İngiltere’de evsizlik rekor seviyede! Ünlü caddede şok manzara: Böyle bir şey görmedim

Avrupa'nın çözemediği en büyük sorunlardan biri olarak gösterilen evsizlerin sayısı 25 yılın "en yüksek" seviyesine ulaştı.

İngiltere İskan Bakanlığının açıkladığı son verilerine göre, üç aylık dönemde aileler ya da bekarlardan oluşan 79 bin 840 hane halkı, evsizlik ya da evsizlik riskine karşı yerel makamlardan yardım aldı.

Bu kişilerin yarısından fazlası halihazırda evsiz olduğu ve bunların yüzde 18'inin başkent Londra'da yaşadığı kaydedildi.

ÜNLÜ CADDEDE ŞOK MANZARA

İngiltere'deki evsizlerin durumu Londra'nın ünlü caddelerinden Oxford Street'teki manzarayla gözler önüne serildi.