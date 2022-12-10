İngiltere'de enflasyon krizi yumurtayı da vurdu! Marketlerde yok: Üretim durdu çiftçiler sektörü bıraktı

NOEL'E KADAR BİTEBİLİR UYARISINDA BULUNMUŞLARDI

Ülkede çiftçiler de artan maliyetler ve kuş gribi salgını nedeniyle Noel'e kadar yumurtaların bitebileceği uyarısında bulunmuştu. İngiltere, şimdiye kadarki en büyük kuş gribi salgınının pençesinde ve bunun yayılmasını azaltmak için tüm kümes hayvanları kapalı alanda tutuluyor.

İngiltere Başveteriner Yetkilisi Christine Middlemiss, 31 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Şu anda bu yıl, şimdiye kadarki en büyük kuş gribi salgınıyla karşı karşıyayız." ifadesini kullanmıştı.

Middlemiss, yeni kısıtlamalar gereğince kümes hayvanları ve kuşların içeride tutulması kararının, hayvanları son derece bulaşıcı "kuş gribinden korumanın en iyi yolu" olduğunu belirtmişti.