Isaac Herzog’a İsrail’in hukuk dışı saldırıları sorulunca çıldırdı

SİNİRLERİNE HAKİM OLMAYA ÇALIŞTI ANCAK BAŞARAMADI

CNN muhabiri Becky Anderson'un sivilleri topluca hedef almanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylediği sırada Herzog muhabirin sözünü keserek "Buna az önce zaten cevap verdim. belli ki cevabı duymadınız" dedi. Sinirlerine hakim olamayan Hezorg "Arka arkaya bu soruları sormanız karşısında hayal kırıklığına uğradım. İsrail'in savaş suçlarına karışıp karışmadığı sorusunu gündeme getiriyorsunuz" dedi. Herzog 3 kez 'gerçekten mi' diye sordu.

Başkan bir gazetecinin de sözünü kesen Herzog İsrail'in Gazze'yi hedef alan saldırılarında uluslararası hukuk gözettiğini iddia etti.