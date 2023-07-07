ABD, Ukrayna'ya misket bombaları dahil 800 milyon dolarlık ek askeri yardım yapacak

Kahl, 800 milyon dolarlık askeri yardım paketinde misket bombası olarak bilinen "çift amaçlı geliştirilmiş konvansiyonel mühimmat" (DPICM), 155 mm howitzers topları, 155 mm ve 105 mm topçu mermileri, Patriot hava savunma sistemleri ve topçu roket sistemleri için ek mühimmat, tanksavar füzeleri ve roketler, Bradley piyade savaş araçları, Stryker zırhlı personel taşıyıcıları, hassas hava mühimmatları, yıkım mühimmatları, engel temizleme sistemleri ve çeşitli yedek parçalar ile operasyonel destek ekipmanları bulunduğunu söyledi.

NE ZAMAN GÖNDERİLECEK?

Bu duyuru ile Ukrayna'ya en kısa zamanda yüzbinlerce ek topçu mühimmatı sağlayacaklarını kaydeden Kahl, "Bu karar, bizi, koalisyon genelinde aylık bazda yeterli miktarda top ve mühimmat ürettiğimiz bir noktaya getirerek Ukrayna'ya desteğimizi sürdürebilmemizi sağlayacaktır." dedi.