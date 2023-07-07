ABD, Ukrayna'ya misket bombaları dahil 800 milyon dolarlık ek askeri yardım yapacak

ABD, kendi envanterinden yapacağı askeri yardım kapsamında Ukrayna'ya misket bombası desteği verecek.
800 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE
Pentagon'un Savunma Politikalarından Sorumlu Müsteşarı Colin Kahl, basın toplantısında Ukrayna'ya yönelik yeni askeri yardımla ilgili bilgi verdi.
Kahl, 800 milyon dolarlık askeri yardım paketinde misket bombası olarak bilinen "çift amaçlı geliştirilmiş konvansiyonel mühimmat" (DPICM), 155 mm howitzers topları, 155 mm ve 105 mm topçu mermileri, Patriot hava savunma sistemleri ve topçu roket sistemleri için ek mühimmat, tanksavar füzeleri ve roketler, Bradley piyade savaş araçları, Stryker zırhlı personel taşıyıcıları, hassas hava mühimmatları, yıkım mühimmatları, engel temizleme sistemleri ve çeşitli yedek parçalar ile operasyonel destek ekipmanları bulunduğunu söyledi.
NE ZAMAN GÖNDERİLECEK?
Bu duyuru ile Ukrayna'ya en kısa zamanda yüzbinlerce ek topçu mühimmatı sağlayacaklarını kaydeden Kahl, "Bu karar, bizi, koalisyon genelinde aylık bazda yeterli miktarda top ve mühimmat ürettiğimiz bir noktaya getirerek Ukrayna'ya desteğimizi sürdürebilmemizi sağlayacaktır." dedi.
Kahl, yardımların miktarı ve tam olarak ne zaman ve hangi hacimde ulaşacağı konusundaki sorulara ise "Bu konuda Rusları bilgilendirmeyeceğim ancak öngörülebilir gelecekte topçu savaşını sürdürebilmeleri için 155 mm mermilerle misket bombalarını Ukraynalılara sağlamaya devam edeceğimizden emin olduğumuzu söyleyebilirim." diye cevap verdi.
"ÜVENİLİR BİR TOPÇU YETENEĞİ"
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından yapılan yazılı açıklamada da Ukrayna'ya yapılan ek askeri yardımlara değinildi.