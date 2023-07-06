İsveç göz boyama peşinde: Terör örgütü PKK adına haraç toplayan kişiye ilk kez hapis cezası verildi

Terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye verdiği açık destek sebebiyle NATO yolunda Türkiye'nin itirazlarıyka karşı karşıya kalan İsveç son olarak Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılmasıyla gündeme geldi.
Türkiye skandala sert tepki gösterirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsveç'i bir kez daha uyardı.
"EV ÖDEVLERİNİ DAHA İYİ YAPMALARINI TAVSİYE EDİYORUM"
Kuran-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırının bir nefret suçu olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan Batı'nın medya üzerinden Türkiye'ye karşı yürüttüğü kirli kampanyaya dikkat çekti.
Erdoğan şu uyarıyı yaptı:
"Basın yayın organları üzerinden yürütülen kirli oyunların neyi amaçladığını çok iyi görüyoruz, ama bu tarz bel altı vuruşlarla mesafe alacaklarını düşünenlerin ne bizi, ne Türkiye'yi, ne de Türk milletini tanımadıkları aşikârdır. Buradan kendilerine ince eleyip sık dokumalarını, ev ödevlerini daha iyi yapmalarını tavsiye ediyorum. Bizim tehdit siyasetine de, tahrik siyasetine de, aba altından sopa gösterme kurnazlığına da teslim olmayacağımızı tüm dünya bilir, bilmelidir. Biz, birilerinden ülkelerinin isimlerini değiştirmesini değil, sadece altına imza attıkları hususlara sadık kalmalarını istiyoruz. Binlerce vatandaşımızın canına kasteden bölücü örgüt mensuplarını ve FETÖ'cü alçakları himaye etmemelerini bekliyoruz. Türkiye olarak bunlar sağlanana kadar geri adım atmayacağımızın bilinmesini istiyoruz."
İSVEÇ'TEN GÖZ BOYAMA ŞEKLİ
Başkan Erdoğan'ın uyarısı gündemdeyken gözler gelecek hafta yapılacak NATO zirvesine çevrildi. Zirvenin gündemi İsveç'in NATO'ya üyelik meselesi ve Türkiye'nin tutumu olacak.
Hal böyleyken İsveç göz boyama yoluna gitti. İsveç'te terör örgütü PKK için haraç toplamaktan yargılanan 40 yaşındaki kişi, 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılırken cezasını çektikten sonra Türkiye'ye iade edilecek.
Stockholm Bölge Mahkemesi, bu kişinin "teröre finansman sağlamak", "gasp teşebbüsü" ve "silahlı saldırı" suçlarından 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.
Açıklamada, terör örgütü için haraç toplayan zanlının cezasını çektikten sonra Türkiye'ye iade edileceği belirtildi.
İLK KEZ GERÇEKLEŞTİ
Böylece, ülkede ilk kez, terör örgütü PKK/YPG adına haraç toplayan bir kişiye hapis cezası verilmiş oldu.
İddianameyi hazırlayan Savcı Hans Ihrman, "PKK, İsveç'te şantaj yoluyla para toplamakla suçlanıyor. Uzun süredir organize biçimde yürütülen daha kapsamlı faaliyetlerin bir parçası. Zanlının PKK adına hareket ettiğine dair kuvvetli deliller var." ifadelerini kullanmıştı.
Savcı Ihrman, sanık hakkında 5 yıl hapis cezası isterken, Türkiye'ye iade edilmesini talep etmişti.
Devlet televizyonu SVT'nin haberinde de sanığın ocak ayında terör örgütü PKK için restorandan silahla tehdit yoluyla haraç istemesi üzerine tutuklandığı belirtilmişti.