CANLI TAKİP | Gazze’de katliam var! BM’den kritik uyarı: Sağlık sistemi çöküyor! İsrail, Refah Sınır Kapısı’nı vurdu

22.45 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, ellerinde 200 ile 250 arasında esir bulunduğunu söyledi.
Ebu Ubeyde, Hamas'ın internet sitesinde yayımlanan videosunda, 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.
İsrail ile çatışmalarda esir alınan kişi sayısının 200 ile 250 arasında olduğunu belirten Ebu Ubeyde, bunların 200'ünün Kassam Tugaylarının elinde, geriye kalanların ise diğer Filistinli grupların elinde olduğunu aktardı.
Sözcü Ebu Ubeyde, "(İsrail'e düzenlenen saldırıda esir alınanlar arasında) Bir grup yabancı ülke vatandaşı da var. Onlar bizim misafirimiz, onları korumaya çalışıyoruz ve uygun zamanda serbest bırakacağız." ifadelerini kullandı.
Ebu Ubeyde, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular meselesine ilişkin "esir aldıkları kişiler dosyasıyla yakınları hapishanede olan Filistinli ailelerin yüzünü güldürmeye kararlı olduklarını" söyledi.
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda esirlerden 22'sinin hayatını kaybettiğini aktaran Ebu Ubeyde, saldırılarda hayatını kaybeden en son esirin Tel Avivli sanatçı Guy Olives (26) olduğunu belirtti.
Ebu Ubeyde, ayrıca İsrail'in kara harekatına başlama yönündeki tehdidinin de kendilerini korkutmadığını sözlerine ekledi.
22:15 Kassam Tugayları: Elimizde 200 ile 250 arası esir var
21: 35 İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 2 bin 778'e yükseldi
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 gündür aralıksız sürdürdüğü saldırılarda 10 binden fazla kişi yaralandı
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 2 bin 778'e çıktı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralanan Filistinlilerin sayısına ilişkin bilgi paylaşıldı.
Bakanlığın açıklamasında, İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 2 bin 778'e yükseldiği, 10 binden fazla kişinin yaralandığı kaydedildi.
İsrail ordusu yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ni 10 gündür yoğun şekilde bombalıyor.
21:02 BM: (İsrail saldırıları nedeniyle) Gazze'de yerlerinden edilen Filistinli sayısı 1 milyona ulaştı.
19: 50 İsrail bir kez daha fosfor bombası kullandı.
İsrail Lübnan sınırında yasaklı fosfor bombalarıyla saldırdı.
18.40 Kremlin: Gazze'deki çatışma bölgesel bir savaşa evrilebilir.
BLİNKEN İSRAİL'E DÖNDÜ
19.30 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçen hafta perşembe günü İsrail'den ayrılarak, çıktığı bölge turunun ardından yeniden bu ülkeye döndü.
Blinken, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile buluştuğu bir fotoğrafı paylaştı.
ABD Dışişleri Bakanı, "Netanyahu ile görüşmek için İsrail'e geri geldim. İsrail'in kendini savunması ve vatandaşlarını Hamas teröründen korumasına ABD'nin desteğini tartıştık." ifadesini kullandı.
REFAH SINIR KAPISI VURULDU!
18.30 Hamas açıkladı: İsrail Refah Sınır Kapısı'nı vurdu.
17.10 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "Yardım ulaştırılamazsa felaket yaşanacak" açıklamasını yaptı.
16.46 Soykırımcı İsrail'in Başbakanı Netanyahu Hamas'ın yenilgiye uğratılması için dünyaya çağrıda bulundu. Hamas'ı yenmek için dünyanın birleşmesi gerektiğini söyleyen Netanyahu, Hamas'ı Nazilere benzetti ve "Bu savaş aynı zamanda sizin de savaşınızdır" dedi.
