Son dakika: Gözler Brüksel'de! Türkiye, İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanları arasında kritik toplantı! İsveç'in NATO bileti Türkiye'nin elinde

Her ne kadar Stockholm'ün terörle mücadeleye yasasında yaptığı değişiklik 1 Haziran itibariyle yürürlüğe girse de İsveç, Ankara'nın istediği terör örgütü PKK ve FETÖ'cüleri henüz iade etmedi.

Ankara, bu adımların atılmaması halinde İsveç'in üyeliğine kırmızı ışık yaktığını açıkça belirtmişti.

ANKARA'YA BUDAPEŞTE'DEN DE DESTEK VAR

İsveç'in ittifak üyeliğine karşı çıkan Macaristan, süreçte Türkiye ile ortak hareket vaadinde bulunuyor.