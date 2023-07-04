Nahel’i öldüren katil polis için 1 milyar Euro toplandı! Büyükanne Nadia isyan etti

Fransa'da Nahel M.'nin polis kurşunuyla ölmesinin ardından olaylar tüm ülkeyi sardı. Göstericiler, kamu kurumlarını ve araçları yaktı, yıktı ve mağazaları yağmaladı. Polis çaresiz kaldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ne yapacağını şaşırdı. Birkaç şehirde OHAL ilan etmeye hazırlandı. Ülkede internet yavaşlatıldı.

Sosyal medyaya girişlerin neredeyse imkansız olduğu açıklandı. Gözaltı sayısının 5 bini aştığı, bunlardan 800'ünün 17 yaşın altında olduğu hatırlatıldı. Gazeteler de eylemleri manşetlere çıkardı. El Pais, "3 kuşaktır Fransa'da yaşayan Cezayirliler'e 'Sen Fransız değilsin, defol' diyorlar. Bu Fransa tarihinin en büyük ayaklanması olabilir" yorumunu yaptı. Fransız medyası, görevdeki generallerin Macron'u uyardığı iddiasını da yazdı. Macron'un danışmanı filozof Pascal Bruckner de "Fransa uçurumun kenarında. Dikkat edin, dünyanın en pahalı markalarının dükkanları yağmalanıyor. Ancak göstericiler aldıkları ürünleri evlerine götürmüyorlar, sokağa atıyorlar. Bu ilginç" ifadesini kullandı.