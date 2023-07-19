Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.07.2023 09:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.07.2023 09:20
    ABONE OL

    Kahramanmaraş depremi hakkında Japon bilim insanları araştırmalarını tamamladı! Şaşkınlıklarını gizleyemediler: Japonya bile dayanamazdı

    Türkiye 6 Şubat tarihinde asrın felaketi olarak nitelendirilen çifte deprem ile sarsıldı. 50 binden fazla canımızı kaybettiğimiz, yüz binlerce insanımızın yaralanmasına sebep olan deprem, tüm Türkiye'yi etkiledi. Milyonlarca kişinin evinden, topraklarından kopmasına neden olan felaket ile ilgili araştırma yapan Japon bilim insanlarının yaptığı araştırma ise dikkat çekti. 9 saat arayla gerçekleşen çifte depremin çok nadiren yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, "Bu depreme Japonya bile dayanamazdı" tespitinde buluştu. Kagawa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yoshiyuki Kaneda ve Tohoku Üniversitesi'nden Fumihiko Imamura çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

    takvim.com.tr
    Japonya bile dayanamazdı

    Türkiye'nin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan olarak nitelendirilen ve 50 binden fazla kaybın verildiği deprem ile ilgili Japon bilim insanlarının çalışmaları son buldu.



    'Asrın felaketi' olarak adlandırılan depremler üzerinde bölgeyi mercek altına alan bilim insanları; yapı hasarları, zemin incelemesi, yapı dinamiği ve deprem davranışı gibi konularda saha araştırması yaptı.

    DEPREMİN KAYNAĞI: ZEMİN
    Aylar süren çalışmalardan sonra akademisyenler, ağır yıkımın hassas yapı ve yumuşak zemin kaynaklı olduğunu aktardı.

    Son verileri de inceleyen bilim insanları, 6 Şubat depremlerinin Türkiye'deki en büyük ve en şiddetli depremler olduğuna dikkat çekti.

    Uzman isimler; farklı fay hatlarında kırılmaların meydana geldiği, 9 saat arayla gerçekleşen 2 büyük depremin çok nadiren yaşandığına dikkat çekti.

        NADİR BİR DEPREM
        SABAH'a konuşan Kagawa Üniversitesinden Prof. Dr. Yoshiyuki Kaneda, "Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler, 9 saatlik bir zaman farkıyla meydana gelmesi nedeniyle son derece nadir bir depremdir.

        Hassas yapılar ve yumuşak zemin, depremde çok büyük hasara neden oldu. 2016 yılında Japonya'da meydana gelen Kumamoto depremi iki gün gecikmeli olarak meydana geldi.

        1854 Nankai Çukuru depreminde ise doğu ve batı yakası Filipin deniz levhalarının yaklaşık 32 saatlik bir zaman farkıyla birbirine geçmiştir."         dedi.



        MARMARA DEPREMİ İÇİN UYARDI
        Prof. Dr. Kaneda, şöyle konuştu: Kuzey Anadolu Fayı boyunca özellikle Marmara depremi olmak üzere depremlere hazırlık yapılması gerekmektedir.

        Bir depremin sismik şiddeti, zemin durumunun özelliklerine ve yapı etkileşiminin gücüne bağlıdır.

        Marmara depremi, nüfusun yoğun olduğu İstanbul'a büyük zarar verme olasılığı nedeniyle dikkat edilmesi gereken bir depremdir. Afet önleme eğitimi çok önemlidir.



        Türkiye'de afetten etkilenen insanların yanında olacağız ve gelecekteki deprem felaketlerinin neden olduğu zararı azaltmak için birlikte çalışacağız.

        JAPONYA DEPREMDEN NASIL AZ HASAR ALIY0R?
        Prof. Dr. Kaneda, Japonya'daki büyük depremler nasıl az hasarla ayakta kalabildiğini ise şöyle özetledi: Japonya'da birçok deprem yaşamış biri olarak, yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi dahil çeşitli hazırlıklar yaptık.

        Örneğin, yapı standartlarına uygun yapıların inşa edilmesi, tahliye tatbikatları, tahliye merkezlerinin belirlenmesi, tsunami tahliye tatbikatları gibi çeşitli karşı tedbir ve tatbikatlar yapıyoruz.

            ON YILLARCA SÜREBİLİR
            Tohoku Üniversitesi'nden Fumihiko Imamura, fay kırılmasından sonra depremlerin sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti: Kuzey Anadolu Fayı üzerinde meydana gelen Erzincan depremi, batıya doğru göç eden bir dizi büyük depremin ilki olarak kabul edildi.

            Art arda gelen büyük yıkıcı depremler çoğunlukla batıya doğru ilerledi. 1999 depremiyle İstanbul'a yaklaştı.

            Artçı aktivite zamanla azalsa da şok süreleri bölgesel duruma bağlıdır.

            Kuzey Anadolu Fayı boyunca domino taşı gibi ilerleyen depremler için 2023 depreminin etkisinin kabaca önümüzdeki on yıl boyunca süreceğini söyleyebiliriz.

            TÜRKİYE'NİN YAŞADIĞI DEPREM JAPONYA'DA OLSAYDI EĞER TAHRİBAT OLUŞTURURDU

            Kısa vadede bir dahaki sefere nerede, ne zaman ve nasıl bir deprem olacağını tahmin etmek mümkün değil.

            Japonya'da sismik standartlar 1980'lerden itibaren revize edildi ve yeni standartlar haline geldi.

            Sonuç olarak, depremin ölçeğinden ziyade depremin sarsma şiddetine karşı sismik direnç geliştirilmektedir.

            Japon sismik yoğunluk ölçeğinde bile, 6 alt değerini aşarsa hasar meydana gelir.

            Türkiye'nin son yaşadığı deprem, Japon standartlarına göre bile tahribat oluştururdu.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri’nde
            Haberler Güncel Kahramanmaraş depremi hakkında Japon bilim insanları araştırmalarını tamamladı! Şaşkınlıklarını gizleyemediler: Japonya bile dayanamazdı
                loading
                SON DAKİKA