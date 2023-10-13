Isaac Herzog’a İsrail’in hukuk dışı saldırıları sorulunca çıldırdı

İşgalci İsrail abluka altında tuttuğu Gazze'de büyük bir katliama imza atıyor.
7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük kayıp veren İsrail Gazze'de saldırıların dozunu daaha da artırdı.
Kadın, çocuk dinlemeyen işgalci İsrail Filistinlileri fosfor bombalarıyla vururken Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Bölgede elektriği suyu ve gıda gidişini kesen İsrail'e ABD silah desteği sağlıyor. Batı ise savaş suçuna karşı gözlerini kapatıyor.
HERZOG GERÇEKLER KARŞISINDA ÇILDIRDI
İsrail Başbakanı Netanyahu "Orta Doğu'yu değiştireceğiz" diyerek kirli emellerini itiraf ederken İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise gerçekler yüzüne karşı sorulunca öfke patlaması yaşadı.
Dün kameralar karşısına geçen Herzog gazetecilere karşı sesini yükseltti.
ÖFKE PATLAMASI
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında uluslararası hukuka uymayan eylemlerinin sorulmasına sinirlenen Herzog muhabire sesini yükselterek cevap verdi. Herzog "Olanları görmüyor musunuz? Orada bütün bir millet yaşanan çatışmalardan sorumlu. Sivillerin saldırılara dahil olmadığı ve bunun farkında olmadıklarına yönelik söyledikleriniz kesinlike doğru değil" iddiasında bulundu.
Filistinli sivillerin yaşananlara karşı durabileceklerini ve ayaklanabileceklerini öne süren Herzog'a muhabirin "Hamas'ın yaptıklarından Gazze halkını sorumlu tutuyor gibisiniz." demesi üzerine suçlamayı reddeden Herzog, "Ben böyle bir şey söylemedim. Eğer mutfağınızda bir füze varsa ve o füzeyi bize fırlatmak istiyorsanız, kendimi savunma hakkım olamaz mı" dedi.