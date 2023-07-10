BBC'deki pedofili kim? Ünlü sunucu 17 yaşındaki çocuktan para karşılığı müstehcen görüntü aldı... Çalışanlar ayaklandı

Öte yandan BBC'nin kültür editörü Katie Razzall, şirketin ailenin şikayetini nasıl soruşturduğu ve adı açıklanmayan sunucunun ciddi bir iddia ortaya atıldıktan sonra yayında kalmasının uygun olup olmadığı da dahil olmak üzere birçok sorunun yanıtsız kaldığını söyledi.









(GÖRSEL: KATIE RAZZALL)

SUNUCUNUN ADI NEDEN AÇIKLANMIYOR?

BBC'ye tepkiler sürerken en öok merak edilen konu ise sunucunun isminin neden açıklanmıyor oluşu... BBC Türkçe'de yer alan habere göre mahkemeler, isimleri benzer skandallara ve dolandırıcılık olaylara karıştığı belirli olan kişilerin isimlerinin yayınlanmasının gazetecilik görevleri arasında olduğunu kabul ediyor. Ancak haberde yer verilebilecek bilgiler sınırlı olursa, kişilik hakları ile ilgili yasal koruma devreye girebiliyor.

Bu yasalar, tanınmış bir BBC sunucusu için de sıradan bir kişi için de aynı işliyor. İngiltere'de 2022 yılında Yüksek Mahkeme'de alınan bir karar, en yalın haliyle, resmi bir suçlamaya kadar kişilere, gizlilik hakkı tanıyor. Bunun nedeni, eğer soruşturma örneğin düşürülürse, ismi medyada yer alan kişinin itibarının görebileceği zarar. Eğer gazeteciler, suçlama içeren bir haberde, somut gerçekleri yeterli şekilde ortaya koyamazlarsa, ciddi yasal risklerle karşı karşıya kalabilir.

Sun gazetesi de yasal nedenlerle sunucunun ismini açıklanmadığını kaydetti.

PANİK ARAMASI!

Skandalın kalbindeki sunucunun ifşa olduktan sonra genci aradığı iddia edildi. İddiaya göre sunucu tacize maruz kalan gençten soruşturmayı durdurmaya' ikna etmek için ailesini aramasını istedi.

BBC ÇALIŞANLARI TEPKİ GÖSTERMEYE DEVAM EDİYOR

Öte yandan DailyMaily'e konuşan bir BBC sunucusu hem kamera önünde hem de arkasında personel arasında duruma tepki göstermek için bir protestoz hazırlığı olduğunu söyledi.

İçeriden biri, birçoğunun meslektaşlarından birinin bulunmadığı bir 'komedinin' merkezinde olmaktan bıktığını, ancak patronların hiçbirinin kim olduğunu söyleyemediğini belirtt.