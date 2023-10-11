İsrail balonu nasıl patladı? İsrailli yetkililer itiraf etti: Hamas hakkında istihbarat için milyonlar harcıyoruz! Her şey çöktü

Hamas 'ın Aksa Tufanı Operasyonu ile "Orta Doğu'nun en güçlü ordusu" olarak görülen İsrail ordusu, son 50 yılın en kötü gününü yaşadı. İsrail füze savunma sistemi Demir Kubbe delindi. İsrail ordusu Hamas'a karşı saatlerce savunmasız kaldı.

İsrailli iki yetkiliye göre İsrail tarafından dinlenen Hamas görevlileri, konuşmaları sırasında Mayıs 2021'de yaşanan çatışmalardan bu kadar kısa bir süre sonra İsrail ile yeni bir savaştan çekiniyordu. İsrail istihbaratı şimdi bu konuşmaların kurgu olup olmadığını araştırıyor.

New York Times'ın aktardığına göre İsrail'in ilk başarısızlığı Aksa Tufanı'ndan aylar önce oluştu. İsrail'in Hamas 'ın saldırılarını hafife alarak Lübnan'a odaklandığı ve bunun da Hamas'ın büyük darbesiyle sonuçlandığı belirtildi.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi eski üst düzey yetkilisi Yoel Guzansky, Aksa Tufanı Operasyonu hakkında "Hamas hakkında istihbarat toplamak için milyarlarca dolar harcıyoruz. Sonra bir saniyede her şey domino taşları gibi çöktü." dedi.

Uzun yıllar boyunca güneyde kara kuvvetlerini komuta eden emekli Tümgeneral Israel Ziv'e göre bu sistemin devreye girmesi ile birlikte ordu, sınır hattındaki birliklerin sayısını azalttı ve birlikleri Batı Şeria'ya yönlendirdi.

İHA'LARI İŞTE BUNUN İÇİN KULLANDILAR

Hamas'ın paylaştığı insansız hava aracı görüntülerini inceleyen yetkililer, Hamas'ın gözetleme sistemine sinyal ileten hücresel kulelere saldırmak için insansız hava araçlarını kullandığını belirtti.

Böylece ön safların gerisindeki kontrol odalarında konuşlanan İsrail askerleri Gazze ile İsrail'i ayıran çitin aşıldığına dair uyarı almadı. Hamas militanlarının barikatları nerede yıktığını gösteren videoları izleyemedi. Hamas'ın saldırısı ile ayrıca, bariyerlerin İsrail'in zannettiğinden çok daha kolay aşıldığı ortaya çıktı. Bin 500'den fazla Gazzeli savaşçı bu şekilde paramotorlarla 30 ayrı noktadan en az 4 İsrail üssüne ulaştı.

Öte yandan İsrailli yetkililer, çok sayıda İsraillinin Aksa Tufanı Operasyonu'na uyurken yakalandığını belirtti.

TÜM LİDERLER TEK NOKTADA ALT EDİLDİ

Bir diğer operasyonel başarısızlık olarak ise İsrail'in Gazze tümeni liderlerinin sınır boyunca tek bir noktada toplanması olarak gösterildi. İki İsrailli yetkiliye göre Hamas bu üsü istila ettikten sonra çok sayıda üst düzey subayı öldürdü ya da rehin aldı.

OPERASYONUN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİLE KAVRAYAMADILAR

Tüm bu etkenler İsrail'in Hamas'a karşı koordineli bir müdahalede bulunmasını hatta operasyonun büyüklüğünü kavramasını engelledi. Böylece Tel Aviv'e de olayın büyüklüğüne dair kapsamlı bir haber gidemedi. İsrailli yetkililere göre saldırı haberleri sosyal medyada paylaşılırken bile hiç kimse acil olarak büyük bir hava desteğine ihtiyaç olduğunu fark etmedi ve bu durum saatlerce bu şekilde devam etti.