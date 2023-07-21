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    • 21.07.2023 18:06
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    Yunanistan'a orman yangınlarıyla boğuşuyor! Türkiye'den yangın söndürme uçağı ve helikopter desteği

    Türkiye, Yunanistan’da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri gönderecek.

    Yunanistan’a uçak ve helikopter desteği!

    Türkiye, Yunanistan'da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için uçak ve helikopter desteği sağlayacak.

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada 2 adet yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopterinin Yunanistan'a gönderileceği duyuruldu.

    BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Türkiye, Yunanistan'da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri gönderecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 2 adet yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri uçuş ekipleriyle birlikte Yunanistan'a gönderilecek. Etkili manevra kabiliyetlerine sahip amfibik uçaklar ile yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme helikopteri, Yunanistan'daki orman yangınlarına müdahalede komşu ülkede kullanılacak."

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    Haberler Güncel Yunanistan'a orman yangınlarıyla boğuşuyor! Türkiye'den yangın söndürme uçağı ve helikopter desteği
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