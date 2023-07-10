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    • Dünya
    • 10.07.2023 13:42
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    • 10.07.2023 14:02
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    Son dakika... Putin ve Wagner patronu Prigojin buluştu! Kritik görüşme 3 saat sürdü...

    Son dakika haberi! Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başarısız isyanından beş gün sonra Moskova'da Wagner Grubu başkanı Yevgeniy Prigozhin ile bir araya geldiğini söyledi. Peskov, bir zamanlar yakın müttefik olan iki adam arasında 29 Haziran'da düzenlenen üç saatlik toplantıya Putin'in çağrıda bulunduğunu ve diğer Wagner komutanlarının da katıldığını söyledi. Peskov, Wagner Grubu'nun başarısız ayaklanma tarihine atıfta bulunarak, "Putin, 24 Haziran olaylarıyla ilgili değerlendirmesini yaptı" dedi.

    takvim.com.tr
    Putin ve Wagner patronu Prigojin buluştu

    Son dakika haberi! Soğuk Savaş'tan bu yana Rusya'nın yaşadığı en uzun 24 saate neden olan Wagner Grubu'nun lideri Yevgeni Prigojin'i, 25 Haziran'ın ilk saatlerinden bu yana kimse görmedi.

    PRİGOJİN ROSTOV'DAN AYRILIRKEN GÖRÜNTÜLENDİ
    Birliklerini Moskova önüne kadar gönderen ancak Belarus'un devreye girmesiyle geri adım atan Prigojin, son olarak Rusya'nın güneyindeki Rostov'dan ayrılırken görüntülendi.

    LUKAŞENKO 'PUTİN'İN ŞEFİ' LAKAPLI PRİGOJİN'İN ÜLKESİNDE OLDUĞUNU DUYURDU
    Birkaç gün sonra Belarus lideri Lukaşenko 'Putin'in Şefi' lakaplı Prigojin'in ülkesinde olduğunu söyledi. Lukaşenko, geçen hafta ise Wagner'in patronunun Rusya'nın St. Petersburg kentinde olduğunu duyurdu.

    KRİTİK GÖRŞME 3 SAAAT SÜRDÜ
    Görüşmenin yaklaşık üç saat sürdüğünü söyledi. PMC müfrezelerinin komutanları katıldı, toplam 35 kişi hazır bulundu.

        PUTİN PMC TEMSİLCİLERİNE İSTİHDAM SEÇENEKLERİ SUNDU
        Putin'in, askeri bölüğün cephedeki eylemleri ve 24 Haziran olaylarına ilişkin değerlendirmesini yaptığını, komutanların açıklamalarını da dinlediğini sözlerine ekledi. Olayların kendi versiyonlarını başkana sundular. "Devlet başkanının sadık destekçileri ve askerleri" olduklarına ve "Anavatan için savaşmaya devam etmeye hazır olduklarına" dair güvence verdiler. Putin, PMC temsilcilerine istihdam seçenekleri sundu.

        WAGNER KOMUTANLARI PUTİN'E VE RUS ORDUSUNA SADAKATLERİNİ DİLE GETİRDİLER
        Kremlin'in yaptığı açıklamaya göre, üç saat süren görüşmede Vladimir Putin Wagner yöneticilerinin ne olup bittiğine dair görüşlerini dinledi ve onlara Ukrayna'daki savaşta kullanmaları için daha geniş seçenekler sundu. Wagner komutanları söz konusu buluşmada Putin'e ve Rus ordusuna sadakatlerini dile getirdiler.

        Öte yandan Dışişleri Bakanı Antony Blinken Twitter'da NATO zirvesi öncesinde Ukrayna dışişleri bakanı Dmytro Kuleba ile "önemli bir görüşme" yaptığını ve NATO'nun Ukrayna'ya verdiği desteğin devam etmesi konusunda oradaki görüşmeleri sabırsızlıkla beklediğini söyledi.
        Wimbledon seyircileri, Ukraynalı rakibi Elina Svitolina'ya yenilen Belaruslu tenisçi Victoria Azarenka'yı yuhaladı. Yuhalamalar , Ukraynalı oyuncuların savaşı protesto etme politikasına uygun olarak, maçtan sonra çiftin el sıkışmamasına odaklanıyor gibi görünüyordu . Tenis turnuvası, 2022'de yasaklanan Rus ve Belaruslu oyuncuları bu yıl yeniden ağırladı.

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        Haberler Dünya Son dakika... Putin ve Wagner patronu Prigojin buluştu! Kritik görüşme 3 saat sürdü...
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