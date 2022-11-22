İngiltere kontak kapattı! Kriz sokağı karıştırdı! Önce dükkanlar kepenk indirdi şimdi grev başladı

Evans, "Vatandaş olarak henüz ne yapmamız gerektiğine karar vermedik, ancak Kovid-19 salgını döneminde yaptığımız gibi çocuklardan sınıflarda da montlarını giymelerini istemek zorunda kalabiliriz." ifadelerini kullandı.

Evans, her ilkokulun ısınma ve personel giderlerinde 40 bin sterlin artışla karşı karşıya olduğuna işaret ederek, her bir ortaokul için ise bu rakamın personel sayısına bağlı olarak yaklaşık 300 bin sterlin olduğunu aktardı.

Okul bütçelerinin nisanda belirlendiğini ve bu nedenle yüzde 11,1 olarak açıklanan rekor enflasyonun dikkate alınmadığını anlatan Evans, "Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın sayısı giderek artıyor ve onların desteklenmesi gerekiyor. Bu nedenle daha fazla personel istihdam etmemiz gerekiyor, böylelikle maliyetler de artıyor." açıklamasında bulundu.