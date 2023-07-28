İngiliz BBC’den bomba iddia: Google Alerts Kahramanmaraş depreminde devreye girmedi!

Öte yandan, Google Alerts yetkililerinden Micah Berman ise deprem bildirim sisteminin çalıştığı konusunda ısrarcı oldu.

GOOGLE ALERTS NASIL ÇALIŞIYOR? Google Alerts 'in deprem bildirim sistemi 2021'den bu yana Türkiye 'de faaliyet gösteriyor. Sistem, Android telefonların geniş ağı sayesinde çalışıyor. Akıllı telefonlar, küçük sarsıntıları algılayabilen ivmeölçerler barındırıyor.

Google Alerts, ivmeölçerler deprem anında birçok telefonda harekete geçtiğinde depremin merkez üssünü ve büyüklüğünü tahmin edebiliyor. Sistem, 4,5 ve üstü büyüklükteki bir depremi tespit etmesi halinde Android telefonlara harekete geçme uyarısı gönderiyor.