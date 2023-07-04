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    Nahel’i öldüren katil polis için 1 milyar Euro toplandı! Büyükanne Nadia isyan etti

    Paris’te torunu Nahel’i öldüren polis için 1 milyon Euro toplanmasına, büyükanne Nadia isyan etti: Bu kampanya kalbimi kırdı. O polis, herkes gibi cezalandırılsın.

    ’Para’mparça

    Fransa'da Nahel M.'nin polis kurşunuyla ölmesinin ardından olaylar tüm ülkeyi sardı. Göstericiler, kamu kurumlarını ve araçları yaktı, yıktı ve mağazaları yağmaladı. Polis çaresiz kaldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ne yapacağını şaşırdı. Birkaç şehirde OHAL ilan etmeye hazırlandı. Ülkede internet yavaşlatıldı.

    Sosyal medyaya girişlerin neredeyse imkansız olduğu açıklandı. Gözaltı sayısının 5 bini aştığı, bunlardan 800'ünün 17 yaşın altında olduğu hatırlatıldı. Gazeteler de eylemleri manşetlere çıkardı. El Pais, "3 kuşaktır Fransa'da yaşayan Cezayirliler'e 'Sen Fransız değilsin, defol' diyorlar. Bu Fransa tarihinin en büyük ayaklanması olabilir" yorumunu yaptı. Fransız medyası, görevdeki generallerin Macron'u uyardığı iddiasını da yazdı. Macron'un danışmanı filozof Pascal Bruckner de "Fransa uçurumun kenarında. Dikkat edin, dünyanın en pahalı markalarının dükkanları yağmalanıyor. Ancak göstericiler aldıkları ürünleri evlerine götürmüyorlar, sokağa atıyorlar. Bu ilginç" ifadesini kullandı.



    RÜZGAR EKENLER FIRTINA BİÇTİ
    Başkan Erdoğan, yaşanan olaylarla ilgili, "Fransa'da rüzgar ekenler, fırtına biçti. Bu olayların göçmenlere ve Müslümanlara yönelik yeni bir baskı yıldırma, sindirme furyasına yol açmasından da kaygı duyuyoruz. Bu da gelecekte daha büyük ateşi fitilleyecektir" dedi.



    BÜYÜKANA İSYAN
    Öldürülen Nahel'in büyükannesi Nadia, yüreklerinin paramparça olduğunu anlattı. Ama sükunet çağrısı da yaptı. Bu çağrının ardından, olaylar azaldı. Bu arada Nahel için sadece 75 bin euro toplanırken, katil zanlısı polis için de 1 milyon euro'ya yakın yardım yapıldı. Büyükanne Nadia bağış kampanyasının 'kalbini kırdığını' anlattı. Polis memurunun "herkes gibi cezalandırılacağı" konusunda "adalet sistemine güvendiğini" hatırlattı.

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