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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023, 15:45 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2023, 15:45

BM Türkiye'nin başarısını tescilledi! Ağaçlandırma yapan ülkeler klasmanında ise Avrupa'da birinci, dünyada 6'ncı sıradayız

Muğla'da yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilmek istenmesi CHP ve HDP yandaşları tarafından provokasyon malzemesi yapılmış, "Akbelen ormanları katlediliyor" iftirası ortaya atılmıştı. Yangınlarda hükümeti suçlayıp, "rant için yakılıyor" iftirası bir kez daha çöktü. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından hazırlanan "Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA)" raporu, 2015-2020 döneminde Türkiye'nin orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında 46'ncılıktan 27'nciliğe yükseldiğini, ağaçlandırma yapan ülkeler klasmanında ise Avrupa'da birinci, dünyada 6'ncı sırada olduğunu ortaya koydu.

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