16.29 Filistin İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a düzenlediği hava saldırısında en az 5 kişinin öldüğünü ve 15 kişinin yaralandığını açıkladı Bakanlık, hava saldırısının İsrail Savunma Kuvvetleri'nin önceden uyarısı olmadan gerçekleştiğini söyledi.
15.30 Beyaz Saray: Hamas, Gazze'deki Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin güneyine gitmesini engelliyor.
14.23 BM: Gazze kuruyor. Son 24 saatte çeyrek milyon insan barınaklara taşındı. Çoğu Gazzeli, temiz suyun tükendiği BM okullarında bulunuyor.
13.21 Mısır Dışişleri Bakanı Şükri, insani yardımların Refah Sınır Kapısında beklediğini ancak İsrail'in Gazze tarafına geçişi kolaylaştırmadığını belirtti.
13.03 Filistinli Gazeteciler Sendikası: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 11 gazeteci öldü, 20'den fazla basın mensubu yaralandı ve 2 kişi kayıp
12.28 Mısır Kızılayının Kuzey Sina Müdürü Halid Zayid, yardım tırlarının, İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'ne giriş hazırlıkları kapsamında Ariş kentinden Refah Sınır Kapısı'na gönderilmeye başlandığını duyurdu.
AA muhabirine açıklamalarda bulunan Zayid, "Yardım tırları El-Ariş kentindeki depo merkezinden Refah kapısına taşınmaya başlandı." dedi.
Tırlarda gıda ve tıbbi malzeme bulunduğunu aktaran Zayid, yardımların Refah'tan Gazze'ye geçişine ne zaman izin verileceğinin kesin olarak bilinmediğini ancak Mısırlı yetkililerin tırların hızla geçişe doğru hareket etmeye başlamasını talep ettiğini vurguladı.
Mısır Kızılayı, Facebook üzerinden yaptığı açıklamalarda, Mısır'dan kara yoluyla gelen yardım konvoylarının yanı sıra Türkiye, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden uçaklarla El-Ariş Uluslararası Havalimanı'na tonlarca yardım malzemesi ulaştırıldığını duyurmuştu.
12.20 "ENKAZ ALTINDA BULUNANLAR NEDENİYLE ÇEVRE FELAKETİ" UYARISI
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in yoğun şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'nde 1000'den fazla cesedin enkaz altında bulunması nedeniyle çevre felaketi uyarısı yaptı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde halkımıza yönelik devam eden barbar saldırılarının onuncu gününde, yıkılan evlerin enkazı altında kalan 1000'den fazla şehidin cenazesi nedeniyle insani ve çevre felaketi konusunda uyarıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.
Enkaz altındakilerin Sağlık Bakanlığının kaydettiği ölü sayısını önemli ölçüde artıracağına işaret edilen açıklamada, bunun çevre felaketinin ve salgın hastalıkların yayılmasının habercisi olduğu vurgulandı.
Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in yoğun şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'nde 1000'den fazla kişinin enkaz altında kaldığını tahmin ettiklerini açıklamıştı.
11.58 ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Orta Doğu'daki altı ülkeyi gezdikten sonra yeniden İsrail'e geçti. Perşembe günü Tel Aviv'de bulunan Antony Blinken'in diğer üst düzey İsrailli yetkililerin yanı sıra Başbakan Benjamin Netanyahu ile bir kez daha görüşmesi bekleniyor. Öte yandan Blinken'ın İsrail'in acil durum hükümetine katılmamaya karar veren muhalefet lideri Yair Lapid ile de görüşeceği belirtiliyor.
09.56 İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 80 artarak 2 bin 750 oldu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 80 kişinin daha hayatını kaybettiği, 100 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Buna göre, 7 Ekim'den bu yana aralıksız süren yoğun bombardımanın 10'uncu gününde Gazze'deki toplam can kaybı 2 bin 750'ye, yaralı sayısı da 9 bin 700'e yükseldi.
İsrail ordusu yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ni 10 gündür yoğun şekilde bombalamayı sürdürüyor.