BM Türkiye’nin başarısını tescilledi! Ağaçlandırma yapan ülkeler klasmanında Avrupa’da birinci, dünyada 6’ncı sıradayız

HEDEF ÜLKEMİZİN ORMAN VARLIĞINI YÜZ ÖLÇÜMÜMÜZÜN ÜÇTE BİRİNE ULAŞTIRMAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan etmesinin söz konusu başarının gelecek dönem de sürmesine katkı sağlaması bekleniyor. Başkan Erdoğan, 2021 yılında Beştepe'deki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Mevkii Millet Ormanı'nda düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde, "Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüz ölçümümüzün üçte birine ulaştırmaktır." ifadelerini kullanmıştı.
"SON 18 YILDA ORMAN VARLIĞIMIZI 2,1 MİLYON HEKTAR ARTIRDIK"
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye'nin orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduğunu söyledi. Türkiye'nin orman varlığı ve ağaçlandırmada FRA raporuna yansıyan başarısının çok memnuniyet verici ve sevindirici olduğunu belirten Karacabey, "Bütün bunlar ülkemizin orman varlığındaki artışın uluslararası tescili anlamına geliyor. Son 18 yılda orman varlığımızı 2,1 milyon hektar artırdık. 2023 hedefimiz ise ülke yüzölçümünün yüzde 30'una karşılık gelen 23,4 milyon hektar orman alanına ulaşmaktır." dedi.