Kahramanmaraş depremi hakkında Japon bilim insanları araştırmalarını tamamladı! Şaşkınlıklarını gizleyemediler: Japonya bile dayanamazdı

Türkiye'nin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan olarak nitelendirilen ve 50 binden fazla kaybın verildiği deprem ile ilgili Japon bilim insanlarının çalışmaları son buldu.
'Asrın felaketi' olarak adlandırılan depremler üzerinde bölgeyi mercek altına alan bilim insanları; yapı hasarları, zemin incelemesi, yapı dinamiği ve deprem davranışı gibi konularda saha araştırması yaptı.
DEPREMİN KAYNAĞI: ZEMİN
Aylar süren çalışmalardan sonra akademisyenler, ağır yıkımın hassas yapı ve yumuşak zemin kaynaklı olduğunu aktardı.
Son verileri de inceleyen bilim insanları, 6 Şubat depremlerinin Türkiye'deki en büyük ve en şiddetli depremler olduğuna dikkat çekti.
Uzman isimler; farklı fay hatlarında kırılmaların meydana geldiği, 9 saat arayla gerçekleşen 2 büyük depremin çok nadiren yaşandığına dikkat çekti.