Son dakika... Putin ve Wagner patronu Prigojin buluştu! Kritik görüşme 3 saat sürdü...

PUTİN PMC TEMSİLCİLERİNE İSTİHDAM SEÇENEKLERİ SUNDU

Putin'in, askeri bölüğün cephedeki eylemleri ve 24 Haziran olaylarına ilişkin değerlendirmesini yaptığını, komutanların açıklamalarını da dinlediğini sözlerine ekledi. Olayların kendi versiyonlarını başkana sundular. "Devlet başkanının sadık destekçileri ve askerleri" olduklarına ve "Anavatan için savaşmaya devam etmeye hazır olduklarına" dair güvence verdiler. Putin, PMC temsilcilerine istihdam seçenekleri sundu.

WAGNER KOMUTANLARI PUTİN'E VE RUS ORDUSUNA SADAKATLERİNİ DİLE GETİRDİLER

Kremlin'in yaptığı açıklamaya göre, üç saat süren görüşmede Vladimir Putin Wagner yöneticilerinin ne olup bittiğine dair görüşlerini dinledi ve onlara Ukrayna'daki savaşta kullanmaları için daha geniş seçenekler sundu. Wagner komutanları söz konusu buluşmada Putin'e ve Rus ordusuna sadakatlerini dile getirdiler.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Antony Blinken Twitter'da NATO zirvesi öncesinde Ukrayna dışişleri bakanı Dmytro Kuleba ile "önemli bir görüşme" yaptığını ve NATO'nun Ukrayna'ya verdiği desteğin devam etmesi konusunda oradaki görüşmeleri sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Wimbledon seyircileri, Ukraynalı rakibi Elina Svitolina'ya yenilen Belaruslu tenisçi Victoria Azarenka'yı yuhaladı. Yuhalamalar , Ukraynalı oyuncuların savaşı protesto etme politikasına uygun olarak, maçtan sonra çiftin el sıkışmamasına odaklanıyor gibi görünüyordu . Tenis turnuvası, 2022'de yasaklanan Rus ve Belaruslu oyuncuları bu yıl yeniden ağırladı.