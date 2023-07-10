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    • Dünya
    • 09.07.2023 01:54
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    • 10.07.2023 16:59
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    BBC'deki pedofili kim? Ünlü sunucu 17 yaşındaki çocuktan para karşılığı müstehcen görüntü aldı... Çalışanlar ayaklandı

    İngiliz medya kuruluşu BBC'de çalışan ünlü bir sunucunun 17 yaşındaki çocuktan para karşılığı müstehcen görüntü aldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Skandal olaya ilişkin çocuğun ailesi yaptığı açıklamada, sunucuyu gördüğünde midesinin bulandığını ve çocuğunun hayatını mahvetmekle suçladı. Anne, şu anda 20 yaşında olan çocuğunun sunucudan gelen parayı kokain bağımlılığını finanse etmek için kullandığını söyledi. Yaşanan gelişmeler ardından gözler sunuculara çevrilirken, BBC'de ortalık karıştı. Okların çevrildiği bazı sunucular olayın failinin kendileri olmadığını anlatmak için açıklama yaparken BBC yönetimini de topa tuttular. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    BBC’deki pedofili kim?
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    İngiliz yayın organı BBC'de skandal bir olay patladı.

    BBC'de görev alan ünlü bir sunucunun 17 yaşındaki çocuktan para karşılığı müstehcen görüntü aldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.



    MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERE KARŞILIK ON BİNLERCE STERLİN
    Yine İngiliz yayın organı The Sun'da yer alan habere göre adı açıklanmayan erkek sunucunun, 17 yaşındaki çocuğun müstehcen görüntülerine karşılık on binlerce sterlin ödediği söylendi.



    ÇOCUĞUN AİLESİ ŞİKAYETTE BULUNDU
    Yaşanan olaylar sonrası 17 yaşındaki çocuğun annesi The Sun'a gazetesine konuştu. Sunucuyu gördüğünde midesinin bulandığını ve çocuğunun hayatını mahvetmekle suçladığını söyleyen anne, 19 Mayıs'ta BBC'ye başvurduğu ve sunucudan nakit göndermeyi bırakması için şirkete yalvardığını belirtti.

        Çocuğun annesi "Bir keresinde tek seferde 5 bin sterlin göndermişti. Para, çocuğumun müstehcen fotoğrafları karşılığındaydı. Sadece birkaç yıl içinde hayalet benzeri bir bağımlıya geçti" dedi. Anne, şu anda 20 yaşında olan çocuğunun sunucudan gelen parayı bir crack kokain alışkanlığını finanse etmek için kullandığını söyledi.



        İDDİALAR ARAŞTIRILIYOR
        Söz konusu skandal olay üzerine BBC'nin önümüzdeki birkaç gün içinde yayına girmesinin planlanmadığını, ancak şirketin iddiaları araştırdığını açıklandı.



        BBC SÖZCÜSÜ MİRROR: ADIMLAR ATACAĞIZ
        BBC sözcüsü Mirror mide bulandıran olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

        "Her türlü iddiayı çok ciddiye alıyoruz ve bunlarla proaktif olarak başa çıkmak için süreçlerimiz var. Bunun bir parçası olarak, daha fazla araştırma veya inceleme gerektiren bir bilgi alırsak, bunu yapmak için adımlar atacağız" ifadelerini kullanan BBC sözcüsü Mirror, "Buna, durumu daha fazla ayrıntılandırmak ve anlamak için bizimle iletişime geçenlerle aktif olarak konuşmaya çalışmak da dahildir. Girişimlerimize yanıt alamamamız veya başka bir iletişim alamamamız, işleri ilerletme yeteneğimizi sınırlayabilir, ancak bu, araştırmalarımızın durduğu anlamına gelmez. Herhangi bir noktada gazeteler aracılığıyla da dahil olmak üzere yeni bilgiler gün ışığına çıkarsa veya sağlanırsa, bu, iç süreçlere uygun olarak uygun şekilde hareket edilecektir" dedi.



            GÖZLER ERKEK SUNUCULARA ÇEVRİLDİ
            Skandal olay sonrası sosyal medyada BBC'nin sapık sunucuyu koruduğuna dair yorumlar yapılırken, gözler erkek sunuculara çevrildi.

            Birkaç tanınan BBC sunucusu, söz konusu isim olduklarını inkar etmek için sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.



            RYLAN CLARK: O BEN DEĞİLİM
            BBC Radio 2 sunucusu Rylan Clark mide bulandıran iddialara ilişikin sosyal medyadan, "İsimlerimin neden ortalıkta dolaşıp durduğundan emin değilim ama, bu ben değilim" dedi.



            (GÖRSEL: RYLAN CLARK)


                Diğer bir BBC Radio 2 sunucusu Jeremy Vine ise iddiaların kendisiyle ilgili olmadığını savunarak, "Kesinlikle ben değilim" açıklamasını yaptı.



                (GÖRSEL: JEREMY VINE)



                'Günün Maçı' sunucusu Gary Lineker iddialardan özel olarak bahsetmedi, ancak,"Nefret edenleri hayal kırıklığına uğratmaktan nefret ediyorum ama bu ben değilim." dedi.



