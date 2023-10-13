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Isaac Herzog'a İsrail'in hukuk dışı saldırıları sorulunca çıldırdı

İşgalci İsrail, Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonunun ardından abluka altındaki Gazze'de katliama başladı. Fosfor bombası kullanan bölgede elektrik ve suyu kesen İsrail'in Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise gerçekler karşısında öfkelendi. Bir gazetecinin İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında uluslararası hukuka uymayan eylemlerini sorması üzerine kameralar karşısında sinirlerine hakim olamayan Isaac Herzog gazetecilere sesini yükselterek cevap verdi. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 10:51 Güncelleme 13 Ekim 2023, 11:07
Isaac Herzog’a İsrail’in hukuk dışı saldırıları sorulunca çıldırdı

İşgalci İsrail abluka altında tuttuğu Gazze'de büyük bir katliama imza atıyor.

7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük kayıp veren İsrail Gazze'de saldırıların dozunu daaha da artırdı.

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Kadın, çocuk dinlemeyen işgalci İsrail Filistinlileri fosfor bombalarıyla vururken Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Bölgede elektriği suyu ve gıda gidişini kesen İsrail'e ABD silah desteği sağlıyor. Batı ise savaş suçuna karşı gözlerini kapatıyor.

HERZOG GERÇEKLER KARŞISINDA ÇILDIRDI
İsrail Başbakanı Netanyahu "Orta Doğu'yu değiştireceğiz" diyerek kirli emellerini itiraf ederken İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise gerçekler yüzüne karşı sorulunca öfke patlaması yaşadı.

Dün kameralar karşısına geçen Herzog gazetecilere karşı sesini yükseltti.

ÖFKE PATLAMASI
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında uluslararası hukuka uymayan eylemlerinin sorulmasına sinirlenen Herzog muhabire sesini yükselterek cevap verdi. Herzog "Olanları görmüyor musunuz? Orada bütün bir millet yaşanan çatışmalardan sorumlu. Sivillerin saldırılara dahil olmadığı ve bunun farkında olmadıklarına yönelik söyledikleriniz kesinlike doğru değil" iddiasında bulundu.

Filistinli sivillerin yaşananlara karşı durabileceklerini ve ayaklanabileceklerini öne süren Herzog'a muhabirin "Hamas'ın yaptıklarından Gazze halkını sorumlu tutuyor gibisiniz." demesi üzerine suçlamayı reddeden Herzog, "Ben böyle bir şey söylemedim. Eğer mutfağınızda bir füze varsa ve o füzeyi bize fırlatmak istiyorsanız, kendimi savunma hakkım olamaz mı" dedi.

SİNİRLERİNE HAKİM OLMAYA ÇALIŞTI ANCAK BAŞARAMADI
CNN muhabiri Becky Anderson'un sivilleri topluca hedef almanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylediği sırada Herzog muhabirin sözünü keserek "Buna az önce zaten cevap verdim. belli ki cevabı duymadınız" dedi. Sinirlerine hakim olamayan Hezorg "Arka arkaya bu soruları sormanız karşısında hayal kırıklığına uğradım. İsrail'in savaş suçlarına karışıp karışmadığı sorusunu gündeme getiriyorsunuz" dedi. Herzog 3 kez 'gerçekten mi' diye sordu.

Başkan bir gazetecinin de sözünü kesen Herzog İsrail'in Gazze'yi hedef alan saldırılarında uluslararası hukuk gözettiğini iddia etti.

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