İsrail balonu nasıl patladı? İsrailli yetkililer itiraf etti: Hamas hakkında istihbarat için milyonlar harcıyoruz! Her şey çöktü

"ORTA DOĞU'NUN EN GÜÇLÜ ORDUSU" BALON ÇIKTI
Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu ile "Orta Doğu'nun en güçlü ordusu" olarak görülen İsrail ordusu, son 50 yılın en kötü gününü yaşadı. İsrail füze savunma sistemi Demir Kubbe delindi. İsrail ordusu Hamas'a karşı saatlerce savunmasız kaldı.
İSRAİL'İN DÖRT KRİTİK HATASI
New York Times'a konuşan dört İsrailli yetkili, İsrail istihbarat topluluğunun Hamas karşısındaki hatalarını şu şekilde sıraladı:
- İstihbarat görevlilerinin Filistinli militanlar tarafından kullanılan önemli iletişim kanallarını izlemedeki başarısızlığı;
- "Saldırganlar" tarafından kolayca kapatılabilen, askeri üslere baskın yapmalarına ve askerleri yataklarında öldürmelerine olanak tanıyan sınır gözetleme ekipmanları
- Komutanların, harekatın başlangıç aşamasında işgal edilen tek bir sınır üssünde kümelenmesi, silahlı kuvvetlerin geri kalanıyla iletişimin engellenmesi
- Gazzeli askeri liderlerin, özel kanallarda Filistinlilerin İsrail tarafından izlendiğini bildikleri ve savaşa hazırlanmadıkları yönündeki iddialarını olduğu gibi kabul etme istekliliği.
"İSTİHBARAT İÇİN MİLYARLARCA DOLAR HARCIYORUZ: HER ŞEY ÇOKTÜ"
İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi eski üst düzey yetkilisi Yoel Guzansky, Aksa Tufanı Operasyonu hakkında "Hamas hakkında istihbarat toplamak için milyarlarca dolar harcıyoruz. Sonra bir saniyede her şey domino taşları gibi çöktü." dedi.
HAMAS'A DEĞİL LÜBNAN'A ODAKLANDILAR
New York Times'ın aktardığına göre İsrail'in ilk başarısızlığı Aksa Tufanı'ndan aylar önce oluştu. İsrail'in Hamas'ın saldırılarını hafife alarak Lübnan'a odaklandığı ve bunun da Hamas'ın büyük darbesiyle sonuçlandığı belirtildi.
İSRAİL ASKERLERİ HAMAS'IN OYUNUNA GELDİ
İsrailli iki yetkiliye göre İsrail tarafından dinlenen Hamas görevlileri, konuşmaları sırasında Mayıs 2021'de yaşanan çatışmalardan bu kadar kısa bir süre sonra İsrail ile yeni bir savaştan çekiniyordu. İsrail istihbaratı şimdi bu konuşmaların kurgu olup olmadığını araştırıyor.
SİSTEMİN GÜÇLÜ YANI EN BÜYÜK ZAAF OLDU
İsrailli yetkililer, ayrıca, İsrail sınır gözetleme sisteminin neredeyse tamamen uzaktan çalıştırılan kameralara, sensörlere ve makineli tüfeklere dayalı olduğunu söyledi. İsrailli komutanlar sisteme son derece güvenirken Hamas'ın İsrail'e tünel kazmasını engelleyen yeraltı duvarının sınır hattında asker konuşlandırma ihtiyacını ortadan kaldırdığını düşünüyordu.
Uzun yıllar boyunca güneyde kara kuvvetlerini komuta eden emekli Tümgeneral Israel Ziv'e göre bu sistemin devreye girmesi ile birlikte ordu, sınır hattındaki birliklerin sayısını azalttı ve birlikleri Batı Şeria'ya yönlendirdi.
İsrailli uzmanlar aşılamayacağı düşünülen uzaktan kontrol sisteminin önemli bir güvenlik açığı olduğunu söyledi: sistem uzaktan yok edilebiliyordu.
İHA'LARI İŞTE BUNUN İÇİN KULLANDILAR
Hamas'ın paylaştığı insansız hava aracı görüntülerini inceleyen yetkililer, Hamas'ın gözetleme sistemine sinyal ileten hücresel kulelere saldırmak için insansız hava araçlarını kullandığını belirtti.
Böylece ön safların gerisindeki kontrol odalarında konuşlanan İsrail askerleri Gazze ile İsrail'i ayıran çitin aşıldığına dair uyarı almadı. Hamas militanlarının barikatları nerede yıktığını gösteren videoları izleyemedi. Hamas'ın saldırısı ile ayrıca, bariyerlerin İsrail'in zannettiğinden çok daha kolay aşıldığı ortaya çıktı. Bin 500'den fazla Gazzeli savaşçı bu şekilde paramotorlarla 30 ayrı noktadan en az 4 İsrail üssüne ulaştı.
Öte yandan İsrailli yetkililer, çok sayıda İsraillinin Aksa Tufanı Operasyonu'na uyurken yakalandığını belirtti.
TÜM LİDERLER TEK NOKTADA ALT EDİLDİ
Bir diğer operasyonel başarısızlık olarak ise İsrail'in Gazze tümeni liderlerinin sınır boyunca tek bir noktada toplanması olarak gösterildi. İki İsrailli yetkiliye göre Hamas bu üsü istila ettikten sonra çok sayıda üst düzey subayı öldürdü ya da rehin aldı.
OPERASYONUN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİLE KAVRAYAMADILAR
Tüm bu etkenler İsrail'in Hamas'a karşı koordineli bir müdahalede bulunmasını hatta operasyonun büyüklüğünü kavramasını engelledi. Böylece Tel Aviv'e de olayın büyüklüğüne dair kapsamlı bir haber gidemedi. İsrailli yetkililere göre saldırı haberleri sosyal medyada paylaşılırken bile hiç kimse acil olarak büyük bir hava desteğine ihtiyaç olduğunu fark etmedi ve bu durum saatlerce bu şekilde devam etti.