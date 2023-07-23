Yunanistan yanıyor: Orman yangınıyla mücadelede 6'ıncı gün! Türkiye'den yangın söndürme uçağı ve helikopter desteği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığına ait 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteri 9 kişilik uçuş ekibiyle dün sabah Atina'ya varmıştı.

TÜRK VATANDAŞLARI TAHLİYE EDİLDİ

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda mahsur kalan Türk vatandaşları tahliye edildi. Rodos Başkonsolosu Salim Kırcalıali yapmış olduğu açıklamara tüm Türk vatandaşlarının tahliye edildiğini ifade etti.

AÇIKLAMA GELDİ

Yunan itfaiyesinden yapılan günlük bilgilendirmede, Rodos adasındaki yangın nedeniyle 2 bin kişinin tahliye edildiği ifade edildi. Yunan itfaiyesinden yapılan açıklamada, "Rodos'taki yangın, çalışmalarımızı engelledi. Yangın Laerma yerleşiminin güneyine ulaştı ve kara ve hava kuvvetlerinin çabalarının yanı sıra iş makineleri ve hafriyatçıların çalışmalarına rağmen, Lardo'ya doğru ilerledi.

Bu kapsamda Asklipio ve Kiotari'de ikamet edenlere tahliye emri verilmiştir. Tahliyeler sorunsuz bir şekilde gerçekleşmiş olup 2 binden fazla kişinin deniz yoluyla kurtarıldığı tahmin edilmektedir" denildi.

YENİ SICAK HAVA DALGASI YOLDA

İtfaiye, yeni sıcak hava dalgasının yeni yangınların çıkma riskini artırdığını vurgulayarak, "Yeni sıcak hava dalgası, yangınların ortaya çıkması ve yayılması için tehlikeli koşullar yaratmaktadır. Yaşadığımız olağanüstü durumda, hepimizin dikkati gereklidir" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Attika bölgesindeki Elefsis bölgesinde yangınla mücadeleyi sürdüren itfaiye ekiplerini ziyaret etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Miçotakis, "Elefsis Hava Üssü'nde, bu hafta çıkan yangınları söndürme konusunda özellikle zor olan görev hakkında bilgi aldım ve ekipler ve mühendislerle konuşma fırsatı buldum. Ülkemize sunduklarınız için teşekkür ederim" dedi.