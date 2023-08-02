İngiltere’de evsizlik rekor seviyede! Ünlü caddede şok manzara: Böyle bir şey görmedim

Bu tablonun kışa doğru daha da kötüleşeceği belirtilirken sokakta yaşayan 24 yaşındaki Fernando'nun açıklamaları da haberde yer aldı.
Romen olduğunu söyleyen Fernando dört yıldır sokaklarda yaşadığını belirterek, "Çok zor; Hayatı sokaklarda yaşamak kolay değil. Bazen yemek yemiyoruz, paramız yok." dedi.
ENDİŞE VERİCİ
Londra belediye başkanının sözcüsü ise "Evsizlerin ülke genelinde artması, yaşam maliyeti krizinin daha fazla insanı sokaklara itmesi derinden endişe verici." dedi.
Öte yandan İngiltere İskan Bakanlığının ocak-mart verilerine açıkladığı verilere göre 104 bin 510 hane halkı, evsizlik sorununu gidermek için sağlanan geçici konaklama yerlerinde kaldı ve bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 10 artış gösterdi, 1998'de kayıtların başlamasından bu yana "en yüksek" seviyeye ulaştı.
Veriler ayrıca mart ayına kadar olan üç aylık dönemde yaklaşık 14 bin hane halkının otellerde ya da pansiyonlarda kaldığını ortaya koydu.
Bazı kira fiyatları da bir yıl öncesine göre yüzde 123 arttı ve bu durum da gecikmiş kira borçlarının artmasına neden oldu.
İngiltere'de evsizlere barınma desteği ve danışmanlık hizmeti sunan "Shelter" adlı yardım kuruluşu, hükümete özel sektör üzerindeki baskıyı hafifletmek için daha uygun fiyatlı sosyal konutlar inşa etmesi çağrısında bulundu.
İngiltere Başbakan Rishi Sunak, 24 Temmuz'da yaptığı açıklamada, gelecek seçimlere kadar konut yapımını artırma vaadini yineledi.
2022 RAPORUNA GÖRE: HER 6,5 SAATTE BİR EVSİZ ÖLÜYOR
Ayrıca Londra merkezli sivil toplum kuruluşu Evsizlik Müzesinin raporuna göre İngiltere ve Galler'de her 6,5 saatte bir evsiz yaşamını yitiriyor.
Sokaklarda hayatını kaybedenlerin yüzde 85'ini 65 yaş altı kişiler oluştururken 2022'de 1313 kişinin sokaklarda yaşamını yitirdiği bilgisi rapora yansıdı.
Raporda bu sayının 2019'daki ölümlerden yüzde 85, 2021'dekilerden ise yüzde 20 fazla olduğuna işaret edildi.
Bazı kent yönetimleri ve ilçe belediyelerinin sayılarla ilgili yeterli desteği vermemesi nedeniyle ölüm sayısının daha yüksek olabileceğine vurgu yapılan raporda, ölümlere neden olarak sağlık ve bağımlılıkla mücadele alanlarında yapılan kesintiler gösterildi.
Ölümlerin yüzde 36'sının uyuşturucu ve alkol bağımlılığı, yüzde 10'unun ise intihar olduğu belirtilen raporda 2010'dan beri bağımlılıkla mücadele kurumlarında düzenli olarak kesinti yapıldığı ifade edildi.
Raporda 2022'de hayatını kaybeden evsizlerin sayısının Londra'da 295, Glasgow'da 50, Liverpool'da 25 olduğu bilgisi paylaşıldı.