Son dakika: Gözler Brüksel'de! Türkiye, İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanları arasında kritik toplantı! İsveç'in NATO bileti Türkiye'nin elinde

NATO'ya girmek amacıyla Türkiye'nin talep ettiği şartları uyguladığını iddia etmesine rağmen terör örgütlerinin faaliyetlerine göz yummaya devam eden İsveç, terör örgütü destekçilerine hapis cezası öngören yasaya onay vermiş ve 1 Haziran'da yürürlüğe giren yasa ile terör örgütünün faaliyetlerini teşvik eden, güçlendiren veya destekleyenlere 4 yıla kadar hapis cezası verilmenin önü açılmıştı.
Ancak Kurban Bayramı'nın ilk gününde başkent Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişinin Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakması, iki ülke arasındaki ilişkileri bir kez daha gerdi.
İsveç'in NATO'ya üyeliği, Litvanya'daki Vilnius Zirvesi'nde önceliklikli gündem maddelerinden.
Zirve öncesinde bugün Brüksel'de Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanları ile istihbarat başkanlarının da katılacağı üst düzey bir toplantı yapılacak.
DIŞİŞLERİ BAKANLARI AYNI MASADA
Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç temsil edecek.
Ancak toplantı öncesinde henüz İsveç, Türkiye'nin beklediği adımları atabilmiş değil.