kaybetmiş, İsrail ordusu da Lübnan'da füzelerin fırlatıldığı alanları bombalamıştı.


14.34 Papa Franciscus: "İnsani hukuka saygı duyulmalı, özellikle de insani koridorları garanti etmenin ve tüm halka yardım sağlamanın acil ve gerekli olduğu Gazze'de."

14.32 İSRAİL, GAZZE'DEKİ EL-EHALİ HASTANESİ'Nİ BOMBALADI

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentindeki El-Ehali Hastanesini bombaladığı bildirildi.

Hamas'a bağlı El-Aksa televizyonunun resmi Telegram kanalında, İsrail bombardımanı sonucu Gazze kentindeki El-Ehali Hastanesinin hasar gördüğü belirtildi.

Kanaldan yapılan paylaşımda ayrıca hastanenin hasar gören odalarından birinin fotoğraflarına yer verildi.

İsrail, Gazze'deki hastanelerin boşaltılması yönünde baskı yaparken, birçok uluslararası kuruluş ise bu baskıya tepki göstermişti.

İsrail saldıraları sonrası BM'den çocuk ölümleri hakkında açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in Gazze'deki hastanelerin boşaltılmasına yönelik baskısını şiddetle kınayarak, bunu hasta ve yaralılar için "ölüm cezası" şeklinde nitelemişti.

13.43: BM, Gazze'deki çocuk ölümlerinin Ukrayna'daki çocuk ölümlerini geçtiğini açıkladı.



13:01: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çocuklara ulaşmak için acil insani ateşkese ihtiyaç olduğunu belirtti.

UNICEF MENA'nın X sosyal medya platformundan konuyla ilgili açıklama yayımlandı.

Gazze Şeridi'ndeki çocukların durumunun "felaket" olarak nitelendirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"UNICEF Gazze Şeridi'ndeki çocukların kritik ihtiyaçlarına yanıt veriyor ancak erişim giderek zorlaşıyor ve tehlikeli hal alıyor. Çocuklara ulaşmak için acil insani ateşkese ihtiyacımız var."

Açıklamayla birlikte "Bütün savaşlarda ilk olarak ve en çok zararı çocuklar görür." ifadesinin yer aldığı bir fotoğraf paylaşıldı.

GAZZE'NİN TAHLİYESİ İÇİN VERİLEN SÜRE DOLDU
13.00 İsrail ordusunun Gazze'nin tahliyesi için verdiği ek süre saat 13.00 itibariyle doldu. Süre biter bitmez ise bölgede siren sesleri duyulmaya başladı.

12:55: Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yoğun saldırısı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi genelinde "acil kan bağışı" çağrısında bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, halka, Şifa Hastanesi'ne Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelere ve Kan Bankası Derneği şubelerine acil kan bağışında bulunmaları çağrısı yapıyor." ifadesi kullanıldı.

10.10 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: BM'nin merkezlerini boşaltması ve hizmetlerini durdurmasının ardından Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun yüzde 70'i sağlık hizmetlerinden mahrum kaldı.

Gazze bu sabaha bombalarla uyandı



09.15 İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs ile Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 55 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail güçleri, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerinde gözaltı operasyonları gerçekleştirdi; 55 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 455'e ulaştı.

08.31 İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 329'a yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 114 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Buna göre, aralıksız süren yoğun bombardımanın 9'uncu gününde toplam 2 bin 329 kişi öldü, 9 bin 42 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kentleri, 9 gündür yoğun şekilde bombalamayı sürdürüyor.

07:00 Gazze Sağlık Bakanlığı, 24 saat içindeki İsrail saldırılarında 300 Filistinli öldüğünü 800 kişinin ise yaralandığını belirtti.

04: 04 İsrail, Gazze sınırına tank sevkiyatını sürdürüyor

03:44 İsrail, Gazze'de son 24 saat içinde 300 Filistinliyi öldürdü, 800'ünü yaraladı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saat içinde 300 Filistinlinin öldüğü, 800'ünün yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların son 24 saatine ilişkin açıklama yaptı.

Kudra, İsrail saldırıları sonucu abluka altındaki bölgede son 24 saat içinde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 300 vatandaşın öldüğünü, 800'ünün yaralandığını kaydetti.

01: 04 İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan İsrail güçlerini, Dera'daki İran destekli gruplar hedef aldı

İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan İsrail güçlerini, Dera ilinde Beşşar Esed yönetiminin saflarında yer alan İran destekli gruplar hedef aldı.

Esed rejiminin saflarında yer alan İran destekli gruplar, işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki İsrail güçlerine Dera'dan karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Dera'nın kuzeyinde Neva ilçesinin kuzeybatısında Bekkar köyünün yakınlarında İran destekli gruplar, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki el Fares Tepesi'ne saldırdı.

İsrail güçleri ise saldırıların düzenlediği yere, Tsil ile Sehm arası ve Tsil ile Ayn Dakar arasındaki bölgelere en az 20 adet topçu saldırısı düzenlediğini belirtti.

İsrail Ordusu, Suriye tarafından 2 adet roketin atıldığının gözlemlendiğini, roketlere karşılık verilerek düşürüldüğünü duyurmuştu.

00:28 Cumartesi'den bu yana İsrail'in saldırıları sonucu çoğu çocuk ve kadın olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 2228'e, yaralı sayısı ise 8744'ye yükseldi.

00:07 İran, BM aracılığıyla İsrail'e "saldırıları durdurmazsan müdahale ederiz" mesajı gönderdi.

İsrail Halep havalimanını bombaladı!

00:01 İsrail savaş uçakları, Halep Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenledi.

McDonaldsın ardından Gazzede soykırım yapan İsrail ordusuna Walt Disneyden destek!

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