                    (GÖRSEL: GARY LİNEKER)




                    Nicky Campbell ise sunucu olduğunu iddia eden bir gönderi üzerine anonim Twitter hesabını polise şikayet ettiğini tweetledi.



                    Daha sonra ise "Bence tavır almak önemli. Sosyal medyada bu insanlardan çok fazla var. Desteğiniz için teşekkürler arkadaşlar" açıklamasında bulundu.



                        (GÖRSEL: NICKY CAMPBELL)

                        Öte yandan BBC'nin kültür editörü Katie Razzall, şirketin ailenin şikayetini nasıl soruşturduğu ve adı açıklanmayan sunucunun ciddi bir iddia ortaya atıldıktan sonra yayında kalmasının uygun olup olmadığı da dahil olmak üzere birçok sorunun yanıtsız kaldığını söyledi.




                        (GÖRSEL: KATIE RAZZALL)

                        SUNUCUNUN ADI NEDEN AÇIKLANMIYOR?
                        BBC'ye tepkiler sürerken en öok merak edilen konu ise sunucunun isminin neden açıklanmıyor oluşu... BBC Türkçe'de yer alan habere göre mahkemeler, isimleri benzer skandallara ve dolandırıcılık olaylara karıştığı belirli olan kişilerin isimlerinin yayınlanmasının gazetecilik görevleri arasında olduğunu kabul ediyor. Ancak haberde yer verilebilecek bilgiler sınırlı olursa, kişilik hakları ile ilgili yasal koruma devreye girebiliyor.

                        Bu yasalar, tanınmış bir BBC sunucusu için de sıradan bir kişi için de aynı işliyor. İngiltere'de 2022 yılında Yüksek Mahkeme'de alınan bir karar, en yalın haliyle, resmi bir suçlamaya kadar kişilere, gizlilik hakkı tanıyor. Bunun nedeni, eğer soruşturma örneğin düşürülürse, ismi medyada yer alan kişinin itibarının görebileceği zarar. Eğer gazeteciler, suçlama içeren bir haberde, somut gerçekleri yeterli şekilde ortaya koyamazlarsa, ciddi yasal risklerle karşı karşıya kalabilir.

                        Sun gazetesi de yasal nedenlerle sunucunun ismini açıklanmadığını kaydetti.

                        PANİK ARAMASI!
                        Skandalın kalbindeki sunucunun ifşa olduktan sonra genci aradığı iddia edildi. İddiaya göre sunucu tacize maruz kalan gençten soruşturmayı durdurmaya' ikna etmek için ailesini aramasını istedi.

                        BBC ÇALIŞANLARI TEPKİ GÖSTERMEYE DEVAM EDİYOR
                        Öte yandan DailyMaily'e konuşan bir BBC sunucusu hem kamera önünde hem de arkasında personel arasında duruma tepki göstermek için bir protestoz hazırlığı olduğunu söyledi.

                        İçeriden biri, birçoğunun meslektaşlarından birinin bulunmadığı bir 'komedinin' merkezinde olmaktan bıktığını, ancak patronların hiçbirinin kim olduğunu söyleyemediğini belirtt.

                        The Times'a konuşan ve ismi açıklanmaya bir BBC sunucusu, "Görünüşe göre, bu hem birey hem de kurum için korkunç görünüyor." dedi.

                        Bir başka sunucu ise,"Gerçek ne olursa olsun, hiçbirimiz yöneticilerin düzgün bir şekilde soruşturma yapacağına güvenmiyoruz. Meslektaşları, belki de cezai bir mesele olmasına rağmen, yöneticilerin bununla başa çıkmada çok yavaş olduklarını söylüyorlar." ifadelerin kullandı.

                        İNGİLİZ BAKANLARDAN AÇIKLAMA
                        İngiltere Kültür Bakanı Lucy Frazer, BBC Genel Müdürü Tim Davie ile olağanüstü bir toplantı yaptı.

                        Frazer, iddiaların endişe verici olduğunu söyleyerek bir an önce ve hassas bir şekilde incelenmesi gerektiğini belirtti.

                        İngiltere Adalet Bakanı Alex Chalk ise BBC'nin kendi içinde kontrolü sağlamasını belirterek aksi takdirde 'teminat mağdurları' olabileceğini söyledi.

                        Alex Chalk şunları söyledi:

                        "İftira atmayacağım çünkü tüm bilgilere sahip değilim. Ancak zaman çok önemli çünkü mağdurlar için adil değil... Karışabilecek insanlar için ve önemli bir iş yapan BBC için adil değildir. BBC'yi suçlamak için burada değilim. Ama bence evlerini düzene sokmaları gerekiyor ve derhal ilerlemeleri gerekiyor, aksi takdirde son derece ciddi ve ilgili bir iddianın çok sayıda teminat kurbanı olacak."

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                        Haberler Dünya BBC'deki pedofili kim? Ünlü sunucu 17 yaşındaki çocuktan para karşılığı müstehcen görüntü aldı... Çalışanlar ayaklandı
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