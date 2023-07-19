Kahramanmaraş depremi hakkında Japon bilim insanları araştırmalarını tamamladı! Şaşkınlıklarını gizleyemediler: Japonya bile dayanamazdı

TÜRKİYE'NİN YAŞADIĞI DEPREM JAPONYA'DA OLSAYDI EĞER TAHRİBAT OLUŞTURURDU



Kısa vadede bir dahaki sefere nerede, ne zaman ve nasıl bir deprem olacağını tahmin etmek mümkün değil.



Japonya'da sismik standartlar 1980'lerden itibaren revize edildi ve yeni standartlar haline geldi.



Sonuç olarak, depremin ölçeğinden ziyade depremin sarsma şiddetine karşı sismik direnç geliştirilmektedir.



Japon sismik yoğunluk ölçeğinde bile, 6 alt değerini aşarsa hasar meydana gelir.



Türkiye'nin son yaşadığı deprem, Japon standartlarına göre bile tahribat oluştururdu.

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